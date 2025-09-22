Sport

David Popovici inspiră din nou România. Câți oameni au donat pentru ziua lui și unde vor ajunge banii

David Popovici dovedește încă o dată că performanța se face și cu inima. Campionul la natație și-a ”donat” ziua de naștere.
Daniel Coltuc
22.09.2025 | 15:39
David Popovici inspira din nou Romania Cati oameni au donat pentru ziua lui si unde vor ajunge banii
David Popovici este alături de copiii talentați / Foto: Hope and Homes For Children

David Popovici a strâns peste 100.000 de euro cu ocazia zilei lui de naștere, iar banii vor ajunge la copiii superdotați, care se confruntă cu o situație materială dificilă.

ADVERTISEMENT

Câți români au donat bani pentru ziua de naștere a lui David Popovici

David Popovici a făcut o nouă ”minune”, de această dată în afara bazinului de înot. Multiplul campion mondial la natație și-a ”donat” ziua de naștere pentru copiii și tinerii din Programul Bursele DAR, în cadrul unei campanii organizate de Fundația Hope and Homes for Children.

Este vorba despre tineri care excelează în sport, științe sau artă și care se bucură de suportul lui David Popovici, în calitate de ambasador al organizației.

ADVERTISEMENT

Peste 1.300 de persoane fizice și mai multe companii au răspuns apelului lui David Popovici și au donat, în total, 105.900 euro.

„Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture acestei cauze. Împreună, am arătat că performanța se clădește cu oameni și că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea și sprijinul nostru. Mulțumesc fiecăruia dintre voi – fiecare donație, fiecare gest a contat enorm, la fel cum în natație o sutime de secundă poate face diferența între concurenți”, a declarat David Popovici, potrivit unui comunicat al Hope and Homes for Children.

ADVERTISEMENT
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Digi24.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA

În ce campanii s-a mai implicat David Popovici alături de Hope and Homes for Children

În ultimii ani, David Popovici s-a implicat activ în mai multe campanii umanitare organizate de Hope and Homes for Children, o fundație dedicată reformării sistemului de protecție a copilului în România. Iată câteva dintre cele mai importante inițiative la care a participat:

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă

„Ambasador pentru Acasă”. Construirea unui cămin pentru 11 copii cu nevoi speciale

În septembrie 2024, David Popovici a donat echipamentul purtat la ceremonia de premiere a Jocurilor Olimpice de la Paris pentru a sprijini construirea unui cămin destinat celor 11 copii cu nevoi speciale din Sectorul 5 al Capitalei. Campania a reușit să strângă 178.153 de euro, depășind cu mult obiectivul inițial de 115.000 de euro.

„David Popovici pentru 5 frați muzicieni”. O casă pentru 5 frați talentați

În decembrie 2023, David Popovici a ales să își sărbătorească ziua de naștere printr-o campanie de strângere de fonduri pentru a oferi un cămin celor 5 frați talentați la muzică. Campania a reușit să strângă 45.000 de euro, asigurându-le acestora un loc unde să poată trăi și să se dezvolte armonios.

ADVERTISEMENT

„David Popovici pentru Florentina”. Sprijin pentru o fostă sportivă

În august 2022, David Popovici a donat echipamentul purtat la Campionatele Mondiale de la Budapesta pentru a sprijini o fostă vicecampioană la canotaj, Florentina, care se confrunta cu o boală gravă și nu avea un loc unde să locuiască alături de cei trei copii ai săi. Campania a reușit să strângă 40.000 de euro în mai puțin de o lună, oferindu-le acestora un cămin.

Revoluţie în naţionala României după ce Mircea Lucescu a fost confirmat selecţioner: “Sunt...
Fanatik
Revoluţie în naţionala României după ce Mircea Lucescu a fost confirmat selecţioner: “Sunt mulţi care sunt pe nasul pe sus”
Cea mai slabă campioană din Europa! FCSB se află într-o postură jenantă după...
Fanatik
Cea mai slabă campioană din Europa! FCSB se află într-o postură jenantă după ce a luat titlul la pas sezonul trecut
Patrice Evra a ajuns la Craiova! „Legenda“ lui Manchester United, în mijlocul unui...
Fanatik
Patrice Evra a ajuns la Craiova! „Legenda“ lui Manchester United, în mijlocul unui eveniment fără precedent în Bănie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători...
iamsport.ro
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători că pleacă chiar în timpul meciului: 'Nu am cum să mă uit în ochii lor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!