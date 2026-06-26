David Popovici, fără antrenorul Adi Rădulescu la Roma! Motivul pentru care lipseşte tehnicianul

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David Popovici se pregăteşte pentru Campionatele Europene de nataţie de la Paris la . În cadrul concursului de la Roma, .

David Popovici, fără antrenorul Adi Rădulescu la Roma!

Campionul mondial en-titre la 100 şi 200 de metri liber a venit la Roma fără antrenorul Adrian Rădulescu, alături de care lucrează din anul 2014, când David Popovici avea 9 ani. Este unul dintre puţinele concursuri la care înotătorul român participă fără tehnicianul alături de care a crescut.

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Din informaţiile FANATIK, Adrian Rădulescu lipseşte motivat, având un eveniment fericit în familie. Antrenorul va fi alături de David Popovici la Campionatele Europene de la Paris, care vor avea loc la începutul lunii august şi care reprezintă cel mai important concurs al verii.

La Roma, David Popovici se află alături de preparatorul fizic Dragoş Luscan şi de antrenorul Bogdan Stroe, de la la clubul de care aparţine, CS Dinamo. Pentru campionul mondial en-titre vor fi trei zile pline, având concursuri dimineaţa şi seara în probele de 50, 100 şi 200 de metri liber.

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Adrian Rădulescu şi promisiunea faţă de David Popovici: „Pentru tot restul vieţii”

David Popovici şi antrenorul Adrian Rădulescu au „crescut” împreună, în condiţiile în care colaborează full-time din anul 2014, când înotătorul avea 10 ani şi antrenorul abia terminase facultatea: „Eram tânăr, de-abia terminasem licența. Nu știam foarte multe despre meseria asta. Și acum mai sunt multe lucruri de învățat. Eram amândoi copii cu adevărat. Faptul că nu știam foarte multe m-a ajutat mult. Știam cât de cât teorie, dar cu siguranță partea practică îmi lipsea”, spunea într-un interviu pentru edupedu.ro.

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Relaţia dintre cei doi este foarte apropiată, iar Adrian Rădulescu a spus că îl priveşte pe înotător atât ca antrenor, cât şi ca prieten. Tehnicianul i-a făcut o promisiune, ca să îşi protejeze sportivul pentru tot restul vieţii:

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„Eu îl privesc atât ca antrenor, cât și ca apropiat. Eu am o promisiune făcută față de el și intenționez să mă țin de această promisiune, indiferent de ce se va întâmpla. Din partea mea, eu voi încerca să-l protejez pentru tot restul vieții din toate punctele de vedere”, a spus Rădulescu.