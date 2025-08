Giovanni Becali: „David Popovici? Îi iau mâna și i-o pup! Am plâns când a luat aur!” Reacția virală a impresarului despre super-românul de 20 de ani

David Popovici a obținut o performanță uluitoare la Campionatul Mondial de Natație. iar „Deșteaptă-te, române!” a răsunat la Singapore. Giovanni Becali, celebrul impresar, a recunoscut admirația ieșită din comun pe care i-o poartă talentatului înotător.

Giovanni Becali, admirație fără margini pentru David Popovici. Ce a spus despre talentatul înotător

David Popovici este în centrul atenției mondiale după ce a ieșit triumfător în ambele probe la care a concurat în Singapore, la Campionatul Mondial de Natație. La podcastul „Don Giovanni”, celebrul impresar și-a exprimat admirația pe care i-o poartă tânărului sportiv:

„Nu am cuvinte să vorbesc despre el. E un fenomen. El și Nadia Comăneci au fost fenomenele României în descursul ultimelor 2-3 secole. Nu știu dacă Nadia se putea exprima la vârsta ei, când a cucerit acele medalii, fiind o puștoaică de 14 ani, cum se exprimă acest copil la 20 de ani.

Iese din bazin fără să facă vreo nebunie că a luat medalia de aur. Foarte calm, cu zâmbetul pe buze. Și dacă pierde, și dacă câștigă, vezi o înțelepciune a unui om incredibil. Ăsta este exemplul pe care trebuie să-l ia toți marii oameni ai României. Zici că e trimis de „Șeful de sus” și ne-a zis: «Uitați-vă la el, copiați-l și faceți România mare». Cu oameni ca ăștia faci România mare. Ai văzut cum începe… el niciodată nu este primul pe prima lungime de bazin. Specialitatea lui sunt probele de 100 de metri și de 200 de metri. Să le dea Dumnezeu sănătate tuturor celor care l-au crescut și care stau pe lângă el”, a spus Ioan Becali la podcastul „Don Giovanni”.

Ioan Becali, atac la adresa lui Cristian Tudor Popescu: „Îți dai seama câtă răutate avem în noi?”

Giovanni Becali nu a putut să nu evidențieze pentru decizia de a-și achiziționa un bolid de aproximativ o sută de mii de euro:

„Am văzut un jurnalist (n.r. – Cristian Tudor Popescu) că a scris că și-a luat o mașină de o sută și ceva de mii… tu îți dai seama câtă răutate avem noi, să vorbești așa urât de fenomenul ăsta. Să ai răutatea asta pentru un copil nevinovat. Sunt alții care umblă cu mașini de 400-500 de mii și nici nu știi cine sunt.

Hai să-l criticăm că de ce are 17.000 sau 20.000 de la Dinamo. El trebuia să aibă sute de mii… milioane trebuia să aibă la Dinamo. Ziua și 5 mii de euro. El dacă pleacă undeva, ia 10 milioane de euro pe an. Îi fac YouTube, îi fac ăia orice. Ronaldo ia 250 de milioane din fotbal” , a explicat celebrul impresar, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Ar fi David Popovici peste Messi în fotbal?” Giovanni Becali, răspuns categoric: „Cel mai mare sportiv de pe planetă”

Horia Ivanovici l-a provocat pe Giovanni Becali să facă o comparație între David Popovici și Lionel Messi, deși sporturile pe care cei doi le practică sunt extrem de diferite:

„(n.r. – Dacă era fotbalist era la nivelul lui Messi?) Sunt diferite sporturile, dar era mai mare decât Messi. El avea doar 17 ani când a luat primele medalii. Era un jucător de 200 de milioane, la pas. Cum e Mbappe sau Lamine Yamal. Noi îl criticăm că de ce și-a luat o mașină și de ce-i dă Dinamo salariu. În momentul ăsta cred că este cel mai mare sportiv al planetei. Îi mai lipsește o medalie la 200 de metri la olimpiadă și acolo închide tot capitolul medaliilor. În momentul ăsta e cel mai mare sportiv de pe planetă”, a declarat Giovanni Becali, în cadrul emisiunii „Don Giovanni”.

Cum și-ar exprima Giovanni Becali respectul față de David Popovici: „Dacă aș avea ocazia, îi iau mâna și i-o pup!”

Giovanni Becali este de părere că David Popovici este un dar trimis de Dumnezeu pe pământ, iar respectul pe care i-l poată este uriaș. Celebrul agent a dezvăluit că, dacă ar avea ocazia, n-ar ține cont de nicio cameră și i-ar săruta pe loc mâna tânărului înotător:

„Copilul ăsta trebuie ținut în palme. Îți dau cuvântul meu, eu îi iau mâna și i-o pup lui David Popovici. Îți dai seama ce părinți fericiți… și nu de bani. Niște părinți fericiți pentru cine e. Caracterul după medalii te definește. Și el a avut ceva dat de Dumnezeu, dar contează și cum te cresc părinții.

El are un anturaj care l-a ajutat mult. Se văd și părinții lui. Nu știu dacă mai are frați, dar așa copil… eu dacă aș avea ocazia undeva, cu 1000 de camere, nu mă interesează! I-aș zice: «David, pot să te salut? Dă mâna încoace!», și i-o pup. Eu la ultima cursă am plâns, și frate-miu la fel, pe cuvântul meu de onoare. Acum, că era în spate la jumătate de metru. Am plâns pentru România, dar mai mult pentru el. Sunt chestii care te emoționează.

Când o să se întoarcă, o să-l aștepte multă lume la aeroport. Pe el îl definește omul de după medalii. În timpul cursei te emoționează, iar felul său de a fi de după cursă te calmează”, a conchis Giovanni Becali la emisiunea „Don Giovanni”.