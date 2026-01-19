David Popovici, încântat că și-a văzut visul îndeplinit. Campionul olimpic a dat vestea cea mare

ADVERTISEMENT

Campionul olimpic, David Popovici, a declarat că este încântat că și-a văzut visul îndeplinit. Renumitul sportiv în vârstă de 21 de ani a dat vestea cea mare la scurtă vreme după ce s-a încheiat evenimentul Sprint with the stars.

David Popovici, în culmea fericirii

David Popovici este recunoscător pentru parcursul profesional pe care l-a avut până acum. Evenimentul organizat în Otopeni, în weekendul 17-18 ianuarie 2026, a prezentat un .

ADVERTISEMENT

În timpul celor două zile ale competiției Sprint with the stars s-a aflat . După ce bazinul de înot s-a golit, sportivul de 21 de ani s-a declarat în culmea fericirii.

A transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. A subliniat că este încântat de felul în care au decurs lucrurile. Cu această ocazie, a reușit să-și vadă cea mai mare dorință realizată. E un vis pe care-l avea încă din copilărie.

ADVERTISEMENT

„Când eram mic îi urmăream pe marii campioni la televizor. Ieri, tinerii înotători au avut șansa să întâlnească unii dintre cei mai mari campioni ai lumii, să le adreseze întrebări și să concureze alături de ei”, a scris David Popovici, pe .

ADVERTISEMENT

David Popovici: ”Sunt mândru că am putut contribui la această poveste”

David Popovici a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături în îndeplinirea visului său măreț. Campionul olimpic a avut parte de o echipă care s-a implicat enorm în organizarea care a fost una profesionistă.

În plus, partenerii care au crezut în dorința sa nu au fost omiși. Mai mult decât atât, sportivul specializat în stilul liber a subliniat că un rol esențial l-a jucat o persoană din familia sa. Concret, este vorba de figura paternă.

ADVERTISEMENT

„Un vis pe care l-am avut la început de drum a devenit realitate. Evenimentul la care mi-aș fi dorit să am acces când eram un tânăr sportiv a ajuns, în premieră, în România.

Să pot oferi această experiență celor 663 de tineri înotători din România și din alte 13 țări este o bucurie greu de pus în cuvinte.

Acest eveniment nu este doar despre competiție, ci despre curaj, visuri și șansa de a le arăta tinerilor că munca, pasiunea și încrederea pot transforma orice vis în realitate. Sunt recunoscător și mândru că am putut contribui la această poveste.

Mulțumesc tata, Mihai Popovici că ai zis da de la început și că ai coordonat totul așa încât magia să se întâmple”, a completat David Popovici, în mediul online, unde a postat câteva imagini de le evenimentul din Otopeni.