David Popovici, mărturisire surprinzătoare despre furia dinaintea curselor: „Vreau să-i devorez de vii!”

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David Popovici a stat de vorbă cu reprezentanții lui Internazionale Milano și le-a povestit despre cum se simte un mare campion care se întâlnește cu cel mai apreciat antrenor român al momentului. „Chivu este o inspirație uriașă pentru foarte mulți români. Foarte mulți români îl admiră”, a declarat, mândru, David Popovici.

David Popovici, interviu spectaculos pentru canalul oficial al lui Inter Milano

Surprinzător pentru unii, Popovici recunoaște că se teme uneori înaintea finalelor olimpice, pentru că resimte presiunea, însă răsplata e pe măsura efortului și a stresului. „Da, îmi este frică înaintea fiecărei finale olimpice. Este absolut uman să simți asta. Îmi amintesc că, timp de aproximativ 10 sau 15 minute, m-am simțit ca și cum aș fi fost regele lumii (n.r. după victorie)”, a explicat Popovici.

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David Popovici, la primul său meci important de fotbal, pe San Siro

David Popovici a mărturisit că a fost pentru prima dată la un meci al lui Inter și a fost cu adevărat impresionat. „Uneori concurez în arene mari, dar cred că nimic nu se compară cu dimensiunile impresionante ale stadionului San Siro. Sincer să fiu, și cred că îmi este puțin rușine să recunosc, este prima dată când particip la un astfel de meci. Am mai fost o singură dată la un meci de fotbal, pe un stadion mai mic, dar eram foarte tânăr și cred că am plecat mai devreme din cauza ploii. Așadar, este prima dată când asist cu adevărat la un meci de fotbal și sunt foarte fericit că această primă experiență este aici, alături de Inter”, a povestit campionul nostru.

Recordul mondial de la Roma și relația specială cu Italia: „M-am simțit regele lumii”

Campionul la înot și-a adus aminte cum în 2022 mergea în Italia unde bătea recordul mondial la 100 de metri liber, câștigând totodată două medalii de aur. „Am o relație foarte specială cu Italia. Cu Italia în general. Sigur, totul s-a întâmplat la Roma, un oraș foarte apropiat de inima mea, dar oriunde merg în Italia întâlnesc oameni și simt căldura italienilor, care seamănă foarte mult cu felul nostru de a fi, al românilor. Este minunat. Probabil cea mai frumoasă amintire a mea de la Roma este momentul imediat următor doborârii recordului mondial.

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Îmi amintesc că, timp de aproximativ 10 sau 15 minute, m-am simțit ca și cum aș fi fost regele lumii. Este ceva atât de special, încât nu poate fi descris în cuvinte. Dar să știi cu certitudine, în mod obiectiv, că ești primul om din istorie care a reușit să facă un anumit lucru, orice ar fi acel lucru, îți dă un sentiment extraordinar de putere. Exact așa te simți: ca regele lumii. Este aproape ca și cum te-ai îmbăta puțin cu putere”, își aduce aminte campionul.

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Aurul olimpic de la Paris: „Am visat la asta în fiecare zi, de la 10 sau 11 ani”

Întrebat despre cum s-a simțit la Paris când a devenit campion olimpic, David Popovici a fost foarte sincer. „Știi cum, atunci când am doborât primul meu record mondial, în urmă cu patru ani, sentimentul acela de a fi regele lumii a durat aproximativ 15 minute? Ei bine, după ce am câștigat aurul olimpic, cred că a durat doar cinci sau zece minute. Toleranța ta crește odată cu trecerea timpului.

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Dar a fost un vis devenit realitate. Cu siguranță, un vis devenit realitate. Ceva la care visasem, fără nicio exagerare, absolut în fiecare zi, de când aveam 10 sau 11 ani. Iar asta m-a pus într-o situație foarte dificilă, dar în același timp privilegiată: să știu cu certitudine că mi-am îndeplinit cel mai mare vis al copilăriei, visul unei vieți”, mai își aduce aminte Popovici.

Obsesia pentru performanță și schimbarea mentalității: „Nu aș fi ajuns într-un loc fericit”

La fel ca și orice alt mare campion, David Popovici recunoaște că a avut probleme în trecut cu obsesia de a face performanță. „Cred că această discuție are foarte mult de-a face cu obsesia. Cu cât de departe te poate duce obsesia, dar și cu cât de adânc te poate trage într-o prăpastie, dacă îi permiți.

