David Popovici, despre supranumele care i-au fost atribuite după Jocurile Olimpice: „Mă flatează, dar nu mă caracterizează”

Deși în finala probei de 200 de metri liber și a ajuns între primii șapte înotători ai lumii la 100 de metri liber, performanțe uluitoare, mai ales pentru un puști de doar 16 ani, David Popovici încearcă să nu se lase acaparat de imensul val de simpatie pe care l-a declanșat în România și nu numai.

„Sunt ”fenomenul”, „regele”, ”extraterestrul”. Toți acești termeni mă flatează, dar nu pot spune că mă caracterizează”, susține tânăra speranță a înotului românesc, dând, totodată, asigurări că Jocurile Olimpice de la Tokyo reprezintă doar prima pagină a unei povești de succes.

În paralel, își dorește să ducă „o viață cât mai normală, de adolescent” și să rămână un elev model, chiar dacă timpul pentru școală este destul de limitat. Cele mai importante universități din Statele Unite ale Americii , dar David amână decizia finală până după vacanță.

David Popovici încearcă să rămână cu picioarele pe pământ după Jocurile Olimpice de la Tokyo

„Sunt foarte bine. Sunt puțin obosit, pentru că m-a dat peste cap drumul. Dar mă trezește la viață să știu ce am reusit, ce am fost în stare să fac, și toată susținerea primită de la toți românii care s-au trezit, mi-au dat mesaje.

A fost o experiență superbă și sunt sigur că o să mai am parte de ea. Vreau să mai văd cercurile olimpice. Eu îmi doresc să fiu nu doar pentru a doua oară pentru JO, urmează Los Angeles, Brisbane. Vreau să merg la cât mai multe.

Sunt ”fenomenul”, ”regele”, ”extraterestrul”. Toți acești termeni mă flatează, dar nu pot spune că mă caracterizează. Mă consider un puști de 16 ani care înoată repede, care știe să vorbească, și încerc să duc o viața cât mai normală, de adolescent.

Aș minți dacă aș spune că antrenamentele sunt distractive, sau munca din fiecare zi, care mă seacă câteodată. Dar odată ce ajung să am rezultate și pot să le arăt tuturor celor care au crezut în mine ce sunt în stare să fac, atunci totul merită”, a declarat David Popovici, pentru .

Despre ofertele universităților americane: „Am lăsat aceste gânduri pentru după vacanță”

Surprinzător sau nu, puștiul descris de specialiști drept noua senzație a înotului mondial nu poate sta prea multă vreme departe de bazin. Cât despre ofertele cu care l-au asaltat universitățile americane, trebuie spus că decizia finală va fi luată după o binemeritată vacanță.

„Mai mult de 4 zile nu rezist. Și acum, o să mă duc în vacanță și n-o să mă pot abține, o să înot cel puțin un kilometru pe zi, din plăcere. Nu rezist fără înot.

Am ajuns în momentul în care trebuie să mă decid. Mă duc în SUA, Italia sau oriunde. Dar am lăsat aceste gânduri pentru după vacanță. Azi-dimineață m-am plimbat puțin și am întâlnit câțiva oameni care m-au recunoscut.

Am început să-mi dau seama, cum au spus alții, dar nu-mi place să recunosc micul val pe care l-am creat aici. Va scădea după Olimpiadă, când lumea nu va mai fi interesată, dar va crește, va scădea iar. Trebuie să rămân cu capul pe umeri și n-o sa las niciodată să mi se urce la cap”, a conchis David Popovici.