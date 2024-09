David Popovici își donează echipamentul purtat pe podiumul de la Paris. Ajută copiii din ultimul centru de plasament din sectorul 5

David Popovici, campion olimpic și mondial la înot, își donează echipamentul purtat pe podium la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Sportivul speră să strângă fonduri necesare construcției unei case familiale dedicate copiilor cu nevoi speciale. Aceasta va fi destinată celor 11 copii care locuiesc în ultimul centru de plasament din sectorul 5, București.

David Popovici vrea să strângă 115.000 de euro

Campania, desfășurată în parteneriat cu , are ca obiectiv strângerea a 115.000 de euro. Suma este necesară finalizării casei de tip familial.

ADVERTISEMENT

Echipamentul personal al lui David, care include tricoul, bluza, pantalonii de trening și încălțămintea sport, va fi expus în cadrul timp de 10 zile, între 30 septembrie și 9 octombrie. Susținătorii pot dona minim 50 de lei, iar la finalul campaniei, un câștigător va primi echipamentul prin tragere la sorți.

„Emoția de a fi pe podium, la Jocurile Olimpice 2024, purtând cu mândrie tricolorul, va rămâne pentru totdeauna în inima mea.

ADVERTISEMENT

V-am simțit alături de mine și vă mulțumesc! Iar azi, îmi doresc din suflet să vă am din nou aproape pentru că, dincolo de victoriile care se măsoară în medalii, există alte bătălii – mai importante dar mai tăcute – care se văd rar, dar care au un impact uriaș. Din inima mea, pentru casa a 11 copii, astăzi donez cu bucurie echipamentul pe care l-am purtat pe podium, pentru ca ei să crească într-un mediu cald și adaptat nevoilor lor.

E nevoie de 11.500 de oameni buni care să doneze minim 50 de lei pentru ca noi, împreună, să strângem un sfert din banii necesari Hope and Homes for Children pentru a construi casa. În realitate, însă, eu cred că suntem mult mai mulți. Iar pentru asta, vă mulțumesc!”, a declarat David Popovici, potrivit unui comunicat Hope and Homes For Children.

ADVERTISEMENT

Popovici, alături de Amalia Enache, Mihai Morar și Marius Manole

reunește și alte personalități cunoscute, precum Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Mihai Morar și Marius Manole. Fiecare dintre aceste personalități va dona un obiect personal pentru a sprijini acest proiect umanitar.

Fundația Hope and Homes for Children România este de 26 de ani în România. Organizația a susținut 43.000 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie.

ADVERTISEMENT

Din 1998 și până în prezent, fundația a contribuit la închiderea a 70 de centre de plasament. De asemenea, Hope and Homes for Children a reușit să dezvolte, alături de parteneri, 128 de case familiale. Circa 7.300 de copii au fost scoși din orfelinate și aproape 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.