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David Popovici, finala de 200 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră luptă pentru AUR românul și cum poți vedea la TV

David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de Nataţie. De la ce oră este cursa pentru medalia de aur şi cine transmite la TV.
Marian Popovici
14.08.2026 | 06:40
David Popovici finala de 200 m liber LIVE la CE de natatie Paris 2026 La ce ora lupta pentru AUR romanul si cum poti vedea la TV
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici, finala de 200 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră luptă pentru AUR românul și cum poți vedea la TV. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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După aurul câştigat la 100 de metri liber, David Popovici a revenit în bazin pentru seriile şi semifinalele de la 200 de metri liber. Nu a avut emoţii şi s-a calificat în ultimul act cu cel mai bun timp: 1:44,56 şi va porni în finală de pe culoarul 4.

Ora de start a finalei la 200 de metri liber! David Popovici e principal favorit

Finala cursei de 200 de metri liber este programată vineri, de la ora 19:36, ora României. Este a doua finală din sesiunea de seară, care începe la ora 19:30 cu ultimul act la 100 de metri fluture feminin.

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David Popovici este campionul european, mondial şi olimpic en-titre la proba de 200 de metri liber. El este principal favorit, dar a spus înaintea finalei că se aşteaptă la o cursă puternică, strânsă, la fel ca la 100 de metri liber.

Cine transmite la TV finala de 200 de metri liber

Ultimul act de la 200 de metri liber poate fi urmărit în direct la TV pe TVR 1 şi TVR Sport. Postul public de televiziune deţine drepturile tv pentru Campionatele Europene. Anul viitor, Campionatele Mondiale de Nataţie se vor vedea pe Voyo.

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David Popovici a declarat după semifinale că unul dintre obiectivele sale din finală este să bată cel mai bun timp al sezonului în proba de 200 de metri liber. Leon Marchand a stabilit această performanţă chiar la Campionatele Europene de la Paris, în proba de 4×200 de metri liber, 1:43,76 de secunde.

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David Popovici, deţinătorul recordului european!

Dacă se va impune în proba de 200 de metri liber, David Popovici va deveni primul înotător din istorie care reuşeşte „dubla” 100-200 de metri liber la Campionatele Europene. La 100 de metri liber, Popovici a devenit al doilea înotător cu trei titluri consecutive, după Alekandr Popov.

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Recordul mondial în această probă este unul dintre cele mai longevive din nataţie. Paul Biedermann l-a stabilit la Mondialele de la Roma din 2009: 1:42:00, pe vremea când costumele de neopren erau permise. David Popovici deţine recordul Campionatelor Europene, după ce a înotat 1:42.97 la Roma, în 2022.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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