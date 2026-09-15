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Unii sportivi au nevoie de o întreagă carieră ca să intre în istorie. David Popovici a făcut-o însă înainte să împlinească 20 de ani. Pe 15 septembrie 2026, cel mai bun înotător român din toate timpurilor a împlinit 22 de ani. La această vârstă, în mod normal, unui sportiv i se vorbește încă despre potențial, despre viitor și despre tot ceea ce ar putea să câștige. În cazul „Rachetei din România”, discuția este deja diferită.

David Popovici a împlinit 22 de ani

Ajuns la 22 de ani, sportivul de la CS Dinamo se laudă deja cu un palmares uluitor. David Popovici are un titlu olimpic, o medalie olimpică de bronz, patru titluri mondiale în bazin olimpic și șase titluri europene individuale. În 2022, „Racheta din România” a doborât recordul mondial la 100 de metri liber, iar în 2025 a coborât recordul european până la 46,51 secunde.

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În august 2026 a mai scris o pagină de istorie, devenind Incredibil, dar adevărat, toată această poveste a început dintr-o recomandare medicală.

Un medic l-a „aruncat” în bazin

David Popovici s-a născut pe 15 septembrie 2004 și a ajuns în bazinul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” după ce unui copil cu mici probleme ale coloanei vertebrale medicul i-a recomandat înotul. Primele lecții le-a făcut cu Bogdan Stroe și Bogdan Manea, apoi și-a perfecționat tehnica sub îndrumarea Doinei Potolea. La doar 10 ani devenea deja campion național.

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omul care avea să îi fie alături în ascensiunea spre vârful înotului mondial, a reprezentat momentul în care talentul ieșit din comun a început să fie transformat în performanță. Au urmat record după record la categoriile de vârstă și primele semne că România nu avea în față doar un copil foarte talentat, ci posibil un fenomen. În 2019, la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku, la doar 14 ani, David Popovici câștiga aurul la 100 de metri liber și argintul la 50 și 200 de metri.

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Putea lua o medalie olimpică la doar 16 ani

David Popovici a intrat în atenția publicului larg în vara lui 2021. Avea doar 16 ani atunci când a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo și nu a arătat niciun complex într-o lume populată de sportivi maturi, cu ani întregi de experiență la cel mai înalt nivel. Acolo, adolescentul bucureștean a obținut locul 4 în finala de 200 de metri liber și locul 7 la 100 de metri liber. La 200 de metri, a fost la numai două sutimi de secundă de medalia de bronz. Un an mai târziu, nimeni nu-l mai putea ignora.

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Dublu campion și record mondial la 17 ani

David Popovici a explodat în anul 2022. „Racheta din România” a cucerit lumea la CM de la Budapesta, acolo unde a câștigat atât cursa de 100 de metri liber, cât și cea de 200 de metri liber. Deși încă era junior, bucureșetanul învingea deja cei mai buni înotători ai planetei. Două luni mai târziu, la Europenele de la Roma, avea să producă unul dintre momentele memorabile ale sportului românesc.

Cronometrul s-a oprit la 46,86 secunde în finala de 100 de metri liber, stabilind astfel un nou record mondial. Vechea bornă, 46,91, îi aparținuse brazilianului Cesar Cielo și rezistase din 2009, din perioada costumelor poliuretanice, care ulterior au fost interzise. La 17 ani, David devenea cel mai rapid om din istorie pe distanța de 100 de metri liber. La aceeași ediție a Campionatelor Europene s-a impus și în proba de 200 de metri, cu 1:42,97, record mondial de juniori. Din acel moment, David Popovici nu mai era doar marea speranță a sportului românesc, ci unul dintre superstarurile înotului mondial.

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David a „recuperat” cele două sutimi la Paris 2024

A urmat un an 2023 ceva mai complicat, iar în februarie 2024 a pierdut recordul mondial la 100 metri liber în fața chinezului Pan Zhanle. Presiunea pe umerii românului a crescut enorm, dar Popovici a dat răspunsul pe cea mai mare scenă Pe 29 iulie 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, Popovici a intrat în bazin pentru finala probei de 200 de metri liber. După ultima lungime de bazin, diferența față de britanicul Matthew Richards a fost infimă: două sutimi de secundă. Exact aceeași distanță l-a despărțit de podium la Tokyo.

