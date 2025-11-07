Sport

David Popovici, întâlnire de cinci stele cu Selly la bazin! „A venit omu’ la o lecție”. Video

Multiplul medaliat european, mondial și olimpic David Popovici, se antrenează și când nu are competiții. Recent, „Rechinul” a făcut o sesiune de pregătire cu celebrul influencer Selly
Cristian Măciucă
07.11.2025 | 23:35
David Popovici, întâlnire de cinci stele cu Shelly la bazin! FOTO: Fanatik
Întâlnire de gradul zero la bazinul olimpic de la Clubul Sportiv Dinamo. Campionul David Popovici (21 de ani) s-a antrenat cu celebrul influencer Selly (n.r. – Andrei Șelaru, 24 de ani).

David Popovici și Selly, antrenament la bazinul de înot

Antrenamentul lui David Popovici de vineri, 7 noiembrie, a fost marcat de prezența celebrului influencer Andrei Șelaru, cunoscut publicului larg sub numele de Selly. Conform dublului medaliat olimpic de la Paris 2024, Selly a dorit să se inițieze în sportul care l-a făcut celebru pe Popovici.

„A venit omu’ la o lecție de înot”, a transmis David Popovici pe secțiunea story a contului oficial de Instagram.

david popovici și selly
David Popovici și Selly. FOTO: Instagram David Popovici

Antrenamentul lui David Popovici cu Selly a avut loc la doar câteva ore după ce „Racheta din România” a luat parte la un eveniment caritabil al fundației Fundaţia Hope and Homes for Children, al cărei ambasador este.

Mesajul lui CS Dinamo

Înâlnirea a fost celebrată inclusiv de Clubul Sportiv Dinamo, club de care aparține David Popovici. „DAVID POPOVICI X SELLY
O întâlnire memorabilă în bazinul de la Dinamo: Selly și David Popovici au transformat o sesiune obișnuită de înot într-un moment plin de energie și voie bună”.

„De la sărituri cu puțină ‘amprentă abdominală’ până la o mică întrecere amicală, totul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cu mulți fani prezenți și zâmbete cât toată piscina.

Mulțumim, Selly, pentru deschidere, energie și prezență. A fost o bucurie să avem în bazin un moment în care sportul și divertismentul s-au completat perfect”, a transmis CS Dinamo, pe Facebook.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
