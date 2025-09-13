Sport

David Popovici, gest fabulos pentru un tânăr sportiv: ”Vreau să vă arăt drumul lui Laur”

David Popovici continuă să facă lucruri importante pentru oamenii care au nevoie de ajutor, iar ultimul său gest are în vizor un sportiv de perspectivă.
Traian Terzian
13.09.2025 | 13:13
David Popovici gest fabulos pentru un tanar sportiv Vreau sa va arat drumul lui Laur
Gestul făcut de David Popovici pentru un sportiv de mare viitor. Sursă foto: Facebook David Popovici

Ambasador Hope and Homes for Children din 2023, David Popovici se implică foarte mult în cazuri speciale. Ultimul gest este pentru un tânăr sportiv care de mic copil se află în grija unei asistente maternale.

Gestul uriaș al lui David Popovici pentru un sportiv de viitor

David Popovici a lansat o campanie de strângere de fonduri cu ocazia zilei sale de naștere, care va fi pe 15 septembrie, și vrea ca toți banii să fie donați către 35 de copii ce excelează în diferite domenii.

Cu două zile înainte de a împlini 21 de ani, dublul campion mondial de la Singapore a prezentat drumul în viață a unuia dintre acești copii. Este vorba de un tânăr campion european de karate.

”Toată lumea mă întreabă cum arată drumul unui campion. Astăzi vreau să vă arăt drumul lui Laur. De la 6 ani, Laur trăiește în grija asistentei maternale, în ale cărei brațe a învățat din nou să se simtă în siguranță. Așa a ajuns și la karate, cu ea alături, înțelegându-i nevoia de protecție”, și-a început Popovici, mesajul de pe contul de Facebook.

Popovici vrea să ajute tinerii cu talent de ziua sa

”Forța acestui copil a ieșit la iveală, iar Laur a început să cucerească podium după podium la competițiile naționale SKDUN. În 2024, Hope and Homes for Children Romania i-a acoperit costurile participării la prima lui competiție internațională, în Ungaria, de unde s-a întors cu aurul la kata individual. Anul acesta a cucerit deja locul întâi la Campionatul European din Italia, iar astăzi se pregătește cu patru antrenamente pe săptămână pentru Mondialele din Polonia.

Laur este dovada că un campion se naște din muncă, perseverență și încrederea oamenilor din jur. Pentru el și alți 34 de copii excepționali din programul Bursele DAR, Hope and Homes for Children pregătește în fiecare an tabere de dezvoltare personală, menite să hrănească aspirațiile copiilor și să le cultive visul, indiferent cât de greu le-a început viața.

De ziua mea, cadoul cel mai frumos reprezintă împlinirea nevoilor lor: echipamente, competiții importante, costume de scenă, instrumente muzicale, cursuri de canto, hrană bună. Și mai presus de toate, încredere că nu sunt singuri pe lumea asta. Cât de mulți ne strângem pentru ei?”, a mai scris David Popovici în postare.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
