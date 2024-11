David Popovici, dezvăluiri după ce a revăzut cursa de infarct de la Paris în care a câştigat aurul olimpic: “Pur şi simplu mi-a venit să mă caut pe telefon!”. Video

David Popovici a câştigat două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Înotătorul român a devenit campion olimpic în , iar câteva zile mai târziu a câştigat bronzul la 100 liber.

David Popovici a revăzut cursa în care a câştigat aurul olimpic: “Pur şi simplu mi-a venit să mă caut pe telefon”

Finala de 200 de metri liber a fost una dintre cele mai tensionate curse din bazinul amenajat în La Defense Arena. David Popovici a reuşit o revenire fabuloasă pe ultima lungime de bazin, cucerind, la mustaţă, aurul olimpic.

ADVERTISEMENT

La patru luni după victoria de la Paris, David Popovici a vorbit despre sentimentele care îl încearcă în momentul în care revede finala de 200 de metri liber, spunând că şi acum are emoţii dacă va atinge primul sau nu:

“M-am uitat de puţine ori la cursă, dar m-am uitat. Şi a fost atât de aproape finişul cursei, până şi eu am emoţii când urmăresc cursa. Nu ştiu dacă voi atinge primul sau nu.

ADVERTISEMENT

Primul gând pe care l-am avut când am vizionat după mult timp cursa mea… Pur şi simplu mi-a venit să mă caut pe telefon. M-am uitat la cursa mea, iar după ce m-am revăzut acolo şi mi-am adus aminte prin cât de multe momente grele am trecut şi cât de greu a fost mi-am spus:

«Ştii ceva? Trebuie să fiu mândru de mine». Cred că ar trebui să nu uit asta niciodată. Nu prea citesc comentariile, le simt”, a spus David Popovici, prezent la gala 110 ani de Olimpism în România, organizată de COSR.

ADVERTISEMENT

David Popovici, îndemn pentru români: “Pentru turul al doilea trebuie să votăm inteligent”

şi i-a îndemnat pe români să voteze inteligent pentru a apăra democraţia şi viitorul ţării:

“Eu am votat. E foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele prin vot, e dreptul nostru. Nu voi vorbi despre cine am ales pentru turul 1, dar un îndemn pe care îl am pentru turul doi pentru tineri și pentru toată lumea este să voteze inteligent.

ADVERTISEMENT

Să votăm pentru a ne apăra democrația și viitorul. Pentru turul al doilea trebuie să votăm inteligent. Bineînțeles că Tik Tok-ul influențează, sunt mai puțin șocat pentru că știu nivelul de influență pe care-l poate avea aplicația, dar și numărul imens de ore pe care oamenii îl petrec pe platforma aia”, a fost mesajul transmis de David Popovici.

VIDEO CURSA OLIMPICĂ DE 200 DE METRI LIBER (sursa: Eurosport):