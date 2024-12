David Popovici, inspirație pentru rivalul Pan Zhanle: ”Era Dumnezeu, mă uitam de jos la el”. Video

La ultima ediție a Jocurilor Olimpice, Pan Zhanle , în timp ce David Popovici a luat medalia de bronz. Însă, românul venea după fabulosul titlu olimpic de la 200 metri liber.

Pan Zhanle, reverență în fața David Popovici

Într-un interviu oferit la postului de televiziune de stat din China, Pan Zhanle a vorbit în termeni laudativi despre marele său rival David Popovici și a povestit că sportivul român a fost un idol pentru el.

Campionul olimpic chinez și-a adus aminte de felul în care îl privea pe Popovici la Mondialele din 2022, atunci când românul, deținătorul recordului mondial la 100 metri liber la momentul respectiv, .

”Popovici a îndrăznit, s-a uitat la record și a zis că îl va doborî. Și a făcut-o. Cred că este un lider în sportul nostru. În 2022 era Dumnezeu, mă uitam de jos la el. M-a inspirat, pentru că suntem de aceeași vârstă.

De aceea am știut că și eu pot. Pot face orice face altcineva. Probabil el s-a născut să fie un înotător. Eu sunt doar un atlet care muncește mult. Înainte lumea nu știa de mine, dacă întrebai cine e Pan Zhanle se uitau mirați.

Acum, am luat titlul olimpic, am stabilit recordul mondial. Am realizat că de acum toți știu cine sunt. Pentru mine a fost doar o competiție, am făcut ce trebuia să fac”, a declarat Pan Zhanle.

Popovici a spus pas Mondialelor în bazin scurt

Rezultatele fantastice realizate de David Popovici și în 2024 l-au făcut vedetă în L’Equipe. Francezii au venit special la București pentru a realiza un interviu și .

”La început, îmi plăcea la nebunie când oamenii mă opreau pe stradă. Cred că toți am avut, la un moment dat, această fantezie de a fi celebri, de a da autografe, de a fi fotografiați. Dar în scurt timp a devenit foarte apăsător pentru mine. Am avut o perioadă în care nu mai voiam să ies din casă. Dacă ieșeam mă ascundeam în spatele unei măști, al ochelarilor, al unei șepci”, a spus Popovici.

David Popovici a decis . El abia a revenit la antrenamente după o pauză de 3 luni și nu era pregătit să facă față unei întreceri atât de dificile.