David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”

David Popovici a avut parte de un moment de neuitat alături de un artist de renume din România. Ce a spus înotătorul de 21 de ani despre această șansă unică.
Alexa Serdan
12.02.2026 | 21:45
David Popovici intalnire neasteptata cu unul dintre cei mai importanti romani Nu se uita niciodata
Cu cine s-a întâlnit David Popovici. Sursa foto: Facebook.com
Prezent la un eveniment remarcabil, David Popovici, s-a bucurat de o întâlnire memorabilă. A avut o discuție plăcută cu un actor celebru pe care l-a întâlnit pur întâmplător. Amintirea aceasta îi va rămâne în suflet pentru totdeauna.

David Popovici, moment unic cu un artist de renume

David Popovici a fost abandonat de statul român care îi datorează bani. Nu e singurul sportiv care se află în această situație neplăcută, dar asta nu înseamnă că nu luptă pentru țara noastră în continuare la diverse competiții.

E un cetățean exemplar dacă este să ne luăm după ultima sa apariție. Recent, a fost invitat la Sala Palatului, cu ocazia Galei Internaţionale de Balet „Balanchine’s Legacy”. Evenimentul a fost dedicat lui George Balanchine, unul dintre cei mai influenţi coregrafi ai secolului XX.

În această locație impunătoare din București campionul la natație l-a întâlnit pentru prima oară în viață pe un artist de renume. Înotătorul român s-a bucurat de o seară plăcută, dar și de un moment de ținut minte pentru restul timpului.

Campionul mondial a stat alături de Victor Rebengiuc (93 de ani) pe care l-a descris în cei mai frumoși termeni. David Popovici a subliniat că se simte obligat să recunoască că această întâlnire a fost una inspirațională.

„Unele întâlniri nu se uită niciodată. Pentru mine, aceasta a fost una dintre ele”, a notat sportivul de 21 de ani, pe pagina sa de Facebook, în dreptul unor imagini. Cu siguranță, fotografiile vor dăinui pentru totdeauna pentru că sunt de colecție.

David Popovici: ”Venim din generații și domenii diferite”

„Să stau față în față cu maestrul Victor Rebengiuc, un titan al teatrului românesc, o lecție vie de talent, demnitate și forță. A fost un privilegiu rar. Venim din generații și domenii diferite, dar performanța, munca și respectul ne aduc în același loc.

Întâlnirile care te inspiră devin parte din tine. Recunoscător pentru acest moment”, a completat David Popovici, despre momentul special pe care l-a împărtășit cu renumitul actor român, Victor Rebengiuc.

Artistul și campionul mondial au petrecut o seară de poveste în cadrul evenimentului cultural care a celebrat arta pură. Aproape 4.000 de persoane au ocupat scaunele din Sala Palatului și au aplaudat frenetic.

Gala grandioasă a fost prezentată de actriţa Ada Condeescu. Publicul, prin care s-a numărat și David Popovici, a fost ghidat cu o mare sensibilitate prin universul baletului neoclasic. Fiecare apariție a balerinilor de pe scenă a fost întâmpinată cu aplauze și ovaţii.

Tânărul de 21 de ani este prezent în ultima vreme la numeroase astfel de evenimente. De asemenea, oferă interviuri despre carieră și viața de familie, în unele dintre acestea dezvăluind cum a ajuns de la Steaua la Dinamo.

