David Popovici, eveniment fastuos la Paris după ce a câștigat aurul olimpic: “Îmi lipsea acest titlu. Nu mă voi culca pe o ureche”

Delegația „tricoloră” de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a organizat un amplu eveniment la Ambasada României în Franța, la evenimentul multi-sportiv din Hexagon. David Popovici a fost unul dintre punctele de interes ale evenimentului.

David Popovici a făcut un apel după medaliile de la JO de la Paris 2024: „Trebuie mai mult sport în țara asta”

La evenimentul organizat la Casa României de la JO Paris 2024 au fost prezenți Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Elizabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport, dar și .

ADVERTISEMENT

În startul discursului, David Popovici a cerut ca românii să facă mai mult sport. După ce a luat locul 3 la 100 metri liber, cvadruplul campion european a tras un semnal de alarmă și .

„Mulțumesc că sunteți aici. E foarte frumos, e impresionant. Mă bucur să fiu aici, să văd atât de multe fețe familiare fie din staff, echipă sau echipă extinsă. Îl am pe antrenorul meu lângă mine (n.r. Adrian Rădulescu). Acum mă ascultă toată lumea, când am microfonul lângă mine. Trebuie să facem sport, trebuie mai mult sport în țara asta. Trebuie să meargă câți mai mulți copii la sport, la înot.

ADVERTISEMENT

Important e să facă mișcare. Felicitări tuturor celor care au concurat până acum, felicitări celor de canotaj pentru medalii. Felicitări nouă! Știm cât de mult am muncit noi, sportivii, împreună cu echipele și familiile noastre. Numai noi știm cât am muncit să ajungem aici.

Sunt mândru de noi, de mine, visez la asta de când eram copil și e foarte frumos. Mă bucur să am alături o țară întreagă, sunt atât de mulți care mă susțin. În primul rând îmi datorez mie asta. Am făcut copilul din mine foarte fericit. Știu că și voi o veți face. Nu sunt cel mai matur din delegația noastră, dar cred că vorbesc în numele tuturor. Baftă și hai, România!”, a declarat David Popovici în startul discursului.

ADVERTISEMENT

David Popovici răsuflă ușurat după Jocurile Olimpice de la Paris 2024: „Mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet”

la JO de la Paris 2024. Ulterior, sportivul legitimat la CS Dinamo și-a completat palmaresul cu o medalie de bronz în proba „regină” de 100 de metri liber. Rezultatele obținute la Paris l-au făcut pe David Popovici să răsufle ușurat.

„Mă simt mult mai liniștit, sunt mult mai calm. Tot nu am dormit bine aseară de cât de entuziasmat eram. Am simțit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet când am terminat cu acest concurs. A fost o călătorie foarte grea. Nu au fost doar 4 zile grele sau 10 zile, ci au fost niște ani foarte grei. De-asta m-am mai liniștit.

ADVERTISEMENT

Mă gândesc la vacanța care urmează în scurt timp, iar la Jocurile Olimpice de peste 4 ani sper să fim sănătoși, să fim ok, să fim bine. Mă voi concentra pe Jocurile Olimpice când vom începe ciclul și antrenamentele pentru așa ceva. Mai e atât de mult, sunt atât de multe competiții până atunci, încât nu cred că ar fi prea înțelept deja să mă stresez la ceva care va avea loc în 2028.

„Ăsta e sportul. Noi muncim ani de zile pentru ceva ce nu poți opri pe cronometru”

Sunt grele medaliile, mai ales cea de aur, e mai grea la propriu. Le-au făcut din ce în ce mai grele. Am dormit ca un bebeluș, am dormit mai bine decât am dormit în ultimele 6 luni imediat după ce nu am ajuns pe podium (n.r. JO Tokyo). Acele două sutimi de care aveam nevoie să ajung pe podiumul olimpic, am avut nevoie de ele acum să nu fiu ajuns de cel de pe locul 2.

Fără două sutimi am câștigat medalia de aur. Poate că totul înseamnă ceva. La 100 metri liber am câștigat bronzul față de cel de pe locul 4 la o sutime, de argint am fost tot la o distanță de o sutime. Ăsta e sportul.

Noi muncim ani de zile pentru ceva ce nu poți opri pe cronometru. Dacă încerci pe telefon e imposibil să oprești la două sutimi sau una. E mult mai rapid decât clipitul și totuși noi ne batem pentru acele sutimi și nu doar la înot”, a spus David Popovici.

David Popovici nu se culcă pe o ureche după performanța de la Paris: „Îmi lipsea titlul de campion olimpic”

Cvadruplu campion european și dublu campion mondial, David Popovici a adăugat alte două medalii cu greutate în prestigiosul său palmares. Întrebat de reporterul FANATIK aflat la Paris despre ce s-a schimbat în ultimele două zile după cucerirea titlului olimpic la 200 metri liber, David Popovici a avut un răspuns fascinant.

Pentru înotătorul român urmează o vacanță departe de România. „Mă simt mai împlinit, calm, mândru de mine că am adăugat acest titlu în palmares. Îmi lipsea asta. Campion mondial am reușit să fiu, campion european am reușit. Îmi lipsea titlul de campion olimpic.

Nu mă voi culca pe o ureche și gata am câștigat n-o să mai înot nimic. Pentru un moment trebuie să mă relaxez. Trebuie să uit de Jocurile Olimpice, trebuie să uit de toate antrenamentele, trebuie să uit de el (n.r. Adrian Rădulescu, antrenorul).

Trebuie să ne separăm puțin, eu de toată lumea. Să mă reculeg într-o vacanță bine meritată, foarte departe și foarte cald”, au fost cuvintele lui David Popovici, la conferința de presă de la Casa României la JO de la Paris 2024.