David Popovici, întâlnire emoţionantă cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican! Mesajul Suveranului Pontif

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David Popovici revine în bazin la Roma, în aer liber, la Settecolli 2026. Este o competiţie care adună o pleiadă de campioni ai nataţiei şi este o o repetiţie excelentă pentru Campionatele Europene, care vor avea loc în luna august la Paris.

David Popovici, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea!

Înainte de startul competiţiei, Papa Leon al XIV-lea i-a primit în audienţă pe liderii Federaţiei Italiene de Nataţie şi pe sportivii participanţi la această competiţie în Sala Clementină a Palatului Apostolic de la Vatican. şi Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

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David Popovici a stat în primul rând, alături de alţi mari campioni din nataţie şi după ce Suveranul Pontif a transmis mesajul pentru sportivi, a dat mâna cu fiecare dintre ei. Înotătorul român urmează să ia startul în trei probe la Settecolli: 50, 100 şi 200 de metri liber. Alături de Popovici, alţi .

Mesajul emoţionant al Papei Leon: „Sportul este o oportunitate de creștere spirituală”

Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj profund la întâlnirea cu sportivii, spunând că sportul este un medicament pentru corp şi spirit, care îndreaptă persoanele către valori foarte importante din societate. Suveranul Pontif i-a încurajat pe înotători să fie modele pentru cei tineri şi să răspândească valorile sportului în societate:

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„Pacea fie cu voi! Dragi frați și surori, bună ziua și bun venit! Cu bucurie vă întâlnesc pe toți, conducători ai Federației Italiene de Natație, sportivi și membri ai delegațiilor participante la Internaționalele de Natație – Al 62-lea Trofeu Sette Colli. Sportul, atunci când este trăit frumos, este medicament pentru corp și pentru spirit. Acesta integrează diferitele componente ale persoanei și le îndreaptă către valori foarte importante, cum ar fi dedicarea, solidaritatea și onestitatea. În activitatea sportivă, în special în cea desfășurată la nivel de performanță, ființa umană își exersează voința, însă o face în măsura în care este motivată. Iar aici se distinge calitatea sportivului: prin calitatea motivațiilor sale.

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Sportul este, de asemenea, o oportunitate de creștere spirituală. Iar înotul, în acest sens, are ceva special. Într-adevăr, se practică prin scufundarea într-un element, apa, care învăluie persoana. Acest lucru amintește în mod simbolic de un aspect care ne definește încă din pântecele mamei noastre: a trăi înseamnă a învăța să te miști în armonie cu ceilalți și cu mediul înconjurător. Pentru noi, creștinii, de altfel, apa este simbolul Botezului și al vieții noi în Cristos. Mai există însă un motiv pentru care mă bucur de prezența voastră. Voi toți, provenind din țări diferite, v-ați reunit aici însuflețiți de aceeași pasiune și de aceleași valori, dincolo de orice diferență de limbă, naționalitate sau cultură. Acest fapt, tipic manifestărilor sportive internaționale, oferă un semn de speranță, un semn al lumii pe care ne-o dorim; aduce o contribuție la întâlnirea pașnică dintre popoare și la fraternitate.

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De aceea, vă încurajez să continuați să practicați și să răspândiți valorile sportului. Pentru că anii sportului de performanță trec, dar acele valori rămân! Vă încredințez mijlocirii Sfântului Pier Giorgio Frassati – un tânăr sportiv care iubea atât de mult muntele – și vă binecuvântez din inimă pe voi toți și pe cei dragi vouă. Vă mulțumesc!”, a transmis Papa Leon potrivit .