Sport

David Popovici, favoritul fanilor la Settecolli! A dat autografe și și-a făcut poze cu suporterii. Mesajul transmis în italiană. Video

David Popovici este atracția principală de la Settecolli! Înotătorul român a fost asaltat de fani pentru fotografii și autografe. Totodată, „Rechinul” a avut un mesaj special pentru organizatori.
Marian Popovici
28.06.2026 | 14:26
David Popovici favoritul fanilor la Settecolli A dat autografe si sia facut poze cu suporterii Mesajul transmis in italiana Video
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
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David Popovici, favoritul fanilor la Settecolli! A dat autografe și și-a făcut poze cu fanii. Foto: Colaj Fanatik
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David Popovici se află în această perioadă la Settecolli, locul în care a scris istorie în urmă cu trei ani. Pe lângă activitatea din bazin, înotătorul român și-a făcut timp pentru cei care au venit la Roma să îl susțină, iar campionul nu a refuzat niciun suporter. În ziua în care are finala probei de 200 de metri, „Rechinul” a avut parte de relaxare.

David Popovici, atracția principală de la Roma

După ce s-a calificat fără probleme în finala probei de 200 m liber, David Popovici a avut parte de puțin timp liber, pe care a preferat să-l petreacă alături de fanii prezenți la Settecolli. Cei care îl apreciază pe înotătorul român au venit la Arena Corner, spațiul special amenajat de către sponsorul tehnic al sportivului.

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La scurt timp după apariția sa, David Popovici a fost înconjurat de zeci de fani. Întreg evenimentul a durat în jur de jumătate de oră, iar organizatorii au avut parte de un mesaj special din partea sportivului. Mai exact, „Rechinul” s-a lăsat filmat în momentul în care spunea: „Ci vediamo alla prossima”, ceea ce înseamnă „ne vedem data viitoare”

David Popovici, mesaj special pentru organizatori

David Popovici a fost înconjurat și de lumea bună din înotul mondial. FANATIK a surprins momentul în care românul a schimbat mai multe vorbe cu Noe Ponti, deținătorul recordului mondial la 50 de metri fluture în bazin scurt și care este medaliat olimpic. La eveniment a participat și Nicolo Martinenghi, campionul olimpic en-titre la 100 de metri bras.

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David Popovici, alături de Noe Ponti. Foto: Fanatik / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, alături de Noe Ponti. Foto: Fanatik / Mihai Antonio Vasile

Când are loc finala de la 200 m

Ultima cursă pentru medalii în proba de 200 de metri liber este programată duminică seara, de la ora 20:43. David Popovici va concura pe culoarul al patrulea, urmând să dea piept în marea finală cu britanicul Jack McMillan și lituanianul Tomas Lukminas, rivalii săi direcți care s-au calificat cu cele mai bune performanțe după român.

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David Popovici este în căutarea unui nou record la Settecolli, în proba de 200 de metri liber. El deține cea mai bună performanță din istoria competiției, după ce în 2023 a înotat distanța în 1:45,49. De altfel, după cursa de 100 de metri liber, campionul român a recunoscut că este foarte posibil să își corecteze și recordul de la 200 de metri. Până la finala de la 200, „Rechinul” a obținut aurul la proba de 100 de metri liber, iar medalia de argint a fost obținută la 50 de metri liber.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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