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David Popovici, exclusiv FANATIK după calificările la 100 de metri! Marele secret pentru CE de la Paris: „Sigur mi-a prins bine”. Ce spune despre recordul mondial: „Fără nicio aroganță…”

David Popovici a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK după seriile de dimineață de la proba de 100 m liber. Care este marele său secret pentru Europenele de la Paris
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
11.08.2026 | 11:51
David Popovici exclusiv FANATIK dupa calificarile la 100 de metri Marele secret pentru CE de la Paris Sigur mia prins bine Ce spune despre recordul mondial Fara nicio aroganta
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
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David Popovici, prima reacție după ce a făcut legea în seriile de dimineață de la proba de 100 m liber. Foto: Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici a spulberat concurența în seriile de dimineață pentru proba de 100 m liber de la Paris. Sportivul român este gata să câștige o nouă „dublă de aur” la Campionatele Europene, după cele de la Roma și Belgrad, dar mai are în plan un lucru: doborârea recordului mondial la „proba regină” a natației.

Pregătirea cu Pan Zhanle, marele secret al lui David Popovici. Prima reacție după ce a spulberat tot în seriile de dimineață de la Paris

David Popovici a fost cel mai rapid înotător din seriile de dimineață de la proba de 100 m liber de la Paris și s-a calificat fără nicio emoție în semifinale, care vor avea loc în această seară. Imediat după ce a ieșit din bazin, „Rechinul” a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK.

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Deși este un tip modest, David a recunoscut, fără să vrea să fie arogant, că nu este surprins de performanța sa, întrucât s-a pregătit extrem de bine pentru Campionatele Europene de la Paris. El este sigur că pregătirea alături de Pan Zhanle și-a spus cuvântul și o va face în continuare la următoarele curse.

„S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor. Eu zic că pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a declarat David Popovici, în exclusivitate pentru FANATIK.

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David Popovici, reacție în exclusivitate pentru FANATIK după ce a spulberat tot în seriile de dimineață de la proba de 100 m liber

Pan Zhanle îl așteaptă pe David Popovici în China

Chiar înaintea Campionatelor Europene de la Paris, David Popovici s-a pregătit alături de deținătorul recordului mondial de la proba de 100 m liber, Pan Zhanle. Sportivul din China a stat mai multe zile în România și a vizitat Bucureștiul alături de David, dar și alte obiective turistice din țară, cum ar fi Castelul Peleș.

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El a fost impresionat de David Popovici și a savurat clipele petrecute în România, însă a dat un răspuns fabulos atunci când a fost întrebat despre următoarea vizită. Pe scurt, Pan Zhanle a spus că este rândul românului să petreacă măcar câteva zile în China: „Considerând că ți-a plăcut în România, când ai de gând să-ți cumperi următoarele bilete pentru a te întoarce”, a fost întrebarea „roșie” a lui David. „Doar după ce o să vii și tu în China!”, a replicat Pan Zhanle.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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