Sport

David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”

David Popovici a avut un moment amuzant înaintea semifinalei de la 200 de metri liber. Românul a încurcat culoarele, iar la final s-a amuzat pe marginea acestei situaţii.
Marian Popovici
13.08.2026 | 20:31
David Popovici incurcatura inainte de semifinala la 200 de metri liber Bai ce ordine Cum sunt astea inversate
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?". Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene. Românul a câştigat semifinala cu 1:44,56 de secunde şi va porni pe culoarul 4 în ultimul act.

David Popovici, moment amuzant înaintea semifinalei: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”

Înaintea semifinalei a fost un moment amuzant care l-a avut în centru pe campionul român. La intrarea în arenă, David Popovici a încurcat culoarele. Fiind obişnuit cu culoarul 4, campionul s-a aşezat acolo, dar de fapt pentru semifinală el a fost repartizat pe culoarul 5.  La final, David Popovici a povestit amuzat că a avut nevoie de mai multe secunde pentru a găsit culoarul său:

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„M-am obișnuit cu culoarul 4. Din instinct m-am dus direct către culoarul 4, am uitat că m-am calificat și eram pe 5. După aia, când am văzut că nu scrie culoarul 4, am zis: „A, ok, stai un pic, sunt pe 5”, și m-am dus către 3! (râde) Zic:

„Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”. Eram un pic până la probă, adică până la ce am de făcut efectiv. Și, în sfârșit, când am găsit culoarul 5, am zis: „Ok, gata! Aici să înceapă cursa, dă-o-n naiba de treabă!”, a spus David Popovici la zona mixtă.

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David Popovici revine în finală pe culoarul preferat!

Finala probei de 200 de metri liber va avea loc vineri, de la ora 19:36. David Popovici va intra în finală de pe culoarul său preferat, culoarul 4, iar principalii rivali pentru medaliile de aur sunt neamţul Lukas Martens şi James Guy.

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David Popovici este campionul european, mondial şi olimpic în această probă. Dacă va câştiga şi la Paris, campionul român va deveni singurul înotător din istorie care face „dubla” 100-200 liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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