David Popovici l-a primit cu mâncare românească pe rivalul Pan Zhanle: „E bună, dar restaurantul chinezesc rămâne preferatul meu!” Obiectivul turistic pe care îl vor vizita

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Campionii olimpici la natație, David Popovici și Pan Zhanle, se antrenează împreună în România. Românul a avut grijă să fie o gazdă cât mai bună pentru rivalul său chinez. Ce au făcut cei doi, ce au învățat unul de la celălalt, dar și ce au în plan pentru perioada următoare.

David Popovici a vorbit deschis despre colaborarea cu Pan Zhanle

David Popovici și Pan Zhanle au susținut în dimineața zilei de vineri, 10 iulie, o întâlnire cu presa lângă bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” din București. . Reprezentantul României a vorbit deschis despre colaborarea sa cu rivalul din China, fiind încântat de această experiență.

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„Ei au venit cu acest gând de a ne antrena împreună. Un exemplu de prietenie și că cei mai mari rivali se pot antrena împreună. O premieră în acest sport. Chiar ne fugărim unul pe altul. Sunt multe aspecte tehnice pe care le pot învăța de la el. Sunt mici detalii. Din câte am vorbit cu el, se simte bine și îi place aici. E un băiat normal. E timid, prietenos. S-a adaptat destul de bine orașului. Respect pentru asta. Cuvintele învățate în mandarină nu prea pot să le reproduc.

Peste ani și ani, după ce se va dezvolta rivalitatea, cred că ne vom uita în spate la acest cantonament, cât de bine a fost.. Dacă e să ne mai antrenăm împreună, o să ne antrenăm la bazinul de la Dinamo. Îmi place să mă antrenez la Dinamo. Nu excludem de a mă antrena și eu la el. Sunt câteva aspecte legate de tehnică pe care eu încerc să le învăț de la el. De exemplu cum se împinge de la perete, cum se întoarce. N-am mai avut niciun partener care să mă fugărească așa. Suntem cei mai buni din istorie!”, a spus David Popovici.

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David Popovici l-a primit cu mâncare românească pe rivalul său chinez. Unde vrea să îl ducă

David Popovici s-a asigurat să îi ofere chinezului cele mai bune condiții pe timpul șederii în România, astfel că l-a dus în cele mai bune locuri când a venit vorba de mâncare. Înotătorul român vrea să îl ducă pe Pan Zhanle și în alte locații decât Bucureștiul, dezvăluind că vrea să îi arate Castelul Peleș, din Sinaia.

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„L-am dus la restaurantul meu românesc preferat, la burgerul meu preferat, am mâncat înghețată. Urmează să mergem la Castelul Peleș. Nu aveam preconcepții despre el. Este exact ca mine. Am încercat să fiu o gazdă bună. Urmează să mergem la un restaurant bun chinezesc.

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Ieri se uita spre niște terenuri de fotbal. Am zis să mergem. . A fost ceva amuzant. Ne pregătim la bazinul Dinamo și Lia Manoliu”, a spus David Popovici, în cadrul unei conferințe de presă.

Pan Zhanle, impresionat de bucătăria românească

Sportivul chinez a spus și el câteva cuvinte, mărturisind că i-a plăcut bucătăria românească. El a ținut să încerce chiar și mâncarea cu care era familiarizat acasă, spunând că aceea este cea care îi place cel mai mult.

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„Mă simt foarte bine aici, vremea este foarte frumoasă şi oamenii sunt foarte amabili. Am încercat şi mâncarea de aici din România, este delicioasă. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea şi restaurantul la care am fost miercuri, a fost totul foarte bun. Am încercat chiar şi mâncare chinezească, pentru că este favorita mea”, a transmis și Pan Zhanle.