David Popovici împlineşte azi 18 ani! Detalii inedite din viaţa “Rachetei din România”: unde învaţă, cum a ajuns să practice înotul şi ce porecle a primit

David Popovici a împlinit 18 ani pe 15 septembrie, iar lumea sportului din România îl sărbătoreşte pe înotătorul care a făcut senzaţie în această vară, cu 11 medalii de aur câştigate la Campionatele Mondiale şi Europene, atât la seniori, cât şi la juniori. Cu această ocazie, FANATIK prezintă 18 detalii inedite din viaţa sportivului legitimat la CS Dinamo.

18 ani – 18 detalii inedite din viaţa lui David Popovici. Cum a ajuns în bazinul de înot şi ajutorul venit de la părinţi

1. David Popovici s-a născut pe 15 septembrie 2004, în Bucureşti, la o lună distanţă de la medalia de aur câştigată de Camelia Potec la Jocurile Olimpice de la Atena, în proba de 200 de metri liber. Noua senzaţie a nataţiei mondiale a ajuns… accidental în bazinul de înot şi a povestit episodul FANATIK. “Aveam nişte probleme cu spatele, ceva scolioză, nu ştiu. Mi-a recomandat un doctor ortoped să merg la înot. Aveam şi un surplus de energie de care părinţii mei voiau să scape şi s-au gândit să mă ducă la un sport”, explica David Popovici.

2. Copilul David Popovici avea cu adevărat un surplus de energie, iar sportivul a oferit câteva detalii din perioada copilăriei, una fără jocuri video sau gadget-uri. “Nu mi-am dorit niciodată jucării, mașini sau jocuri video: a fost suficient să mă lași să mă joc cu pietre, bețe și orice am găsit în parcuri și grădini pentru a mă face ferici. Mama mai râde și acum cu prietenii mei că mâncam de pe jos, aduceam gândaci prin casă, răsturnam gunoiul și mâncam din el, mă cățăram toată ziua prin copaci, mă jucam cu bețe și pietre. A fost interesant”.

3. Georgeta şi Mihai Popovici, părinţii super campionului, i-au fost mereu alături şi au făcut tot posibilul ca sportivului să nu-i lipsească nimic. Iar acest lucru se simte cel mai bine atunci când David Popovici vorbeşte despre cei care i-au dat viaţă. “Familia mea a fost, este și va fi întotdeauna stânca mea. M-au călit, mi-au format modul de a gândi, de a vedea lumea și de a aborda sportul”.

4. Dacă în nataţie a devenit deja o certitudine, iar recordurile cad pe capete când intră în bazin, David Popovici a dezvăluit că fotbalul nu a fost niciodată un sport unde să exceleze. “Sunt patru beţe la fotbal. Mai joc tenis de masă”.

La ce liceu învaţă David Popovici. Materia preferată, pregătirea pentru examenul de bacalaureat şi cadoul primit de la profesori

5. David Popovici este elev al unuia dintre cele mai bune licee din Bucureşti. Sportivul de 18 ani învaţă la Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc”, unde limba engleză este materie de bază. Din acest motiv, înotătorul a ajuns să se exprime extrem de fluent în interviurile acordate pentru presa din străinătate.

6. După o vară cu performanţe uluitoare, în care a reuşit să doboare şi recordul mondial la 100 de metri liber, David Popovici are în faţă un an şcolar de foc. Se află în clasa a XII-a, iar în vara anului viitor va da examenul de Bacalaureat.

7. Dacă tot vorbim de şcoală, David Popovici are, la fel ca orice licean, materii preferate, dar şi unele care îi dau bătăi de cap. “Engleza îmi place foarte mult pentru că o consider ajutându-mă cel mai mult dintre toate materiile. Nu sunt mare fan matematică, fizică şi chimie. Ok. Matematica nu îmi place deloc”, dezvăluia David Popovici în interviul acordat revistei FANATIK.

8. Pentru marile performanţe obţinute în vara acestui an, David Popovici a primit sute de mii de euro, a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis şi a primit… o stea. Directoarea şi profesorii Colegiului Naţional Bilingv “George Coşbuc” i-au cumpărat înotătorului o stea, care va purta numele acestuia.

De ce nu vrea să plece David Popovici în Statele Unite ale Americii. Sportivul care i-a influenţat cariera: “Antrenorul meu îmi trimitea clipuri cu el”

9. David Popovici a intrat în atenţia Universităţilor din SUA încă din 2021, când a făcut senzaţie la Campionatele Europene de nataţie pentru juniori de la Roma. Imediat, pe adresa sportivului au început să curgă oferte, însă americanii s-au lovit de refuzul acestuia. Din moment de studenţii sportivi din America intră în concursurile NCAA şi nu mai au timp pentru competiţiile mondiale sau continentale, . În plus, relaţia foarte bună pe care o are cu Adrian Rădulescu, antrenorul lui, a contat la fel de mult.

