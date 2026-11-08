Sport

David Popovici, în tribune la Inter – Como! Mesajul transmis de campionul olimpic lui Cristi Chivu. Video

Cristian Măciucă
08.11.2026 | 20:12
David Popovici in tribune la Inter Como Mesajul transmis de campionul olimpic lui Cristi Chivu Video
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David Popovici, în tribune la Inter – Como! Mesajul transmis de campionul olimpic lui Cristi Chivu. FOTO: Fanatik
David Popovici a avut parte de o experiență specială în Italia. Campionul olimpic a fost pe „Giuseppe Meazza” la partida dintre Inter și Como. Prezența sa a ieșit la iveală după o postare făcută de iubita sportivului
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Experiență de vis în Italia pentru David Popovici (22 de ani). Campionul olimpic de la Paris 2024 a văzut din tribunele stadionului „Giuseppe Meazza” partida dintre Inter Milano și Como. „Rechinul” a fost dat de gol grație unei postări pe care iubita sa a făcut-o pe social media.

David Popovici, prezent la Inter – Como! Iubita sa a dezvăluit totul

David Popovici a lăsat pentru câteva ore bazinul de înot pentru a se bucura de spectacolul fotbalistic din Serie A. Duminică, 8 noiembrie, campionul olimpic de la Paris 2025 a fost prezent pe stadionul „Giuseppe Meazza” din Milano, pentru a urmări duelul dintre Inter și Como, din etapa cu numărul 11.

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Prezența înotătorului român pe „Giuseppe Meazza” a ieșit la iveală datorită iubitei sale. Taisia Nițuleasa a publicat pe Instagram Story un videoclip surprins din interiorul stadionului, însoțit de mesajul „Forza Inter”, celebra încurajare a suporterilor formației pe care o antrenează Cristi Chivu

David Popovici nu a fost însă un simplu spectator la meciul echipei pregătite de Cristi Chivu. Sportivul de la CS Dinamo a avut parte de o primire specială din partea campioanei Italiei, care i-a oferit un cadou și a publicat un videoclip cu vizita sa.

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Inter i-a făcut cadou lui David Popovici un tricou cu numărul 54

Inter a ținut să marcheze vizita unuia dintre cei mai importanți sportivi români ai momentului. Reprezentanții clubului  „nerazzurro” i-au oferit lui David Popovici un tricou al campioanei Italiei, inscripționat cu numărul 54 și cu numele „Popovici”. Mai mult, italienii au publicat pe rețelele de socializare un videoclip dedicat campionului olimpic.

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În imagini, Popovici apare în timp ce se plimbă pe celebra arenă „Giuseppe Meazza”, având ocazia să descopere stadionul pe care evoluează echipa antrenată de Cristi Chivu. În etapa a 11-a din Serie A, Inter a primit vizita lui Como, formația revelație din Italia. 

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David Popovici cu tricoul lui Inter
David Popovici cu tricoul lui Inter. FOTO: Instagram Inter

Ce caută David Popovici la Milano

Prezența lui David Popovici în Italia nu este întâmplătoare. Campionul olimpic a ajuns la Milano pentru a participa la arena Planet Water Days, eveniment organizat de sponsorul său, arena.

david popovici la arena
David Popovici, la Milano, pentru evenimentul Arena

Alături de David Popovici s-au aflat italianul Thomas Ceccon, campion olimpic la Paris în proba de 100 de metri spate, Massimiliano Rosolino, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, și Leonie Beck, multiplă campioană mondială și europeană în ape deschise.

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David Popovici, în tribune la Inter - Como

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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