David Popovici, eveniment grandios la Milano cu Thomas Ceccon şi alte staruri ale înotului mondial!

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David Popovici a început în luna octombrie antrenamentele pentru noul sezon. , campionul român va participa duminică, 8 noiembrie, la Planet Water, un eveniment organizat de sponsorul Arena la Aquamore Bocconi Sport Center din Milano.

David Popovici, eveniment de gală la Milano, alături de Thomas Ceccon şi alte staruri ale înotului

În cadrul evenimentului vor avea loc sesiuni de antrenamente alături de campioni olimpici şi antrenori internaţionali care vor fi prezenţi la eveniment. Alături de David Popovici, vor fi prezenţi la eveniment alte nume mari din înotul italian şi mondial precum Thomas Ceccon, Massimiliano Rosolino şi Leonie Beck.

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Thomas Ceccon este campion olimpic în proba de 100 de metri spate la JO de la Paris, multiplu campion mondial şi european. Massimiliano Rosolino a devenit campion olimpic la Sydney, în 2000, fiind una dintre legendele înotului italian, în timp ce Leonie Beck este campioană mondială şi europeană în ape deschise, în probele de 5 şi 10 kilometri.

Campionul român, antrenament cu pasionaţii de înot!

La eveniment vor participa şi antrenorii Mateo Giunta şi Alberto Burlina. Programul include două categorii: Performanţă şi Fitness. Prima dintre ele este destinată tinerilor înotători cu vârste între 10 şi 14 ani, celor din categoria Masters şi foştilor sportivi de performanţă.

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Categoria fitness este cei pentru care înoată pentru antrenament şi stare de bine. Vor fi patru intervale orare, cu sesiuni de o oră diferenţiate pe niveluri şi stiluri de înot, în timpul cărora participanţii se pot antrena în apă alături de sportivi şi antrenori.

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Iniţiativa a fost creată în colaborare cu , şi îşi propune să aducă împreună campionii şi pasionaţii de înot prin intermediul unei experienţe directe de antrenament şi al unui schimb de cunoştinţe tehnice.

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David Popovici este campion olimpic în proba de 200 de metri liber şi medaliat cu bronz la 100 liber. Este de patru ori campion mondial la 100 şi 200 de metri liber şi de şase ori campion european în aceleaşi probe.

David Popovici, prezent la parteneriatul care vizează 16 centre sportive

Evenimentul de la Milano va marca și începutul unui parteneriat important între Arena, sponsorul lui David Popovici, și Aquamore, companie specializată în administrarea centrelor sportive acvatice din Italia. Cele două societăți au semnat un acord valabil trei ani, care prevede furnizarea și comercializarea echipamentelor tehnice pentru înot.

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Potrivit publicației italiene , colaborarea va viza cele 16 centre sportive administrate în prezent de Aquamore, dar și bazele care vor fi deschise în viitor. Produsele Arena vor fi disponibile în magazinele din interiorul complexurilor, iar compania va furniza echipamente și pentru echipele de înot de performanță ale Aquamore.

Michele Minotti, directorul comercial al Aquamore, a explicat că asocierea cu Arena reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare a companiei. De asemenea, a subliniat că parteneriatul va permite sportivilor să utilizeze echipamentele brandului, în timp ce publicul le va putea achiziționa direct din centrele sportive. Acordul va intra în vigoare odată cu evenimentul „Arena Planet Water Days”, unde va participa și înotătorul român legitimat la Clubul Sportiv Dinamo, programat duminică, 8 noiembrie, la Aquamore Bocconi Sport Center din Milano.