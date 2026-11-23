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David Popovici s-a remarcat în ultimii ani nu doar prin , dar şi prin actele de caritate pe care le-a făcut. Campionul este ambasador al fundaţiei Hope and Homes for Children România şi va urca, marţi seara, pe scena teatrului Odeon, pentru a oferi medalii tinerilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate.

Gala Burselor DAR sprijină financiar şi personalizat copii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate

În cadrul Burselor DAR, sunt sprijiniţi financiar şi personalizat copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, astfel încât lipsurile materiale să nu le oprească evoluţia. Pentru anul şcolar 2026-2027 vor fi sprijiniţi financiar 40 de copii şi de tineri vulnerabili.

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Programul a fost demarat în anul 2022, iar de atunci în fiecare an tinerii şi copiii nevoiaşi primesc burse de 2000 de euro. David Popovici s-a alăturat în 2023 iniţiativei şi an de an oferă medalii în cadrul ceremoniei.

David Popovici, campanie pentru strângere de fonduri! În 2025 şi-a donat medaliile bursierilor

Mai mult decât atât, David Popovici a iniţiat campanii de strângere de fonduri pentru cei din acest program, inclusiv de ziua lui. În anul 2025, campionul român a strâns peste 130.000 de euro, pentru tinerii bursieri.

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Anul trecut, David Popovici le-a oferit celor 26 de participanţi şi : „Pentru mine astfel de evenimente înseamnă mult mai mult. Munca pe care o facem aici și cum reușim să-i ajutăm pe ei înseamnă mult mai mult decât titlurile mele și tot ce vine la pachet cu ele.

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Mă simt privilegiat să fiu în postura asta. Mi se pare ceva complet normal și natural să ajutăm atunci când putem. Eu am o platformă mai mare poate decât cei mai mulți oameni și încerc să mă folosesc cât mai bine de ea. Și, din fericire, reușesc să strâng bani pentru cei care poate nu au avut același suport pe care l-am avut eu”, a spus Popovici.

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„Mă consider foarte norocos. Este nevoie de foarte multă muncă, ambiție, însă nu este vorba despre asta. Mă consider norocos pentru că am avut șansa să mă nasc într-un mediu în care am avut toate condițiile și am avut toate șansele. Tocmai pentru că nu trăim într-o lume corectă, consider că este de datoria noastră, a tuturor, să facem și noi puțin parte din povestea voastră, cu micul sprijin pe care putem să-l oferim. Voi sunteți adevărații eroi”, David Popovici