David Popovici inspiră din nou România. Câți oameni au donat pentru ziua lui și unde vor ajunge banii

David Popovici a strâns peste 100.000 de euro cu ocazia zilei lui de naștere, iar banii vor ajunge la copiii superdotați, care se confruntă cu o situație materială dificilă.

ADVERTISEMENT

Câți români au donat bani pentru ziua de naștere a lui David Popovici

David Popovici a făcut o nouă ”minune”, de această dată în afara bazinului de înot. Multiplul campion mondial la natație și-a ”donat” ziua de naștere pentru copiii și tinerii din , în cadrul unei campanii organizate de Fundația Hope and Homes for Children.

Este vorba despre tineri care excelează în sport, științe sau artă și care se bucură de suportul lui David Popovici, în calitate de ambasador al organizației.

ADVERTISEMENT

Peste 1.300 de persoane fizice și mai multe companii au răspuns apelului lui David Popovici și au donat, în total, 105.900 euro.

„Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture acestei cauze. Împreună, am arătat că performanța se clădește cu oameni și că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea și sprijinul nostru. Mulțumesc fiecăruia dintre voi – fiecare donație, fiecare gest a contat enorm, la fel cum în natație o sutime de secundă poate face diferența între concurenți”, a declarat David Popovici, potrivit unui comunicat al Hope and Homes for Children.

ADVERTISEMENT

În ce campanii s-a mai implicat David Popovici alături de Hope and Homes for Children

În ultimii ani, David Popovici s-a implicat activ în mai multe campanii umanitare organizate de , o fundație dedicată reformării . Iată câteva dintre cele mai importante inițiative la care a participat:

ADVERTISEMENT

„Ambasador pentru Acasă”. Construirea unui cămin pentru 11 copii cu nevoi speciale

În septembrie 2024, David Popovici a donat echipamentul purtat la ceremonia de premiere a Jocurilor Olimpice de la Paris pentru a sprijini construirea unui cămin destinat celor 11 copii cu nevoi speciale din Sectorul 5 al Capitalei. Campania a reușit să strângă 178.153 de euro, depășind cu mult obiectivul inițial de 115.000 de euro.

„David Popovici pentru 5 frați muzicieni”. O casă pentru 5 frați talentați

În decembrie 2023, David Popovici a ales să își sărbătorească ziua de naștere printr-o campanie de strângere de fonduri pentru a oferi un cămin celor 5 frați talentați la muzică. Campania a reușit să strângă 45.000 de euro, asigurându-le acestora un loc unde să poată trăi și să se dezvolte armonios.

ADVERTISEMENT

„David Popovici pentru Florentina”. Sprijin pentru o fostă sportivă

În august 2022, David Popovici a donat echipamentul purtat la Campionatele Mondiale de la Budapesta pentru a sprijini o fostă vicecampioană la canotaj, Florentina, care se confrunta cu o boală gravă și nu avea un loc unde să locuiască alături de cei trei copii ai săi. Campania a reușit să strângă 40.000 de euro în mai puțin de o lună, oferindu-le acestora un cămin.