10. Legătura cu Adrian Rădulescu este foarte strânsă, mai ales că David Popovici lucrează cu acesta încă din primii ani petrecuţi în bazin. De-a lungul timpului, antrenorul l-a motivat prin diverse metode, . “Nu prea am urmărit box. Am urmărit mai mult Floyd sportivul decât Floyd în ring. Şi am urmărit metodele de antrenament şi cum se motiva. Clipuri trimise de antrenorul meu”, declara David Popovici în podcastul Fair Play.

11. Un multiplu campion mondial şi european nu putea să aibă ca model decât tot un sportiv care a cunoscut supremaţia. După ce a câştigat medalia de aur la 200 metri liber, la Mondialele de la Roma, David Popovici a dezvăluit care este cartea care-l inspiră în carieră. “Michael Phepls are o carte intitulată ‘No limits’ (n.r Fără limite) pe care am citit-o de cel puțin două ori. Ultima oară chiar anul trecut la Roma, o aveam cu mine”, a spus David Popovici, pentru .

Cum arată programul zilnic al lui David Popovici. Dieta care i-a adus medalii pe bandă rulantă şi un record mondial

12. În interviul acordat revistei FANATIK, David Popovici şi-a dezvăluit programul zilnic, unul spartan pentru un adolescent de 18 ani. “Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcţionează la mine… Să am timp să se digere mâncarea, dar să şi mănânc destul. După masă, mai dorm o oră, apoi plec spre antrenament. Mai întâi am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00. Intru în apă pe la ora 07:00 pentru primul antrenament. După primul antrenament, mă relaxez, intru la orele online cât mai apuc, încerc să mă odihnesc cât mai mult, să vin cu bateriile încărcate la al doilea antrenament, de la ora 16:00. Cam aşa decurge o zi monotonă. Se repetă destul de des. Încerc până în ora 22:00 să merg la somn. Vreau măcar să mă apropii de opt ore de somn. E destul de greu la 22:00. Mai vreau şi eu să vorbesc cu prietenii, cu iubita”.

13. David Popovici are de ceva timp o relaţie cu Taisia, colegă a înotătorului la Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc”. Cei doi îşi ţin povestea de dragoste departe de ochii curioşilor, iar singurele fotografii ale cuplului au fost postate pe contul de Instagram al fetei.

14. Pentru a atinge performanţele fabuloase, David Popovici are o dietă strictă, din care nu lipsesc iaurtul amestecat cu banane, chia, miere și fulgi de ovăz, curmalele sau migdalele. Pe lista mâncărurilor interzise se află fripturile, prăjelile şi alimentaţia de tip fast-food.

Ce porecle are David Popovici! Echipa preferată din fotbal, ce muzică ascultă şi gestul de mare campion făcut recent

15. Vara de vis i-a adus multe supranume, însă preferata lui David Popovici este “Racheta din România”. Presa din străinătate l-a botezat drept “Regele David”. Apropiaţii îi mai spun “Micul Google”, detaliu dezvăluit de antrenorul sportivului. “Chiar avem un joculeț simpatic între noi când trebuie să recunoaștem steagurile unor țări, ne contrazicem dacă e Mali sau Senegal sau Camerun. Iar Micul Google le recunoaște imediat”, declara Adrian Rădulescu. De asemenea, din primii ani de nataţie, David Popovici s-a lipit de “Kahuna”. “Aveam părul lung. Şi Kahuna înseamna în Hawai vrăjitor şi i s-a părut lui că mi se potriveşte. Şi aşa mi-a rămas”.

16. David Popovici este apropiat de muzica hip-hop din România, iar trupa preferată este Subcarpaţi, un proiect muzical care îmbină elemente din muzica electronică şi rap cu influenţe din folclor. MC Bean şi ceilalţi componenţi ai grupului l-au aşteptat, în 2021, pe David Popovici la întoarcerea de la Europenele de juniori, iar în vara aceasta au fost prezenţi la aceeaşi competiţie, care a fost organizată la Otopeni.

17. Chiar dacă nu este un mare fan al fotbalului, David Popovici are o echipă preferată. “Îmi place foarte mult obiceiul celor de la Benfica, cu vulturul dresat eliberat pe stadion. Au şi un imn superb. Probabil Benfica e echipa preferată”.

18. Pe lângă nişte calităţi atletice de invidat, David Popovici are şi un suflet mare. De-a lungul timpului, . Ultimul, chiar în această vară, când şi-a donat casca folosită la una dintre competiţii. “Încercăm să strângem bani pentru copiii cu autism, încercăm să le facem rost de pregătire și terapie în apă, avem nevoie de o sumă substanțială. Am fost educat de mic, de către părinţii mei, că cel mai bun lucru pe care poţi să îl faci, indiferent de cât de influent sau bogat eşti, să nu uiţi să faci bine. Nu spun că sunt cel mai influent sau cel mai bogat, dar sunt într-o poziţie în care pot să îi ajut pe foarte mulţi”, a spus David Popovici în interviul pentru revista FANATIK.