David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau să-l cinstesc”. Foto

David Popovici l-a găsit, în sfârșit, pe Emil Hossu-Longin. Tânărul sportiv a întrebat de el încă de când a ajuns în România după Campionatul Mondial de la Singapore, iar după aproape o lună cutările au încetat!

ADVERTISEMENT

David Popovici l-a întâlnit pe Emil Hossu-Longin. „Racheta” României i-a promis că-l va cinsti

Cursele lui David Popovici nu ar putea fi la fel de extraordinare fără un comentariu pe măsura, iar Emil Hossu-Longin este cel ce se ocupă de transmiterea emoțiilor către întreaga țară.

„Rechinul” a vrut cu orice preț să-l întâlnească pe jurnalistul celor de la TVR și a întrebat de el încă din primele minute după ce a ajuns în România în urma celor două medalii de aur obținute la Singapore.

ADVERTISEMENT

iar la o lună distanță de la momentul în care „Rechinul” a ridicat în picioare milioane de români, a avut ocazia să-l întâlnească. Emil Hossu-Longin a postat pe Facebook o poză alături de sportivul de 20 de ani, iar în descriere a scris simplu: „M-a găsit!”.



Cum a comentat Emil Hossu-Longin finala lui David Popovici de la 100 de metri liber

După ce câștigase deja proba de la 200 de metri, iar Emil Hossu-Longin a acompaniat cele 46,51 de secunde cu un comentariu ce a făcut piele de găină tuturor privitorilor:

ADVERTISEMENT

„David Popovici este primul! Mai are încă 25 de metri! 20 de metri până la final! 20 de metri până la medalia de aur! David Popovici campion mondial la sută! David Popovici cu 46,51. Ce epitete să mai folosim pentru acest monstruos înotător? Dublă minunată pentru David! Jack Alexy și-a plecat capul în fața noului campion mondial! Nu există limită pentru el! Nu există barieră pentru el! E inuman, de pe altă planetă!”, a exclamat Emil Hossu-Longin cu toată puterea în timpul finalei probei de 100 de metri liber de la Singapore.