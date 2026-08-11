David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră e cursa pentru calificarea în finală și ce adversari are

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David Popovici a venit la Paris cu misiunea de a-şi apăra titlurile europene din probele de 100 şi 200 de metri liber. Înotătorul român va lua startul pentru prima dată marţi dimineaţa, în seriile probei de 100 de metri liber, în .

După ce nu a avut adversar în seriile de dimineață, David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 100 m liber de la Paris. El va concura în a doua semifinală, iar ora de start a cursei este 20:36. Va fi în serie cu principalul său contracandidat, Egor Kornev.

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Imediat după ce a ieșit primul în seriile de dimineață, David Popovici a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK: „S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor.

Eu zic că pregătire cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. (n.r. – dobori recordul mondial?) Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a declarat David Popovici după seriile de dimineață de la Paris, de la proba de 100 m liber, în exclusivitate pentru FANATIK.

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David Popovici a făcut o cursă fantastică în cea de-a 10-a serie a probei de 100 metri liber de la Campionatele Europene de la Paris și s-a calificat fără probleme în semifinale cu cel mai bun timp.

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Românul a fost înregistrat cu timpul de 47 de secunde și 13 sutimi și astfel a acces în semifinale cu cel mai bun timp. Al doilea timp din serii i-a aparținut croatului Jere Hribar (47.80), iar al treilea spaniolului Luca Hoek (47.90)

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Semifinalele probei de 100 metri liber vor avea loc marți după amiază, cu începere de la ora 20:32.

Cu doar câteva minute înainte ca David Popovici să intre în competiție, în sală au început să apară și steagul României. „Tricolorul” este gata să strălucească la finalul cursei lui David, dar și a celorlalți sportivi din România care se luptă pentru medalii.

Sunt vești excelente pentru campionul olimpic. David Popovici are un adversar mai puțin- s-a retras Maxime Grousset, unul dintre favoriții la medalii la 100 de metri liber.

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Înainte de a ajunge la Paris pentru Campionatele Europene, David Popovici a efectuat un stagiu de pregătire la București alături de marele său rival, chinezul Pan Zhanle. În cadrul acelui cantonament, ambii sportivi .

Adrian Rădulescu, antrenorul marelui campion român, a declarat pentru FANATIK că a fost vorba despre o testare de rutină și că atât Popovici, cât și Pan Zhanle sunt obișnuiți cu astfel de proceduri.

”Amândoi sunt în sistemul ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) de mulți ani și sunt obișnuiți cu controalele doping. Bănuiesc că la început o poți percepe ca pe un disconfort, dar apoi devine obicei. Procedurile sunt mai simple, iar agenții de la ANAD sunt profesioniști”, a spus Rădulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

David Popovici, pe culoarul 4 în ultima serie de calificare! Ora de start

Campionul român va concura în a 10-a serie la 100 de metri liber, ultima, pe culoarul 4. Cursa este programată marţi dimineaţa, de la ora 11:08, ora României. Cei mai buni 16 înotători din serii, după timp, se vor califica în semifinalele competiţiei.

David Popovici este în aceeaşi serie cu Matthew Richards şi Jere Hribar, doi dintre favoriţii la medalii. Va fi una dintre cele mai disputate probe de la Campionatele Europene din 2026, cu nume importante precum Maxime Grousset sau care vor să îi „fure” coroana lui Popovici.

Cine transmite la TV proba de 100 de metri liber în care participă David Popovici

Aşa cum ne-a obişnuit, David Popovici probabil nu va forţa pentru calificarea în semifinale. Cei mai buni 16 înotători din serii vor reveni în bazin în sesiunea de seară. Cele două semifinale sunt programate marţi seara de la ora 20:32, ora României.

Ambele curse de marţi, din serii şi apoi semifinale vor fi transmise în direct pe TVR 1. Cei mai buni opt înotători din cele două semifinale se vor califica pentru finala care este programată miercuri, în sesiunea de seară.

David Popovici a câştigat aurul la 100 şi 200 de metri liber la precedentele două ediţii

David Popovici a câştigat titlul european în probele de 100 şi 200 de metri liber la ultimele două edţii: Roma 2022 şi Belgrad 2024. Campionul român a fost medaliat în aceste probe şi la Jocurile Olimpice de la Paris, reuşind să câştige aurul la 200 de metri liber şi bronzul în proba de 100.

Pentru David Popovici, Campionatele Europene de la Paris reprezintă principala competiţie a anului, după ce şi-a făcut „încălzirea” la festivalul Settecolli, cu medalii de aur în ambele probe, de 100 şi 200 de metri liber.