David Popovici, dezvăluire surpriză după Jocurile Olimpice de la Paris: „Este singurul meu regret!”

David Popovici a obţinut toate titlurile majore. Înotătorul în vârstă de 21 de ani a câştigat titlul olimpic în proba de 200 de metri liber de la Paris, având şi câte patru titluri mondiale şi patru titluri europene.
Chiar dacă ediţia de la Paris a Jocurilor Olimpice i-a adus şi singurele medalii care îi lipseau din palmares, David Popovici a dezvăluit că a avut un singur regret, faptul că nu a plâns pe podiumul olimpic:
„Pe hârtie, medalia olimpică de aur de la Paris este cea mai importantă. Dar ceea ce îmi amintesc cel mai bine este momentul de pe podium… când a răsunat imnul României și am văzut steagul ridicându-se mai sus decât cel al SUA.
A fost un moment de identitate națională, de mândrie națională. Ar fi trebuit să plâng, dar am vrut să rămân puternic. Este singurul meu regret. Dacă voi obține o medalie de aur la Los Angeles… de data asta voi plânge, cu siguranță!”, a spus Popovici la Monaco TV.
După cursa de infarct de la Jocurile Olimpice în care a câştigat aurul olimpic, David Popovici a dezvăluit că are emoţii şi când se uită la reluări, victoria fiind obţinută după o revenire fantastică pe ultima lungime de bazin:
„M-am uitat de puţine ori la cursă, dar m-am uitat. Şi a fost atât de aproape finişul cursei, până şi eu am emoţii când urmăresc cursa. Nu ştiu dacă voi atinge primul sau nu.
Primul gând pe care l-am avut când am vizionat după mult timp cursa mea… Pur şi simplu mi-a venit să mă caut pe telefon. M-am uitat la cursa mea, iar după ce m-am revăzut acolo şi mi-am adus aminte prin cât de multe momente grele am trecut şi cât de greu a fost mi-am spus:
«Ştii ceva? Trebuie să fiu mândru de mine». Cred că ar trebui să nu uit asta niciodată. Nu prea citesc comentariile, le simt”, a spus David Popovici la finalul anului precedent.