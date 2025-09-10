David Popovici intră în bazin cu amatorii. Șansă uriașă pentru înotătorii care vor să concureze cu dublul campion mondial

Sprint With The Stars, o competiţie aparte în cadrul căreia înotătorii amatori au ocazia să concureze cu unii dintre cei mai buni înotători din lume, va avea loc anul viitor şi în România. Iar gazdă va fi chiar David Popovici, campionul mondial și olimpic, cel mai bun sportiv al României.

ADVERTISEMENT

Evenimentul va consemna o premieră pentru România

Acesta a făcut anunţul în social media, adăugând că abia aşteaptă evenimentul. La 17 ianuarie 2026, Complexul Sportiv de nataţie Otopeni va fi cel care va găzdui inedita dispută. Va fi o premieră pentru România.

“În 2023, David Popovici a participat la primul său eveniment SWTS în Londra şi a observat imediat impactul pe care evenimentele noastre îl au asupra următoarei generaţii de înotători. După ce a fost încoronat campion olimpic, David va găzdui propriul său eveniment SWTS la Otopeni, România, la 17 ianuarie 2026.

ADVERTISEMENT

Acesta este un eveniment unic în viaţă, atât pentru înotători, cât şi pentru spectatori. De asemenea, suntem încântaţi să colaborăm cu nişte sponsori şi parteneri incredibili pentru a face acest eveniment cu adevărat memorabil. Mai multe detalii vor fi disponibile în curând”, se arată pe site-ul sprintwiththestars.com.

Întrecerile vor avea loc pe distanța de 50 de metri

Competiţia se bazează exclusiv pe probe rapide – 50 m în toate stilurile – în care cei mai rapizi nouă din fiecare grupă de vârstă trec de la preliminarii la finalele respective ale fiecărui stil. Banda centrală din fiecare finală va fi ocupată de un star, care va urmări grupul după ce acesta va avea un avantaj iniţial în funcţie de vârstă.

ADVERTISEMENT

După un eveniment pilot în 2019 şi întârzieri cauzate de COVID, în 2022 concursul a revenit în forţă. O ediţie incredibilă a Sprint With The Stars a fost găzduită în 3 septembrie la Centrul Acvatic din Parcul Olimpic din Londra. Au participat vedete, care au câştigat în total 14 medalii olimpice, 44 de medalii la Campionatele Mondiale și 61 de medalii europene, alături de cei mai buni amatori calificați în finale.

ADVERTISEMENT

Campionul și-a făcut toate poftele în vacanță

După ce a devenit dublu campion mondial la Singapore, David Popovici și-a luat o binemeritată vacanță.

Cu ajutorul rezultatelor sale extrem de importante în înotul mondial, David Popovici și-a permis să-și îndeplinească un vis, acela de a-și cumpăra un Porsche Spyder, bolid ce nu e accesibil pentru orice buzunar.

ADVERTISEMENT

El a întrebat de acesta încă din primele minute după ce a ajuns în România în urma celor două medalii de aur obținute la Singapore. Apoi, la puțin peste o lună, s-au văzut la București.