David Popovici, întâlnire de cinci stele cu Selly la bazin! „A venit omu’ la o lecție”. Video

Întâlnire de gradul zero la bazinul olimpic de la Clubul Sportiv Dinamo. Campionul David Popovici (21 de ani) s-a antrenat cu celebrul influencer Selly (n.r. – Andrei Șelaru, 24 de ani).
Antrenamentul lui David Popovici de vineri, 7 noiembrie, a fost marcat de prezența celebrului influencer Andrei Șelaru, cunoscut publicului larg sub numele de Selly. Conform dublului medaliat olimpic de la Paris 2024, Selly a dorit să se inițieze în sportul care l-a făcut celebru pe Popovici.
„A venit omu’ la o lecție de înot”, a transmis David Popovici pe secțiunea story a contului oficial de Instagram.
Antrenamentul lui David Popovici cu Selly a avut loc la doar câteva ore după ce „Racheta din România” a luat parte la un eveniment caritabil al fundației Fundaţia Hope and Homes for Children, al cărei ambasador este.
Înâlnirea a fost celebrată inclusiv de Clubul Sportiv Dinamo, club de care aparține David Popovici. „DAVID POPOVICI X SELLY
O întâlnire memorabilă în bazinul de la Dinamo: Selly și David Popovici au transformat o sesiune obișnuită de înot într-un moment plin de energie și voie bună”.
„De la sărituri cu puțină ‘amprentă abdominală’ până la o mică întrecere amicală, totul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cu mulți fani prezenți și zâmbete cât toată piscina.
Mulțumim, Selly, pentru deschidere, energie și prezență. A fost o bucurie să avem în bazin un moment în care sportul și divertismentul s-au completat perfect”, a transmis CS Dinamo, pe Facebook.