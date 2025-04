David Popovici, între credință și îndoială. Ce i-a răspuns unui copil care l-a întrebat despre Dumnezeu. Ce spune părintele Necula despre Creator

David Popovici este unul dintre cei mai importanţi sportivi ai momentului în România. , sportivul s-a remarcat şi prin discursurile pline de substanţă, dar şi prin actele de caritate pe care le face.

David Popovici, între credință și îndoială. Ce i-a răspuns unui copil care l-a întrebat despre Dumnezeu

Nu de puţine ori, vorbele şi acţiunile lui David Popovici au creat controverse. De la achiziţia bolidului Porsche, care a stârnit o avalanşă de reacţii pro şi contra, până la discursul dur adresat politicienilor, prin care solicită condiţii mai bune pentru sportivi în România.

ADVERTISEMENT

David Popovici a fost aşteptat de un copil după o probă de la Campionatele Naţionale de înot. După ce i-a transmis că îl iubeşte, cel mic l-a întrebat pe David Popovici despre credinţă: „Crezi în Dumnezeu?”.

Vizibil surprins de întrebare, campionul olimpic s-a gândit un pic şi i-a răspuns: „Aşa şi aşa”, răspuns care îl plasează între credinţă şi îndoială. Înotătorul nu a vorbit niciodată deschis despre acest subiect, fiind implicat, în schimb, în foarte multe acte de caritate:

ADVERTISEMENT

„Ar trebui să ne dăm seama să realizăm cât de privilegiați suntem, că putem funcționa normal și ne putem adapta în societate. Și tocmai pentru că nu toți se nasc cu aceeași șansă, e datoria noastră să ne facem parte și să-i ajutăm pe cât putem.

Cred că e o dorință și o datorie a fiecăruia dintre noi să încerce să facă bine pe cât poate. De unde dorința asta mea de a mai implica? Nu știu, mi se pare cumva… Mi-e jenă doar să înot, știi? Mi-e jenă doar să înot, să câștig, deși important, e important pentru mine, pentru copilul din mine, mi-e jenă să fac doar asta”, a spus David Popovici .

ADVERTISEMENT

Părintele Necula: „Nimeni nu mi-a relevat prezența lui Dumnezeu mai mult decât știința”

Părintele Constantin Necula este unul dintre cei mai cunoscuţi preoţi. Profesor universitar, părintele Necula s-a remarcat de multe ori prin replici nonconformiste despre religie, ieşind deseori din tiparele conservatoare ale ortodoxismului.

ADVERTISEMENT

Iar una dintre replicile memorabile ale părintelui a fost referitor la credinţa în Dumnezeu. Chiar dacă pare greu de crezut, şi a spus că nimic nu i-a relevat prezenţa lui Dumnezeu mai mult decât ştiinţa:

„Eu vin dinspre ateism. Eu am fost, nu un ateu convins, că nu există aș ceva. Am fost un ateu. Eu mi-am rupt picioarele pe bicicleta asta a cunoașterii. Nici acum nu le știu pe toate. Eu și acum sunt pasionat să citesc orice. Nu mă regăseam în nimic. Pentru mine, descoperirea lui Dumnezeu a fost: moamă, ce chestie!

Dintr-odată am văzut că era altceva. Am învățat Fericirile în Armată, gândește-te. Era în vremea aceea un general, Teodorescu, la Divizia de rachete antiaeriene din Ploiești, care avea un centru la Chitila.

Citesc în continuare știință, știi de ce? Nimeni nu mi-a relevat prezența lui Dumnezeu mai mult decât știința. Nimeni! Niciun text! Am citit niște pagini din Sfântul Grigorie cel Mare. Teologia e faină”, a spus părintele Constantin Necula la .

În ceea ce priveşte credinţa, sportivii de top se împart în mai multe categorii. Există sportivi atei, care susţin că nu cred în Dumnezeu, dar există şi sportivi foarte religioşi, care mulţumesc divinităţii după fiecare reuşită.

Rivaldo: „Eram ateu și am început să aud o voce care-mi spunea că o să mor”

Însă, există şi categoria celor care au fost atei şi o întâmplare din viaţă i-a făcut să fie credincioşi convinşi. Unul dintre ei este fostul mare star al fotbalului brazilian, Rivaldo. El a povestit într-un interviu că a fost ateu, dar apoi a găsit calea spre Dumnezeu:

„Eu nu eram credincios. Dar în 2004 mi s-a întâmplat ceva impresionant. Plecasem de la Cruzeiro și nu aveam echipă. Atunci am început să aud o voce care-mi spunea că o să mor într-un accident de mașină.

Auzeam vocea asta des și foarte clar. Apoi, am început să aud o voce care-mi spunea că dacă eu cred în El nu o să mor. Cel mai ciudat e că aveam un chef nebun să conduc. Îi ziceam soției: «Hai să mergem la Curitiba să ne plimbăm», dar ea nu știe de ce.

La un moment dat, n-am mai suportat. Am mers singur la Mogi Mirim, din Sao Paulo, și pe tot drumul am auzit acea voce, din ce în ce mai tare. Aveam senzația că se va întâmpla ceva în ziua aceea.

Îmi veneau în minte cunoscuți care au murit într-un accident de trafic. Chiar tatăl meu a murit într-un asemenea accident. M-am întors acasă foarte speriat.

Când am ajuns, am ieșit din lift și am început să plâng ca un copil. În ziua aia am decis să-mi pun viața în mâinile lui Dumnezeu. Și n-am mai auzit niciodată vocile acelea”, a povestit campionul mondial cu Brazilia, în 2002.

Conform unui studiu făcut de Pew Research Center, românii sunt printre cele mai religioase popoare din Europa. 64% dintre români afirmă că sunt absolut convinşi de existenţa lui Dumnezeu, în timp ce 50% susţin că religia este foarte importantă în viaţa lor.