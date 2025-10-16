David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale: ”Victoria e o senzație ce dă dependență”

Înotătorul român David Popovici a avut un discurs spectaculos despre reușitele sale, în cadrul unui eveniment la care a participat recent. a subliniat cum s-a simțit după Campionatele Mondiale de nataţie din Singapore.

David Popovici, discurs spectaculos despre reușitele sale

David Popovici a fost invitat în urmă cu puțin timp la o conferință susținută de compania de software UiPath, deținută de Daniel Dineș. Aceasta a avut loc în Dubai, unde sportivul a avut un discurs spectaculos.

Înotătorul a fost desemnat ambasador global pentru firma celebrului om de afaceri. Acum, a vorbit despre reușitele din planul sportiv. Una dintre cele mai importante s-a desfășurat în vara lui 2025, în Singapore.

Concret, pe ecranele uriașe de la GITEXT Global a detaliat cum s-a simțit în cursa de la Campionatele Mondiale de nataţie. Cu această ocazie, a cucerit medalia de aur la proba de 100 de metri, dar și pe cea de 200 de metri.

„Trebuie să admit: victoria e o senzație ce dă dependență. A fost foarte emoționant pentru mine. Acesta e un video de la Campionatele Mondiale de acum trei luni.

Asta a venit la un an după ce am cucerit aurul olimpic, practic atingând orice bornă pe care mi-am propus-o”, a declarat David Popovici, la conferința care a avut loc în Dubai, conform .

Cum vede David Popovici succesul

David Popovici a devenit primul sportiv din istorie care . Întrebat cum vede succesul din planul profesional, înotătorul român spune că lucrurile sunt cât se poate de simple.

La competiția din Singapore sportivul de 21 de ani a oprit cronometrul la 46,51 secunde. Acesta este considerat a fi cel mai bun timp al său, cu doar 11 sutimi de secundă sub recordul mondial, 46,40, al lui Zhanle Pan.

„Ca să fie mai simplu pentru mine, îmi place să mă gândesc la succes ca la o orchestră. Dacă ai un instrument care sună prea tare, nu va fi o muzică frumoasă.

Așa că am nevoie de toate aspectele pe care le-ai menționat: antrenamente, mentalitate, nutriție. Trebuie să fie toate sincronizate. Ce aș vrea să las tinerei generații și copiilor care mă admiră e: chiar poți să o faci.

Nu e nimic ce te oprește, cât timp ai oameni lângă tine și instrumente îndeajuns de bine. E doar o chestiune de a decide și de a nu aștepta pentru momentul perfect, ci a sări. Asta încerc să transmit”, a completat David Popovici, mai arată sursa citată.

În altă ordine de idei, sportivul a primit o poreclă fascinantă din partea unei publicații de peste Ocean. Swim Swam a analizat parcursul lui David Popovici la Campionatele Mondiale din Singapore din vara lui 2025.

Jurnaliștii americani l-a numit pe dublul campion mondial ”racheta românească”. Înotătorul luase în calcul să participe și la cursa de 50 de metri liber, însă a renunțat la idee după aurul de la 200 de metri liber.