David Popovici, dezvăluire surpriză după Jocurile Olimpice de la Paris: „Este singurul meu regret!”

David Popovici a dezvăluit singurul regret pe care l-a avut la Jocurile Olimpice de la Paris. Înotătorul a câştigat aurul la 200 de metri liber şi bronzul în proba de 100 de metri liber.
Marian Popovici
01.12.2025 | 16:00
David Popovici dezvaluire surpriza dupa Jocurile Olimpice de la Paris Este singurul meu regret
David Popovici şi medalia de aur de la Paris. Sursa: hepta.ro
David Popovici a obţinut toate titlurile majore. Înotătorul în vârstă de 21 de ani a câştigat titlul olimpic în proba de 200 de metri liber de la Paris, având şi câte patru titluri mondiale şi patru titluri europene.

David Popovici dezvăluie singurul regret de la Jocurile Olimpice de la Paris

Chiar dacă ediţia de la Paris a Jocurilor Olimpice i-a adus şi singurele medalii care îi lipseau din palmares, David Popovici a dezvăluit că a avut un singur regret, faptul că nu a plâns pe podiumul olimpic:

„Pe hârtie, medalia olimpică de aur de la Paris este cea mai importantă. Dar ceea ce îmi amintesc cel mai bine este momentul de pe podium… când a răsunat imnul României și am văzut steagul ridicându-se mai sus decât cel al SUA.

A fost un moment de identitate națională, de mândrie națională. Ar fi trebuit să plâng, dar am vrut să rămân puternic. Este singurul meu regret. Dacă voi obține o medalie de aur la Los Angeles… de data asta voi plânge, cu siguranță!”, a spus Popovici la Monaco TV.

Ce a spus David Popovici când a revăzut cursa de aur de la JO de la Paris

După cursa de infarct de la Jocurile Olimpice în care a câştigat aurul olimpic, David Popovici a dezvăluit că are emoţii şi când se uită la reluări, victoria fiind obţinută după o revenire fantastică pe ultima lungime de bazin:

„M-am uitat de puţine ori la cursă, dar m-am uitat. Şi a fost atât de aproape finişul cursei, până şi eu am emoţii când urmăresc cursa. Nu ştiu dacă voi atinge primul sau nu. 

Primul gând pe care l-am avut când am vizionat după mult timp cursa mea… Pur şi simplu mi-a venit să mă caut pe telefon. M-am uitat la cursa mea, iar după ce m-am revăzut acolo şi mi-am adus aminte prin cât de multe momente grele am trecut şi cât de greu a fost mi-am spus:

«Ştii ceva? Trebuie să fiu mândru de mine». Cred că ar trebui să nu uit asta niciodată. Nu prea citesc comentariile, le simt”, a spus David Popovici la finalul anului precedent.

  • 21 de ani are David Popovici
  • 2 titluri olimpice a câştigat înotătorul la Jocurile Olimpice de la Paris
