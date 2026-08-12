Sport

David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe lupta pentru AUR și cine transmite la TV

David Popovici s-a calificat în finala de 100 de metri liber stabilind un nou record al Campionatelor Europene. Când are loc cursa pentru aur şi cine transmite la TV.
Marian Popovici
12.08.2026 | 06:40
David Popovici finala de 100 m liber LIVE la CE de natatie Paris 2026 Cand incepe lupta pentru AUR si cine transmite la TV
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe lupta pentru AUR și cine transmite la TV, Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici şi-a spulberat concurenţa în prima zi de la Campionatele Europene de înot de la Paris. Campionul român s-a calificat în finala de 100 de metri liber cu un nou record al competiţiei, 46.72 de secunde şi este marele favorit pentru medalia de aur.

David Popovici, luptă pentru aur şi pentru recordul mondial în finala de 100 liber

Finala la 100 de metri liber este programată miercuri, în sesiunea de seară, de la ora 19:52. David Popovici va porni de pe culoarul 4 şi îl va avea ca principal adversar pe rusul Egor Kornev, cel care a câştigat titlul european la 50 de metri fluture, înainte să se califice în finala de 100 de metri liber.

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Dar, românul este marele favorit al finalei, iar specialiştii şi fanii deopotrivă se gândesc că în ultimul act ar putea să fie doborât recordul mondial deţinut de Pan Zhanle, 47.40 de secunde, stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024.

Cine transmite la TV finala de 100 de metri liber

Finala de 100 de metri liber va fi transmisă în România de TVR 1. Televiziunea publică deţine drepturile de televizare pentru Campionatul European de Nataţie şi transmite competiţia pe TVR 1 şi TVR Sport.

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După finala de 100 de metri liber, David Popovici are doar o noapte de odihnă pentru seriile la 200 de metri liber. Înotătorul român va intra în bazin joi dimineaţa, iar în aceeaşi zi, dar în sesiunea de seară sunt programate semifinalele. Ultimul act la 200 de metri liber va avea loc vineri.

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David Popovici, aproape de un record istoric!

David Popovici poate să devină primul om din istoria nataţiei care câştigă probele de 100 şi 200 de metri liber la trei turnee continentale consecutiv. Românul a reuşit să câştige ambele titluri la Roma, în 2022, respectiv Belgrad, 2024.

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La Paris 2026, David Popovici este mare favorit în ambele probe şi mai poate bate un record. Înotătorul român este campion mondial şi european en-titre în ambele probe. La Jocurile Olimpice de la Paris, Popovici a luat aurul la 200 de metri liber şi bronzul la 100 liber.

  • 47,40 este recordul mondial la 100 de metri liber, stabilit în 2024 de Pan Zhanle
  • 2 titluri europene la 100 de metri liber are David Popovici
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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