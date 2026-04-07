David Popovici, într-o misiune specială. Suma de bani pe care vrea să o strângă în 10 zile: ”Niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”

În această perioadă, în care nu este ocupat cu întrecerile în bazin, David Popovici intră într-o ”misiune specială”. Suma importantă de bani pe care vrea să o strângă în doar 10 zile campionul olimpic. Într-un apel făcut public, înotătorul își îndeamnă susținătorii și fanii să doneze lunar pentru copiii aflați în grija Hope and Homes for Children.

Apelul făcut de campionul David Popovici. Suma de bani pe care dorește să o strângă în 10 zile

Când nu este angrenat în întreceri mondiale, europene sau olimpice, David Popovici, 21 de ani, își rezervă din timp pentru cauze umanitare. Înotătorul se implică în această perioadă într-o nouă cauză umanitară. În mod public, sportivul își îndeamnă susținătorii să doneze lunar pentru copiii aflați în grija Hope and Homes for Children.

În aceste zile, Popovici a luat masa alături de 12 copiii dintr-o casă familială construită de fundația dint Sectorul 4 din București. . David și-a propus să strângă 50.000 de euro din donații individuale. Toată această misiune apreciabilă ar trebui finalizată în următoarele 10 zile.

Trebuie spus faptul că David Popovici este ambasador Hope and Homes for Children. Campionul olimpic și-a propus să strângă din donații individuale 50.000 de euro până la mijlocul lunii aprilie. În plus, sportivul le-a cerut susținătorilor săi, care pot și dispun de o situație financiară adecvată, să doneze lunar pentru copiii aflați în grija fundației. Numai așa, copiii vor avea parte de stabilitate și siguranța că cineva îi ajută și pe ei.

Mesajul emoționant transmis de David Popovici: ”Niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”

o vizită acestor copii chiar în weekendul de Florii. Marele campion a luat masa alături de cei 12 copii, în locuința construită pentru ei de Hope and Homes for Children. Cu toții au gătit și au mâncat împreună. În această locuință socială sunt adolescenți cu vârste între 13 și 18 ani.

Unii sunt deja angrenați în diferite competiții sportive. Astfel, șase dintre ei practică judo de performanță. Au avut deja și rezultate la campionate naționale și regionale. Fundația a cărui Popovici este ambasador îi ajută pe copii să facă față cerințelor școlare. De altfel, campionul olimpic a și transmis un mesaj extrem de emoționant după vizita din weekend.

”De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au în sfârșit un acasă al lor, dar sunt conștient că acasă nu înseamnă doar un acoperiș și o masa caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alții, siguranță și încredere în viitor. Copiii cu care am petrecut câteva ore în acest weekend practică judo, unii dintre ei sunt campioni naționali.

Ceilalți își descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditații. Mi-aș dori ca aspectele acestea, care îi ajută să se dezvolte, să nu le lipsească nici în viitor. Pentru asta, au nevoie să-i sprijinim constant, ca într-o familie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”, a spus David Popovici.

Ce alt gest uriaș a făcut David Popovici, în 2025, din rolul de ambasador Hope and Homes for Children

În urmă cu doar un an, David Popovici a impresionat cu un alt gest măreț din rolul său de ambasador Hope and Homes for Children. Tot în primăvară, dar în luna mai a anului 2025, campionul olimpic, mondial și european la înot a adunat 173.000 de euro în cadrul campaniei ”Ambasador pentru Acasă”, derulată de fundația din București.

Banii acestuia au venit după ce Popovici și-a donat echipamentului purtat la festivitatea de premiere de la Jocurile Olimpice Paris 2024. De amintit că, În ultimii ani, David Popovici (20 de ani) a participat constant la diferite campanii caritabile. Din seria de donații făcute de acesta s-a numărat și una dintre medaliile de aur cucerite de el la Campionatele Mondiale de natație din 2022.