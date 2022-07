David Popovici îi calcă pe urme Simonei Halep. Puștiul minune, curtat de o Universitate de top

Dublu campion mondial la natație, puștiul de 17 ani a impresionat și la , unde a cucerit patru medalii de aur și una de argint.

David Popovici, dorit de Universitatea unde a mers și Simona Halep

Vâlva creată în jurul lui David Popovici a crescut simțitor odată cu performanțele fantastice reușite în acest an, iar Universitatea de Vest, unde a fost înscrisă și Simona Halep, vrea să-i facă o ofertă pentru continuarea studiilor după absolvirea liceului.

”Vom face acest demers către David Popovici. Noi în fiecare an trimitem 100 de scrisori personalizate către câştigătorii olimpiadelor şcolare, către şefii de promoţie sau cei cu 10 la Bacalaureat, deci tot ce înseamnă performanţă.

Le oferim acestora pachete care includ bursă, cazare gratuită, acces gratuit la toate bazele sportive şi instituţiile de cultură din Timişoara şi aşa mai departe. Noi am avut printre absolvenţi mari sportivi care au pus drapelul României pe cel mai înalt catarg.

Aşa că ne dorim să îi facem o ofertă şi lui David Popovici. Ce va decide David Popovici rămâne de văzut, dar datoria noastră este să încercăm şi să păstrăm talentele în ţară”, a declarat într-o conferinţă de presă Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, conform .

Popovici, văzut ca un model pentru generațiile următoare

”Menţionez că noi am fost primii care am adus-o pe Simona Halep în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi i-am oferit titlul de Doctor Honoris Causa când ea nu era locul unu mondial la tenis. Noi am adus-o atunci când era în ascensiune pentru că vedeam în ea trăirile tinerilor, speranţele lor şi ale copiilor.

Aceşti mari sportivi sunt modele pentru generaţiile următoare, iar rolul nostru este de a îi aduce în faţă pentru a arăta că putem atinge cele mai înalte culmi ale performanţei în sport, educaţie, cultură şi aşa mai departe”, a mai spus Pirtea.

Performanţele obţinute de David Popovici în ultima săptămână vor fi răsplătite cum se cuvine, chiar dacă sunt mai puţini decât la Mondialele de la Budapesta, din moment ce a fost vorba de o competiţie pentru juniori.

La Campionatele Mondiale de seniori, noul star al natației românești a câştigat două medalii de aur, la 100 şi 200 metri liber. După acest succes, înotătorul de 17 ani a primit, în primă fază, 368.000 de lei, .