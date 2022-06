David Popovici, descris de un fost campion olimpic de natație al Franței: “Foarte rar am văzut o asemenea precocitate”

Finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta, în care pornește favorit, după ce a obținut cel mai bun timp în semifinale, a fost analizată pentru cotidianul francez L’Equipe de fostul campion olimpic Alain Bernard.

Alain Bernard: “Ne întrebăm unde poate ajunge David Popovici”

În vârstă de 39 de ani, Bernard a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber, cea de argint la ștafeta de 4×100 liber și bronzul la 50 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, iar în 2012, la Londra, a mai câștigat un aur în proba de ștafetă.

Deși crede în șansele la titlul mondial ale compatriotului său, Maxime Grousset, care a avut al doilea timp în calificări, Alain Bernard a declarat pentru L’Equipe că este cu adevărat excepțional.

“Popovici este extraordinar. Este un înotător fantastic din punct de vedere al felului în care înoată. Este foarte fin și foarte eficient. Asta îi oferă foarte multă lejeritate în apă, trebuie să aibă o bătaie foarte bună pentru că înoată enorm în alunecare. Cred că are modalități de a înota impresionante.

Ne întrebăm până unde poate ajunge. Chiar dacă este dificil de spus, cred că poate înota în 46 de secunde și 8 zecimi sau chiar 7 zecimi. Mă impresionează”, a afirmat Bernard.

“Se simte că este un băiat foarte concentrat și implicat”

El a subliniat în continuare principalele atuuri ale lui David Popovici: “Este destul de mult timp de când se află la nivel înalt cu un întreg staff în jurul lui. Fostul meu antrenor, Denis Auguin, l-a văzut la Campionatele Europene, unde a înotat 47 de secunde și 3 zecimi.

Se aștepta o performanță mare din partea lui și la Jocurile Olimpice, ea a fost bună în sine, dar a înotat mai puțin repede. Acolo (n.r. la CM de înot de la Budapesta), s-a afirmat, a obținut primul lui titlu individual, la 200 de metri.”

“Nu are, din păcate, șansa de a face ștafetă și de a se testa în competiții de asemenea manieră. Dar din punct de vedere estetic și vizual, se simte că este un băiat foarte concentrat și implicat”, l-a caracterizat Alain Bernard pe campionul mondial de la 200 metri.

“Când ne gândim că are doar 17 ani, cred că are încă o marjă de progres foarte importantă. Foarte rar am văzut o asemenea precocitate. Până și Kyle Chalmers, care a câștigat Jocurile de la Rio la 18 ani, nu înoată decât 47 de secunde și 5 zecimi. El înoată în 47 de secunde și o zecime”, a mai spus Alain Bernard despre fenomenalul David Popovici.