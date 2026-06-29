Sport

David Popovici, gest surpriza! Îl aduce în România pe deținătorul recordului mondial la 100 de metri liber

David Popovici a făcut un gest surpriză pentru iubitorii înotului. „Rechinul” în aduce în România pe deținătorul recordului mondial la 100 de metri liber.
Iulian Stoica
29.06.2026 | 16:15
David Popovici gest surpriza Il aduce in Romania pe detinatorul recordului mondial la 100 de metri liber
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David Popovici, gest surpriza! Îl aduce în România pe deținătorul recordului mondial la 100 de metri liber. Foto: Facebook David Popovici
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David Popovici nu are timp de odihnă după ce a cucerit nu mai puțin de trei medalii la concursul de la Settecolli. Românul a reușit să pună mâna pe aur la probele de 100 și 200 m liber, iar la proba de 50 m a obținut argintul. Întors în țară, „Rechinul” și-a încântat fanii cu o veste extraordinară.

David Popovici, gest surpriză! Îl aduce pe Pan Zhanle în România

După medaliile obținute în Italia, David Popovici vrea să se antreneze mai bine ca niciodată, iar în acest sens așteaptă o persoană specială în România. Mai exact, este vorba despre Pan Zhanle, unul dintre cei mai buni înotători din lume. Chinezul, care a stabilit recordul mondial în proba de 100 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris cu un timp de 46,40 secunde, se va pregăti în bazin alături de Popovici în perioada următoare.

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„Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle și echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire. Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experiență pentru noi toți, atât pe plan sportiv, cât și cultural. Eu încă exersez cum să spun corect „Bun venit!” în mandarină: 欢迎 (huan-iing) 

Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi – jurnaliști și fani – să ne susțineți prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne bazăm pe susținerea voastră!”, a postat David Popovici pe rețelele de socializare.

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Ce a declarat David Popovici la revenirea în țară

David Popovici a anunțat venirea lui Pan Zhanle încă de la momentul aterizării pe aeroportul din Otopeni. Înotătorul român e de părere că un cantonament îi va ajuta pe ambii să se dezvolte și că au doar de câștigat din această experiență.

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„Da, suntem prieteni, e un băiat foarte OK. Are echipă foarte bună. Când a venit propunerea a lor de cantonament împreună mi s-a părut foarte interesant. E clar că și eu am multe de învățat de la el, și el presupun că multe de la mine. Așa că de ce să nu ne pregătim o mică perioadă împreună și să ne încercăm să fim mai buni?”, a spus David Popovici la revenirea în România.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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