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Îi datorez foarte mult obsesiei mele și înălțimilor la care m-a ajutat să ajung. Dar, în același timp, după ce am câștigat aurul olimpic, a venit momentul să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă și să realizez că, dacă voi continua în același ritm, nu voi ajunge într-un loc în care să fiu fericit.Așa că mi-am dat seama că obsesia m-a ajutat foarte mult, dar că trebuie să-mi schimb abordarea. Trebuia să mă întorc la lucruri mult mai simple, mai elementare, cel puțin în aparență, dar care sunt mult mai greu de stăpânit.

A trebuit să-mi reprogramez, într-un fel, creierul pentru a mă putea bucura din nou de acest sport minunat. Mi-a luat un an sau doi să reușesc acest lucru, dar acum sunt bine. Ai nevoie de echilibru în viață, însă, în același timp, există anumite perioade în care trebuie să te concentrezi mai mult asupra unor lucruri care, din exterior, ar putea părea oarecum nesănătoase. Iar în profesia noastră, ca sportivi de elită, fie că vorbim despre fotbaliști sau despre sportivi care practică discipline individuale, obsesia joacă un rol foarte, foarte, foarte important”, a completat campionul.

Mentalitatea de campion și admirația pentru Cristi Chivu: „Este o inspirație uriașă pentru români”

Fără să se ferească de cuvinte mari, David Popovici l-a lăudat pe Cristi Chivu, antrenorul lui Inter. Foarte mulți români îl admiră. Mulți copii din academiile de fotbal, mulți antrenori și sportivi, în general, îl privesc ca pe un model. Iar faptul că antrenează o echipă atât de extraordinară, fiind și el român, o echipă pe care a antrenat-o în trecut și Mircea Lucescu, reprezintă cu adevărat un privilegiu. Pentru mine este un moment în care pot să învăț lucruri noi”, a mai declarat Popovici.

Rivalitatea cu chinezul Pan Zhanle: „Avem foarte multe de învățat unul de la celălalt”

Nu putea să lipsească din acest interviu rivalitatea cu Pan Zhanle, rivalul asiatic al lui Popovici care între timp i-a devenit prieten. „Da, Pan, prietenul meu chinez. Suntem rivali foarte mari în bazin de aproximativ doi sau trei ani. Motivul pentru care am decis că ar fi o idee bună ca el să vină în România și să se antreneze împreună cu noi este că este un sportiv extraordinar.

Am foarte multe de învățat de la el și sunt convins că și el are foarte multe de învățat de la mine. Așa că, deși în bazin sau pe teren rivalitatea este imensă, de ce să nu învățăm unul de la celălalt? De ce să nu împărtășim secretele meseriei? Cum faci un anumit lucru? Cum reușești să fii atât de bun la ceva anume? Cred că este foarte important să nu uităm că, la sfârșitul zilei, tot ceea ce ține de sport se bazează pe fair-play, respect și prietenie.

Acestea sunt valorile fundamentale ale sportului. Și, indiferent de rivalitățile dintre noi sau chiar de rivalitățile istorice dintre țările noastre, noi, ca indivizi, suntem ființe umane foarte complexe. Avem foarte, foarte multe lucruri de învățat unii de la ceilalți”, a punctat Popovici.

David Popovici, despre cum intră în „modul bestie” și vrea să-și „devoreze rivalii”

În încheiere, în stilul caracteristic, David Popovici a povestit despre cum simte o furie interioară înainte de fiecare cursă și vrea să câștige cu orice preț, cu toate că rivalii sui sunt totodată prietenii lui pe care-i respectă. „Ei bine, îi voi ura sincer mult succes lui și tuturor celorlalți. Un «in bocca al lupo», cum spun italienii. Dar, în același timp, vreau să-i devorez de vii, știi? Și acesta este un lucru despre care cred că nu foarte mulți sportivi vorbesc cu adevărat.

Chiar și eu vorbesc prea puțin despre asta. Pentru că vorbesc adesea despre calm, despre abordarea stoică, despre nevoia de a avea o abordare echilibrată. Și, deși toate aceste lucruri sunt adevărate, există și o parte foarte importantă în fiecare dintre noi care are legătură cu furia.

Nu aș spune ură, ci furie. Furia aceea de a-i învinge pe toți, de a fi primul care atinge peretele bazinului.

Pentru că, atunci când toată lumea muncește, când toată lumea știe ce trebuie să mănânce, la ce oră trebuie să se culce, care este rutina corectă, care sunt exercițiile potrivite și toate celelalte lucruri, trebuie să existe ceva care să facă diferența. Unii îi spun determinare, alții îi spun foame de succes, alții îi spun furie.Dar, în acele momente, trebuie să existe ceva în plus. Când o cursă este decisă de o sutime de secundă, trebuie să existe un factor care să facă diferența între opt finaliști olimpici sau între două echipe extrem de bine pregătite”, a explicat Popovici.