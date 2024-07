David Popovici, dezvăluiri de senzație în Fanatik despre cum a pregătit aurul de la Jocurile Olimpice de la Paris: „Nu m-am gândit niciodată la vârful de unghie”

Înainte să scrie istorie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde , David Popovici a dezvăluit despre strategia pe care a folosit-o pentru a pregăti parcursul la evenimentul multi-sportiv din capitala Franței.

David Popovici, dezvăluiri de senzație în Fanatik despre cum a pregătit aurul de la Jocurile Olimpice de la Paris

pentru înotul românesc masculin. Totodată, „Rechinul” a pus capăt unei secete de 20 de ani a natației românești la Jocurile Olimpice. Sportivul legitimat la CS Dinamo a câștigat medalia de aur în proba de 200 metri liber.

Românul a încheiat cursa cu timpul 1:44,72 după o revenire incredibilă. Înainte să plece la Paris, David Popovici a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în seria “Olimpicii României”.

Înotătorul în vârstă de doar 19 ani a povestit cum a pregătit participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. „În urmă cu 3 ani aveam 16 ani şi acelaşi vis olimpic pe care, sunt sigur, îl au toţi sportivii.

În tot acest timp am muncit şi am tratat serios fiecare concurs la care am participat, conştient că sunt într-un proces de formare ca sportiv. Sunt mândru să reprezint pentru a doua oară România la Jocurile Olimpice, cea mai importantă competiţie la nivel internaţional şi sunt convins că vor urma multe alte competiţii la fel de mari.

„Nu m-am gândit niciodată la vârful de unghie”

Jocurile Olimpice au o mare însemnătate pentru toţi sportivii, la fel şi pentru mine. Am încredere în proces, încerc să nu las presiunea să mă copleşească, mă gândesc la ceea ce am de făcut foarte bine şi muncesc zi de zi pentru a deveni cea mai bună versiune a mea.

Concursul olimpic are altă energie, sunt fericit că sunt printre cei care au privilegiul de a simţi această dinamică. Cei mai buni sportivi din lume se bucură de competiţie respectând valorile olimpice: respect, prietenie, excelenţă.

La Tokyo nu m-am gândit niciodată la vârful de unghie, nici nu ştiu de unde a apărut asta (n.r. râde). M-am bucurat de participare, am înotat alături de cei mai mari înotători din lume şi am putut să spun: la 16 ani sunt al patrulea cel mai bun înotator din lume”, declara David Popovici pentru FANATIK.

Medalia de argint în proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a fost câștigată de britanicul Matthew Richards, care a încheiat la două sutimi în spatele lui David Popovici. Podiumul a fost completat de americanul Luke Hobson.