David Popovici, dezvăluiri emoţionante cu medalia la gât: „Nu mă bucură nimic mai mult decât că oamenii mei sunt bine! Medaliile puteam să le şi pierd”

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David Popovici este dublu campion european la 100 şi 200 de metri liber. care câştigă cele două probe la trei ediţii ale Campionatelor Europene.

David Popovici, dezvăluiri emoţionante: „Am reușit să îmi trăiesc viața și în afara înotului”

Cu medalia la gât, după ceremonie, David Popovici a vorbit la zona mixtă cu jurnaliştii români prezenţi la Paris şi despre lucrurile din afara înotului. El a spus că i-a luat pe podium pe toţi apropiaţii care l-au încurajat din tribune şi apoi a comparat JO Paris 2024 cu Europenele din „Oraşul Luminii”:

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„Cred că cel mai mult și cel mai mult i-am luat pe cei pe care i-am și văzut, membrii ai familiei și iubita și prieteni extrem de apropiați. Cei pe care, adică unde știam unde sunt și știam unde sunt și îi vedeam, erau acolo cu mine pe podium.

Deși locația a rămas, titlurile au rămas, sunt mult mai împăcat eu cu mine, sunt, mă consider mult mai matur acum, mai împăcat cu viața mea și cu ce se întâmplă în ea. Și sunt foarte și poate cel mai mândru de faptul că am reușit să îmi trăiesc viața și în afara înotului în anii ăștia care au trecut. Și o să fie din ce în ce mai bine”.

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Cel mai important lucru pentru David Popovici: „Familia mea e sănătoasă, nimic nu mă bucură mai tare”

David Popovici a spus că medaliile în înot înseamnă foarte mult pentru el, dar nu totul. Înotătorul a dezvăluit că cea mai mare bucurie o reprezintă faptul că :

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„2026 a însemnat un an în care am câștigat în viață, sincer așa consider. Pentru că sunt liniștit, familia mea e sănătoasă și bine și nu mă pot gândi la nimic mai frumos, nu e nimic care să mă bucure mai tare decât faptul că sunt liniștit și oamenii mei sunt bine. Deci, înotul ca înotul, puteam să și pierd medaliile astea, nu mi-ar fi convenit, dar asta e viața. Dar pe lângă asta, simt că am câștigat în viață”, a spus Popovici.

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Munca din spatele medaliilor: „Sunt 15 kilometri de înot pe zi”

David Popovici este la mijlocul ciclului olimpic Los Angeles 2028. Înotătorul român spune că antrenorii pregătesc atent viitoarea ediţie a competiţiei, încă de la finalul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024:

„Cred că încă de când am început ciclul olimpic după ce s-au încheiat jocurile alea, am plantat cumva semințele astea de: „Ok, cum facem, ce începem, la ce competiții vrem să mergem în fiecare an și ce reprezintă pentru noi”. Dar planul, periodizarea efectivă, da, e în capul antrenorilor mei încă de când s-au terminat ultimele Jocuri Olimpice. Deci acum suntem la mijloc.

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Ușor nu știu exact ce a fost, numai că greu, cu siguranță a fost În momentul în care concurăm, e vorba de 46 de secunde sau 1 minut 43 – 44, atât… aia apare în lumina reflectoarelor. Dar sunt, hai să zicem, 15 kilometri de înot pe zi, 14-15 kilometri de înot pe zi în aproape fiecare zi. Multe sesiuni de sală pe săptămână, tot ce e în jurul antrenamentelor are de-a face cu tot cu antrenamentele și performanța: că e refacere, că e ce mănânci, că e ora la care te culci și așa mai departe. Abia aștept să mă liniștesc un pic, să fac stretching, să mănânc și să stau cu oamenii mei”, a spus David Popovici.