Sport

David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră e cursa pentru calificarea în finală și ce adversari are

David Popovici a intrat în bazin la Paris, în proba de 100 de metri liber. Campionul român a fost pe culoarul 4 în ultima serie de calificări și a stabilit cel mai bun timp
Marian Popovici
11.08.2026 | 13:07
David Popovici la 100 m liber semifinale LIVE la CE de natatie Paris 2026 La ce ora e cursa pentru calificarea in finala si ce adversari are
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici la 100 m liber, calificări și semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. Program serii, ora la care intră în bazin și cine transmite la TV. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
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David Popovici a venit la Paris cu misiunea de a-şi apăra titlurile europene din probele de 100 şi 200 de metri liber. Înotătorul român va lua startul pentru prima dată marţi dimineaţa, în seriile probei de 100 de metri liber, în Paris Aquatics Centre din Saint Denis.

UPDATE: Când ia startul David Popovici în semifinalele probei de 100 de metri

După ce nu a avut adversar în seriile de dimineață, David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 100 m liber de la Paris. El va concura în a doua semifinală, iar ora de start a cursei este 20:36. Va fi în serie cu principalul său contracandidat, Egor Kornev.

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David Popovici va lua startul în a doua semifinală de marți seară. Foto: FANATIK
David Popovici va lua startul în a doua semifinală de marți seară. Foto: FANATIK

UPDATE: David Popovici, primele declarații după seria de dimineață

Imediat după ce a ieșit primul în seriile de dimineață, David Popovici a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK: „S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor.

Eu zic că pregătire cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. (n.r. – dobori recordul mondial?) Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a declarat David Popovici după seriile de dimineață de la Paris, de la proba de 100 m liber, în exclusivitate pentru FANATIK.

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UPDATE: David Popovici, calificare fără emoții în semifinale

David Popovici a făcut o cursă fantastică în cea de-a 10-a serie a probei de 100 metri liber de la Campionatele Europene de la Paris și s-a calificat fără probleme în semifinale cu cel mai bun timp.

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Românul a fost înregistrat cu timpul de 47 de secunde și 13 sutimi și astfel a acces în semifinale cu cel mai bun timp. Al doilea timp din serii i-a aparținut croatului Jere Hribar (47.80), iar al treilea spaniolului Luca Hoek (47.90)

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Semifinalele probei de 100 metri liber vor avea loc marți după amiază, cu începere de la ora 20:32.

UPDATE: Tricolorul, nelipsit de la Paris!

Cu doar câteva minute înainte ca David Popovici să intre în competiție, în sală au început să apară și steagul României. „Tricolorul” este gata să strălucească la finalul cursei lui David, dar și a celorlalți sportivi din România care se luptă pentru medalii.

Cu câteva minute înainte de David Popovici să intre în cursă, mai multe steaguri ale României se pot observa în sală. Foto: FANATIK
Cu câteva minute înainte de David Popovici să intre în cursă, mai multe steaguri ale României se pot observa în sală. Foto: FANATIK

UPDATE: Vești bune pentru David Popovici. S-a retras din concurs

Sunt vești excelente pentru campionul olimpic. David Popovici are un adversar mai puțin- s-a retras Maxime Grousset, unul dintre favoriții la medalii la 100 de metri liber.

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UPDATE: David Popovici, testat antidoping înainte de Europene

Înainte de a ajunge la Paris pentru Campionatele Europene, David Popovici a efectuat un stagiu de pregătire la București alături de marele său rival, chinezul Pan Zhanle. În cadrul acelui cantonament, ambii sportivi au fost testați antidoping.

Adrian Rădulescu, antrenorul marelui campion român, a declarat pentru FANATIK că a fost vorba despre o testare de rutină și că atât Popovici, cât și Pan Zhanle sunt obișnuiți cu astfel de proceduri.

”Amândoi sunt în sistemul ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) de mulți ani și sunt obișnuiți cu controalele doping. Bănuiesc că la început o poți percepe ca pe un disconfort, dar apoi devine obicei. Procedurile sunt mai simple, iar agenții de la ANAD sunt profesioniști”, a spus Rădulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

David Popovici, pe culoarul 4 în ultima serie de calificare! Ora de start

Campionul român va concura în a 10-a serie la 100 de metri liber, ultima, pe culoarul 4. Cursa este programată marţi dimineaţa, de la ora 11:08, ora României. Cei mai buni 16 înotători din serii, după timp, se vor califica în semifinalele competiţiei.

David Popovici este în aceeaşi serie cu Matthew Richards şi Jere Hribar, doi dintre favoriţii la medalii. Va fi una dintre cele mai disputate probe de la Campionatele Europene din 2026, cu nume importante precum Maxime Grousset sau Egor Kornev, care vor să îi „fure” coroana lui Popovici.

Cine transmite la TV proba de 100 de metri liber în care participă David Popovici

Aşa cum ne-a obişnuit, David Popovici probabil nu va forţa pentru calificarea în semifinale. Cei mai buni 16 înotători din serii vor reveni în bazin în sesiunea de seară. Cele două semifinale sunt programate marţi seara de la ora 20:32, ora României.

Ambele curse de marţi, din serii şi apoi semifinale vor fi transmise în direct pe TVR 1. Cei mai buni opt înotători din cele două semifinale se vor califica pentru finala care este programată miercuri, în sesiunea de seară.

David Popovici a câştigat aurul la 100 şi 200 de metri liber la precedentele două ediţii

David Popovici a câştigat titlul european în probele de 100 şi 200 de metri liber la ultimele două edţii: Roma 2022 şi Belgrad 2024. Campionul român a fost medaliat în aceste probe şi la Jocurile Olimpice de la Paris, reuşind să câştige aurul la 200 de metri liber şi bronzul în proba de 100.

Pentru David Popovici, Campionatele Europene de la Paris reprezintă principala competiţie a anului, după ce şi-a făcut „încălzirea” la festivalul Settecolli, cu medalii de aur în ambele probe, de 100 şi 200 de metri liber.

  • 4 medalii de aur a câştigat David Popovici la precedentele două ediţii ale Campionatelor Europene
  • 46.71 este cea mai bună performanţă a lui David Popovici la 100 de metri liber, care e şi record european
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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