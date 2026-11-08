David Popovici, în tribune la Inter – Como! Mesajul transmis de campionul olimpic lui Cristi Chivu. Video

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Experiență de vis în Italia pentru David Popovici (22 de ani). Campionul olimpic de la Paris 2024 a văzut din tribunele stadionului „Giuseppe Meazza” . „Rechinul” a fost dat de gol grație unei postări pe care iubita sa a făcut-o pe social media.

David Popovici, prezent la Inter – Como! Iubita sa a dezvăluit totul

pentru a se bucura de spectacolul fotbalistic din Serie A. Duminică, 8 noiembrie, campionul olimpic de la Paris 2025 a fost prezent pe stadionul „Giuseppe Meazza” din Milano, pentru a urmări duelul dintre Inter și Como, din etapa cu numărul 11.

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Prezența înotătorului român pe „Giuseppe Meazza” a ieșit la iveală datorită iubitei sale. Taisia Nițuleasa a publicat pe Instagram Story un videoclip surprins din interiorul stadionului, însoțit de mesajul „Forza Inter”, celebra încurajare a suporterilor formației pe care o antrenează Cristi Chivu

David Popovici nu a fost însă un simplu spectator la meciul echipei pregătite de Cristi Chivu. Sportivul de la CS Dinamo a avut parte de o primire specială din partea campioanei Italiei, care i-a oferit un cadou și a publicat un videoclip cu vizita sa.

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Inter i-a făcut cadou lui David Popovici un tricou cu numărul 54

Inter a ținut să marcheze vizita unuia dintre cei mai importanți sportivi români ai momentului. Reprezentanții clubului „nerazzurro” i-au oferit lui David Popovici un tricou al campioanei Italiei, inscripționat cu numărul 54 și cu numele „Popovici”. Mai mult, italienii au publicat pe rețelele de socializare un videoclip dedicat campionului olimpic.

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În imagini, Popovici apare în timp ce se plimbă pe celebra arenă „Giuseppe Meazza”, având ocazia să descopere stadionul pe care evoluează echipa antrenată de Cristi Chivu. În etapa a 11-a din Serie A,

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Ce caută David Popovici la Milano

Prezența lui David Popovici în Italia nu este întâmplătoare. Campionul olimpic a ajuns la Milano pentru a participa la arena Planet Water Days, eveniment organizat de sponsorul său, arena.

Alături de David Popovici s-au aflat italianul Thomas Ceccon, campion olimpic la Paris în proba de 100 de metri spate, Massimiliano Rosolino, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, și Leonie Beck, multiplă campioană mondială și europeană în ape deschise.

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