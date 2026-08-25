David Popovici, despre banii pe care i-a câștigat din sport. Ce i-a cerut mamei sale când avea 19 ani

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David Popovici crede că educația financiară ar trebui să înceapă de pe băncile școlii. A făcut această afirmație după ce o perioadă îndelungată nu a știut nimic despre banii pe care i-a câștigat din sport. Decizia i-a aparținut în totalitate.

David Popovici și finanțele adunate din activitatea sa

În urmă cu puțin timp a fost redactată o . David Popovici (21 ani) este cel care a atras atenţia asupra faptului că sportivii nu şi-au primit banii de la Agenția Națională pentru Sport după ultimele premii cucerite. Nu au mai primit nimic încă de la Jocurile Olimpice de la Paris.

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Campionul olimpic, care a primit o , a făcut această afirmație, deși o vreme nu a știut ce venituri încasează. Înotătorul a preferat să nu cunoască nimic despre acest aspect, de teamă că ar putea să se schimbe. Din fericire, nu s-a pus problema de așa ceva, nefiind o persoană ahtiată după bani.

În prezent, are o relație foarte bună cu partea financiară, dar în trecut lucrurile nu au stat deloc așa. În perioada adolescenței David Popovici și-a lăsat părinții să-i gestioneze conturile. Când a împlinit 19 ani celebrul sportiv a a rămas uimit de suma pe care o strânsese. A recunoscut că era mai mult decât se aștepta.

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„Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei că nu vreau să aflu câți bani fac. Ajunsesem în interiorul meu de a avea o frică de a nu mă schimba atunci când aflu. Și pe la 19 ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama: «Hei, câți bani am în cont?»”, a explicat David Popovici, în podcastul La cină, moderat de Ionela Năstase și Adrian Hădean, relatează .

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La ce nu face reclamă niciodată David Popovici

Înotătorul nu mai fuge de responsabilitatea financiară, luând lucrurile pas cu pas. David Popovici este cumpătat când vine vorba de latura materială și nu aruncă cu banii pe obiecte inutile. În schimb, și-a achiziționat o casă pe malul Lacului Tătaru, în zona Frumușani, județul Călărași. Complexul în care stă are terenuri de sport, sală de fitness și o piscină semiolimpică.

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De asemenea, este posesorul unui bolid de lux, dar niciodată nu a semnat contracte care nu l-au avantaj. Are colaborări cu branduri cunoscute din România, printre care se numără Raiffeisen Bank, Edenia și Orange. Pe de altă parte, a susținut mereu că nu va avea niciun parteneriat cu casele de pariuri pe care le vede periculoase.

„Da, bineînțeles că mi s-a propus. Mi-a fost propus de multe ori numai că nu am cum să fac așa ceva. Nu am cum, mai ales pentru că am un membru al familiei care se confruntă nu numai cu dependența de droguri dar și cu dependența de jocuri de noroc. E ceva ce se întâmplă de aproximativ 10 ani și astfel de chestii nocive precum jocurile de noroc fac din viață un coșmar.

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Și așa că nu am cum, având în vedere că am văzut atât de aproape cum cineva poate fi afectat și chiar dacă societatea îi dă la o parte, îi etichetează, îi aruncă undeva, eu cred că acești oameni pot fi ajutați”, a spus David Popovici, în podcastul moderat de Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu, conform .