David Popovici, finala de 200 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră luptă pentru AUR românul și cum poți vedea la TV

După aurul câştigat la 100 de metri liber, David Popovici a revenit în bazin pentru seriile şi semifinalele de la 200 de metri liber. Nu a avut emoţii şi s-a calificat în ultimul act cu cel mai bun timp: 1:44,56 şi va porni în finală de pe culoarul 4.
Finala cursei de 200 de metri liber este programată vineri, de la ora 19:36, ora României. Este a doua finală din sesiunea de seară, care începe la ora 19:30 cu ultimul act la 100 de metri fluture feminin.
David Popovici este campionul european, mondial şi olimpic en-titre la proba de 200 de metri liber. El este principal favorit, dar a spus înaintea finalei că se aşteaptă la o cursă puternică, strânsă, la fel ca la 100 de metri liber.
Ultimul act de la 200 de metri liber poate fi urmărit în direct la TV pe TVR 1 şi TVR Sport. Postul public de televiziune deţine drepturile tv pentru Campionatele Europene. Anul viitor, Campionatele Mondiale de Nataţie se vor vedea pe Voyo.
David Popovici a declarat după semifinale că unul dintre obiectivele sale din finală este să bată cel mai bun timp al sezonului în proba de 200 de metri liber. Leon Marchand a stabilit această performanţă chiar la Campionatele Europene de la Paris, în proba de 4×200 de metri liber, 1:43,76 de secunde.
Dacă se va impune în proba de 200 de metri liber, David Popovici va deveni primul înotător din istorie care reuşeşte „dubla” 100-200 de metri liber la Campionatele Europene. La 100 de metri liber, Popovici a devenit al doilea înotător cu trei titluri consecutive, după Alekandr Popov.
Recordul mondial în această probă este unul dintre cele mai longevive din nataţie. Paul Biedermann l-a stabilit la Mondialele de la Roma din 2009: 1:42:00, pe vremea când costumele de neopren erau permise. David Popovici deţine recordul Campionatelor Europene, după ce a înotat 1:42.97 la Roma, în 2022.