David Popovici, favoritul fanilor la Settecolli! A dat autografe și și-a făcut poze cu suporterii. Mesajul transmis în italiană. Video

ADVERTISEMENT

David Popovici se află în această perioadă la Settecolli, locul în care a scris istorie în urmă cu trei ani. Pe lângă activitatea din bazin, înotătorul român și-a făcut timp pentru cei care au venit la Roma să îl susțină, iar campionul nu a refuzat niciun suporter. În ziua în care are finala probei de 200 de metri, „Rechinul” a avut parte de relaxare.

David Popovici, atracția principală de la Roma

După ce s-a calificat fără , , pe care a preferat să-l petreacă alături de fanii prezenți la Settecolli. Cei care îl apreciază pe înotătorul român au venit la Arena Corner, spațiul special amenajat de către sponsorul tehnic al sportivului.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după apariția sa, David Popovici a fost înconjurat de zeci de fani. Întreg evenimentul a durat în jur de jumătate de oră, iar organizatorii au avut parte de un mesaj special din partea sportivului. Mai exact, „Rechinul” s-a lăsat filmat în momentul în care spunea: „Ci vediamo alla prossima”, ceea ce înseamnă „ne vedem data viitoare”

David Popovici, mesaj special pentru organizatori

David Popovici a fost înconjurat și de lumea bună din înotul mondial. FANATIK a surprins momentul în care românul a schimbat mai multe vorbe cu Noe Ponti, deținătorul recordului mondial la 50 de metri fluture în bazin scurt și care este medaliat olimpic. La eveniment a participat și Nicolo Martinenghi, campionul olimpic en-titre la 100 de metri bras.

ADVERTISEMENT

Când are loc finala de la 200 m

Ultima cursă pentru medalii în proba de 200 de metri liber este programată duminică seara, de la ora 20:43. David Popovici va concura pe culoarul al patrulea, urmând să dea piept în marea finală cu britanicul Jack McMillan și lituanianul Tomas Lukminas, rivalii săi direcți care s-au calificat cu cele mai bune performanțe după român.

ADVERTISEMENT

David Popovici este în căutarea unui nou record la Settecolli, în proba de 200 de metri liber. El deține cea mai bună performanță din istoria competiției, după ce în 2023 a înotat distanța în 1:45,49. De altfel, după cursa de 100 de metri liber, campionul român a recunoscut că este foarte posibil să își corecteze și recordul de la 200 de metri. Până la finala de la 200, „Rechinul” a obținut aurul la proba de 100 de metri liber, iar medalia de argint a fost obținută la 50 de metri liber.