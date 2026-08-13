David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”

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David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene. şi va porni pe culoarul 4 în ultimul act.

David Popovici, moment amuzant înaintea semifinalei: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”

Înaintea semifinalei a fost un moment amuzant care l-a avut în centru pe campionul român. La intrarea în arenă, David Popovici a încurcat culoarele. Fiind obişnuit cu culoarul 4, campionul s-a aşezat acolo, dar de fapt pentru semifinală el a fost repartizat pe culoarul 5. La final, David Popovici a povestit amuzat că a avut nevoie de mai multe secunde pentru a găsit culoarul său:

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„M-am obișnuit cu culoarul 4. Din instinct m-am dus direct către culoarul 4, am uitat că m-am calificat și eram pe 5. După aia, când am văzut că nu scrie culoarul 4, am zis: „A, ok, stai un pic, sunt pe 5”, și m-am dus către 3! (râde) Zic:

„Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”. Eram un pic până la probă, adică până la ce am de făcut efectiv. Și, în sfârșit, când am găsit culoarul 5, am zis: „Ok, gata! Aici să înceapă cursa, dă-o-n naiba de treabă!”, a spus David Popovici la zona mixtă.

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David Popovici revine în finală pe culoarul preferat!

Finala probei de 200 de metri liber va avea loc vineri, de la ora 19:36. David Popovici va intra în finală de pe culoarul său preferat, culoarul 4, iar principalii rivali pentru medaliile de aur sunt neamţul Lukas Martens şi James Guy.

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David Popovici este campionul european, mondial şi olimpic în această probă. Dacă va câştiga şi la Paris, la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene.

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