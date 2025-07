David Popovici e noul Michael Phelps! Aurul românului, coincidență uluitoare cu recordul americanului

David Popovici a cucerit aurul în proba „regină” a înotului mondial după ce l-a învins . Sportivul nostru a reușit o performanță incredibilă și poate deveni noul Michael Phelps al înotului.

După medalia de aur la 200 de metri liber, campionul nostru a reușit să termine pe primul loc și în proba de 100 metri liber.

Românul a cucerit o nouă medalie de aur în ziua în care Michael Phelps reușea să câștige a 19-a medalie olimpică și devenea cel mai medaliat sportiv la această competiție, pe 31 iulie 2012.

Popovici a terminat cursa în 46.50 secunde, cel mai rapid timp al competiției și a reușit să îl învingă pe americanul Jack Alexy după ce la jumătatea cursei era abia pe locul al treilea.

