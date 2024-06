David Popovici, interviu eveniment înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris: “E presiune!” Ce spune de mediatizarea masivă, controversa cu bodyguarzii şi recordul mondial. Exclusiv

Episodul 17 al seriei “Olimpicii României” este unul special. Protagonist este David Popovici, unul dintre cei mai valoroşi sportivi români ai momentului şi starul delegaţiei noastre la Jocurile Olimpice de la Paris, care vor începe în mai puţin de două luni.

David Popovici, interviu eveniment înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris: “Mă focusez pe ceea ce am de făcut, pe ce stă în controlul meu”

Dublu campion mondial şi european în 2022, , David Popovici a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre pregătirea Jocurilor Olimpice de la Paris.

ADVERTISEMENT

Sportivul a vorbit şi despre cum gestionează mediatizarea masivă spunând că nu este de acord cu exagerările şi urăşte dezinformarea, lămurind şi subiectele despre bodyguarzii angajaţi la Paris şi îngheţarea anului de facultate pentru a se concentra pe competiţie.

David, au mai rămas două luni până la Jocurile Olimpice de la Paris. Cum merg pregătirile pentru concurs? Eşti mulţumit de cum evoluează lucrurile?

ADVERTISEMENT

– Antrenamentele decurg asa cum au fost planuite, muncim şi respectăm programul pe care l-am stabilit. Ca de fiecare dată înaintea unui concurs important mă focusez pe ceea ce am de făcut, pe ce stă în controlul meu.

“Încerc să nu las presiunea să mă copleşească, mă gândesc la ceea ce am de făcut foarte bine”

, când începeai pregătirea pentru Paris, îmi spuneai că este cel mai important concurs, dar mai e drum lung până acolo. Acum, înainte de startul competiţiei, ai putea spune că eşti în faţa celui mai important concurs din carieră?

ADVERTISEMENT

– În urmă cu 3 ani aveam 16 ani şi acelaşi vis olimpic pe care, sunt sigur, îl au toţi sportivii. În tot acest timp am muncit şi am tratat serios fiecare concurs la care am participat, conştient că sunt într-un proces de formare ca sportiv. Sunt mândru să reprezint pentru a doua oară România la Jocurile Olimpice, cea mai importantă competiţie la nivel internaţional şi sunt convins că vor urma multe alte competiţii la fel de mari.

Ce obiective ţi-ai impus pentru Jocurile Olimpice de la Paris?

– Jocurile Olimpice au o mare însemnătate pentru toţi sportivii, la fel şi pentru mine. Am încredere în proces, încerc să nu las presiunea să mă copleşească, mă gândesc la ceea ce am de făcut foarte bine şi muncesc zi de zi pentru a deveni cea mai bună versiune a mea.

ADVERTISEMENT

“La Tokyo nu m-am gândit niciodată la vârful de unghie, nici nu ştiu de unde a apărut asta”

Cum ai caracteriza acest ciclu olimpic? Ai avut un 2022 fabulos, cu medalii de aur la europene şi mondiale, cu record mondial, apoi un an în care lucrurile nu au mai fost la acelaşi nivel…

– Nu m-am gândit la această perioadă ca fiind ceva care începe sau se încheie. Este o perioadă continuă pe care sportivii o trăiesc, cu suişuri şi coborâşuri, un proces firesc în care acumulez şi acumulăm experienţa pe drumul performanţei. Am tratat şi tratez fiecare zi, fiecare antrenament şi fiecare concurs cu aceeaşi seriozitate, învăţ din succes, din provocări, din tot ce întâlnesc. A fost şi este o perioadă… vie.

Ai fost la Jocurile Olimpice de la Tokyo. După ce au trecut câţiva ani şi ai mai acumulat experienţă, cu ce este un concurs olimpic diferit faţă de celelalte? Te mai gândeşti la vârful de unghie care putea să îţi aducă o medalie sau este doar o experienţă foarte bună din care ai ce să înveţi?

– Concursul olimpic are altă energie, sunt fericit că sunt printre cei care au privilegiul de a simţi această dinamică. Cei mai buni sportivi din lume se bucură de competiţie respectând valorile olimpice: respect, prietenie, excelenţă. La Tokyo nu m-am gândit niciodată la vârful de unghie, nici nu ştiu de unde a apărut asta (n.r. râde). M-am bucurat de participare, am înotat alături de cei mai mari înotători din lume şi am putut să spun: la 16 ani sunt al patrulea cel mai bun înotator din lume.

“Nu mă încântă mediatizarea excesivă, nu îmi plac exagerările, pentru că nu mă caracterizează şi mă deranjează dezinformările”

Eşti unul dintre sportivii de top ai României şi asta vine cu o mediatizare masivă. Cum ţi s-a schimbat viaţa de când eşti în lumina reflectoarelor? Există şi momente neplăcute care vin cu faima?

– Este şi aceasta o experienţă dar, ca tot ce ţine de mine, pot controla doar ce stă în puterea mea. Nu mă încântă mediatizarea excesivă, nu îmi plac exagerările, pentru că nu mă caracterizează şi mă deranjează dezinformările. Mi-ar plăcea să se vorbească despre sport şi rezultatele noastre, ale tuturor, despre antrenorii care ne sunt alături. Rămân un băiat care înoată repede şi care îşi doreşte să inspire oamenii să facă mişcare, să conştientizeze avantajele pe care le aduce sportul în viaţa fiecaruia şi să ajute copiii să capete încredere în ei, prin sport.

A fost o discuţie controversată vis-a-vis de bodyguarzi angajaţi pentru JO şi de faptul că nu vei sta în satul olimpic. Toate aceste eforturi sunt pentru a avea cele mai bune condiţii pentru concurs. Şi voiam să te întreb, cât de important este pentru tine să îţi construieşti acest confort înaintea unui concurs important?

– Ca şi în cazul celorlalţi sportivi care nu sunt cazaţi în satul olimpic şi în cazul meu decizia de echipă a fost să fiu cazat în apropierea locului în care se va desfăşura competiţia. Atât de simplă este această decizie „controversată”. În ceea ce priveşte paza, trebuie să se respecte protocolul de securitate stabilit de către organizatorii Jocurilor Olimpice. La fel de simplu.

“Timpul liber este puţin şi prefer să îl petrec cu familia şi prietenii. Voi relua studiile în toamnă”

Ai declarat că ai îngheţat anul la facultate şi ţi-ai dezinstalat conturile de pe reţelele de socializare în această perioadă pentru a te pregăti 100% pentru Paris. Cum ai putea să descrii această perioadă în care te concentrezi în totalitate pe concursul de la Paris?

– Nu este o practică nou introdusă în programul meu şi nu o fac doar înaintea concursurilor sau pentru ceva anume. Timpul liber este puţin şi prefer să îl petrec cu familia şi prietenii. Voi relua studiile în toamnă.

. Spuneai că ai luat-o ca pe un fapt motivator, să îţi recuperezi recordul. O să încerci să îl dobori din nou la Paris, pe cea mai mare scenă?

– Nu îmi propun asta ca un obiectiv pe care să îl îndeplinesc obligatoriu acum, peste o lună sau peste un an. Nu mi-am propus nici în 2022 să dobor recordul, am pus în practică ceea ce am muncit şi învăţat, mi-am făcut cursa pe care am antrenat-o zi de zi iar rezultatul a fost uimitor. Este o călătorie cu multe experienţe iar eu încă învăţ. Am 19 ani şi o viaţă întreagă înainte pentru a ma bucura de călătorie şi de provocări.

19 ani are David Popovici

46.86 de secunde a fost recordul mondial la 100 de metri liber stabilit de Popovici în 2022