De această dată, cele două sutimi au fost ale lui David, care, la vârsta de 19 ani, a cucerit primul său aur olimpic. Sportivul de la CS Dinamo a devenit astfel primul înotător din istorie care câștigă aur olimpic la masculin și primul campion olimpic al României la înot după Camelia Potec, în 2004. Două zile mai târziu, „Racheta din România” atingea și bronzul olimpic în proba de 100 metri liber.

„Regele” Popovici s-a întors la Singapore 2025

David Popovici a revenit pe tronul mondial al natației în anul 2025. La CM de la Singapore, când nu împlinise încă 21 de ani, „Racheta din România” a repetat performanța de la Budapesta 2022: aur la 100 și 200 de metri liber.

La 200 de metri, Popovici s-a impus în 1:43,53, iar în finala de 100 metri a oprit cronometrul la 46,51 secunde, nou record european și record al Campionatelor Mondiale. Doar 11 sutimi îl despărțeau de recordul mondial al lui Pan Zhanle. Prin dubla de la Singapore, Popovici a devenit primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 metri liber la două ediții diferite ale Campionatelor Mondiale.

Cadou la împlinirea celor 22 de ani

Ultimul capitol al poveștii de până acum a lui David Popovici s-a scris chiar în vara lui 2026, înainte ca fenomenul să împlinească vârsta de 22 de ani. „Racheta din România” a câștigat mai întâi proba de 100 de metri liber în 46,56 secunde, record al competiției. Două zile mai târziu a dominat finala de 200 de metri și s-a impus în 1:44,15. O performanță fără precedent în istoria celor două probe la Campionatele Europene:

Roma 2022: aur la 100 și 200;

Belgrad 2024: aur la 100 și 200;

Paris 2026: aur la 100 și 200.

În plus, după Campionatele Europene de la Paris, lui David Popovici i-a fost înmânat și trofeul de cel mai bun înotător european al anului 2025. El l-a depășit în sondaje pe superstarul francez Leon Marchand (24 de ani).

Și-a topit medalia de aur pentru copiii bolnavi de cancer

În 2023, David Popovici a făcut un gest de omenie. El a decis ca una dintre medaliile sale de aur de la Campionatele Mondiale din 2022 să fie topită. Din metal au fost realizate 100 de fundițe aurii, oferite copiilor care învinseseră cancerul. Gestul a făcut înconjurul lumii natației, iar sportivul de la CS Dinamo explica atunci că medalia sa trebuia să devină un simbol al speranței pentru copiii diagnosticați cu această boală.

Am ales să donez o medalie de suflet, foarte importantă pentru mine, către cei care au mai mare nevoie de ea, pentru ca speranţa să meargă mai departe. Adevărul este că, de departe, cel mai important campionat este campionatul vieţii, menţinerea sănătăţii. Copiii diagnosticaţi cu cancer au nevoie de susţinerea noastră. Talentele pe care le au, ambiţiile lor pentru viitor, dar mai ales temeritatea de care sunt nevoiţi să dea dovadă în lupta cu această boală fac din ei nişte oameni extraordinari” – David Popovici

Țelul suprem: aurul olimpic în „proba regină” la Los Angeles 2028

La 22 de ani, David Popovici are deja în palmares aproape tot ceea ce poate visa un înotător. A devenit campion olimpic la 200 de metri liber, a cucerit titluri mondiale și europene în ambele sale probe favorite și a fost, pentru o perioadă, deținătorul recordului mondial la 100 de metri liber.

Mai există însă o bornă uriașă pe care românul visează să o atingă: titlul olimpic în proba de 100 de metri liber, considerată „proba regină” a natației Misiunea se anunță însă una extrem de complicată. Proba de 100 de metri liber a devenit tot mai rapidă, iar Popovici însuși anticipa în vara lui 2026 că, până la Jocurile Olimpice din 2028, un timp sub 47 de secunde ar putea reprezenta doar pragul necesar pentru calificarea în finală.

Până atunci mai sunt aproape doi ani, suficient , Jack Alexy și ceilalți mari sprinteri ai generației. Totuși, pentru David Popovici, Los Angeles 2028 poate deveni scena următorului mare capitol al unei povești începute în copilărie, atunci când medicul l-a trimis la bazin fără ca cineva să își poată imagina unde avea să ajungă. La 22 de ani, David Popovici e deja unul dintre cei mai mari sportivi ai României. La aproape 24, în California, ar putea încerca să mai adauge o pagină prețioasă și anume câștigarea aurului olimpic în „proba regină”.