David Popovici a dezvăluit ce i-a zis adversarul după ce a cucerit aurul la 100 metri liber la Campionatul Mondial: „De abia aștept să aud imnul României! Nu știi ce bucuros sunt”

de la Singapore și „Rechinul” își face loc puțin câte puțin între cei mai importanți înotători din istorie, la doar 20 de ani.

David Popovici, conferință de presă după ce a luat medalia de aur la 100 metri liber: „A fost cel mai rapid prim-50 al meu”

David Popovici și-a început lungul discurs cu mulțumiri: „Evident, sunt foarte mândru de mine și foarte mândru de toată echipa extinsă pe care o am în spate, de la părinți la sponsori, club, toată lumea care mă susține și care mi-e alături pe plan personal, nu numai logistic și așa mai departe”.

Noul campion mondial a făcut o dezvăluire interesantă: „Prima jumătate a fost cea mai rapidă a mea… nu mai știu al câtelea am întors, al 3-lea sau al 4-lea? Al patrulea, totuși a fost cel mai rapid prim-50 al meu ever. Au fost niște split-uri foarte bune și o cursă calculată, bine gândită și executată corect. Adică, da, sunt fericit”.

La nivel mental, înotătorul a fost în formă maximă: „Nu că n-am avut emoții, înainte, clar am avut, dar nu am mai fost atât de stresat ca în alte dăți, înainte de curse și, mai ales, finalele astea de campionat mondial, de Jocuri Olimpice.

Înainte să intrăm e o tensiune în aer care poate fi tăiată cu cuțitul. Fiind acolo, simțindu-mă la fel de relaxat, precum m-am simțit cu o lună înainte, la Europene, m-a ajutat. Și m-a ajutat să fiu mai prezent, așa, fără să mă gândesc prea mult la așteptările celorlalți”.

David Popovici, victorie uriașă la nivel moral: „Sunt om ca toți ceilalți”

David Popovici este acum mult mai încrezător în forțele sale și în capacitatea sa de evoluție: „Am învățat că sunt mult mai capabil decât, poate, am ajuns pentru o vreme, să cred. Și că pot să am încredere în mine.

Eu, dacă încerc să privesc din exterior, aș zice despre cineva care a ieșit campion olimpic anul trecut, e dublu campion mondial, a fost recordman mondial etc, aș zice, «Da, omul ăsta, sigur, e stăpân pe toate, are încredere în el tot timpul. Ce șmecher e!»

Dar nu. Sunt om, ca toți ceilalți, trec și eu prin stările mele, am gândurile mele și de frică, și de teamă, și de tot. Așa că sunt bucuros că am trecut peste ele acum”.

David Popovici, discuție genială pe podium cu australianul Kyle Chalmers

David Popovici a relatat ce i-a spus sportivul din Australia înainte de decernarea medaliilor: „’Băi, nici nu știi ce bucuros sunt să mai aud și eu un alt imn. Tot timpul, Statele Unite, Marea Britanie, aia, aia, Uite, imnul ăsta al României. De-abia aștept să mergem pe podium să-l aud’. Deci cam asta e atitudinea între noi. În afara bazinului, suntem prieteni”.

Românul a început să adopte lucruri și de la rivalii săi din bazin: „Am făcut niște schimbări pentru proba de 100 din nevoia de a evolua și a înota mai repede. Adică, uite, am învățat de exemplu multe din tehnica și abordarea și eficiența lui Pan.

Urmărindu-i cursa și analizându-o din toate unghiurile – cursa lui de la Paris, actualul record mondial – am învățat multe și am încercat să-mi dau seama care sunt diferențele între ceea ce înot eu și ceea ce înoată el. Și am găsit multe lucruri pe care le-am putut îmbunătăți, dar așa e în sport.

Iei câte puțin de la fiecare care e un pic mai bun decât tine și încerci să creezi cursa perfectă. Așa facem toți, nu e niciun secret. Te uiți la cursa care apare înregistrată la televizor și încerci și ce face un om ăsta de mai bun decât mine? Și încerci și iei. Și asta am făcut. Am aplicat. Bine, asta e unu la sută”.

Nici măcar nu a apucat să vadă cursa în care a devenit cel mai rapid înotător din lume

David Popovici e nerăbdător să analizeze cursa de 100 metri liber: „Abia aștept să văd. Chiar dacă nu mai concurez, mă duc să mă relaxez și eu. Ca să nu fiu pur și simplu împachetat și să mă doară mușchii timp de trei zile, trebuie să-mi înot 1.000 – 1.500 de metri, fac stretching-ul meu de 20 de minute, intru în gheață până la gât”.

Criticat pentru că și-a cumpărat un Porsche, Popovici a punctat: „Îmi plac mașinile. Dacă ar fi să fac o analogie pe care a făcut-o, de fapt, antrenorul meu cu două zile înainte, la finala de la 200, degeaba ai turații mari dacă nu ești în treapta potrivită.

Și așa că am fost în treapta potrivită până la final. Degeaba ești în a-ntâia la 8-9 mii de turații când tu ai nevoie să mergi cu peste 100. Că n-o să atingi 100 în treapta întâi decât dacă ești pe motor (râde)”.

Așteaptă o vacanță bine meritată

David Popovici : „O să iau o vacanță frumoasă în care să mă relaxez, să-mi văd de viață. Să uit un pic de… nodul de performanță, pentru că e foarte important să te deconectezi. Și vreau să am timp să stau cu ai mei și cu prietenii mei buni și să mă simt bine.

Am încercat să mă gândesc mai puțin la medalii, cum fac de obicei. Cred că am fost un pic mai pesimist în general în perioada de dinaintea concursului ăsta față de celelalte. Numai că, încă o dată mi-am dovedit că sunt mai bun decât cred uneori și nu am de ce să nu am încredere. Da, cred că e ceva omenesc”.

De ce se bucură că nu a stabilit un record mondial

David Popovici a explicat de ce se mulțumește cu această performanță de la Singapore: „Foarte bine că nu l-am făcut acum, sincer. Că dacă îl făceam, era un salt așa prea mare. În felul ăsta am în continuare pentru ce să trag. Pentru că, sincer, mă bucur că nu l-am făcut acum.

În continuare, nu mi se pare imposibil. Ca dovadă că m-am apropiat atât de aproape la 11 sutimi, așa că nu mă grăbesc nicăieri. Mai avem o grămadă până la Los Angeles”.