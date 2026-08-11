Sport

David Popovici, la un pas de un record istoric! Poate fi primul înotător din lume care reuşeşte asta

David Popovici face spectacol la Campionatele Europene de Nataţie de la Paris. Înotătorul român poate doborî încă un record istoric dacă se va impune în probele de 100 şi 200 de metri liber.
Marian Popovici
11.08.2026 | 22:26
David Popovici la un pas de un record istoric Poate fi primul inotator din lume care reuseste asta
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici, la un pas de un record istoric! Poate fi primul înotător din lume care reuşeşte asta. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
ADVERTISEMENT

David Popovici a început ca din tun Campionatele Europene de Nataţie de la Paris. Românul a reuşit calificarea în semifinale şi apoi în finala probei de 100 de metri liber, cu record al competiţiei. Miercuri, de la ora 19:52, Popovici va înota pentru al treilea aur continental consecutiv în această probă.

David Popovici poate fi primul om care reuşeşte „dubla” 100-200 la trei Europene consecutiv!

Românul poate obţine o performanţă istorică la această ediţie a Campionatelor Europene. David Popovici poate fi primul înotător care face „dubla” aur la 100 şi 200 de metri liber la trei ediţii continentale consecutiv.

ADVERTISEMENT

Seria de succes a lui David Popovici a început în 2022 la Roma, când a luat medaliile de aur în probele de 100 şi 200 de metri liber. Doi ani mai târziu, românul şi-a păstrat titlurile continentale la Campionatele Europene de la Belgrad.

La Campionatele Europene de la Paris există toate premisele ca acest lucru să se întâmple. David Popovici a fost dominant în serii şi în semifinale la 100 de metri liber, iar specialiştii consideră că la 200 de metri va fi şi mai greu de învins. De altfel, românul a spus că se simte într-o formă foarte bună după cantonamentul cu Pan Zhanle.

ADVERTISEMENT
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș...
Digi24.ro
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia

„Ţarul” Aleksandr Popov, singurul cu trei titluri continentale consecutive la 100 liber! La 200 nu a participat

Singurul înotător din istorie care a reuşit să cucerească trei medalii de aur consecutive în „proba regină”, cea de 100 de metri liber, este Aleksandr Popov. Rusul are în palmares nu mai puţin de cinci titluri la 100 de metri liber, patru dintre ele fiind consecutive, între 1991 şi 1997.

ADVERTISEMENT
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am...
Digisport.ro
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el

Dar, cel poreclit „Ţarul înotului” nu a participat în probele de 200 de metri liber, astfel că David Popovici are şansa să scrie o nouă pagină de istorie în nataţie, la Campionatele Europene de la Paris. Finala la 100 de metri liber va avea loc miercuri, de la ora 19:52. Apoi, joi vor avea loc seriile şi semifinalele la 200 de metri liber, iar vineri seara e programată finala.

ADVERTISEMENT
  • 4 medalii de aur la Campionatele Europene a adunat David Popovici
  • 21 de ani are înotătorul român
Istvan Kovacs l-a iertat pe Darius Olaru în Bodo/Glimt – St. Gilloise din...
Fanatik
Istvan Kovacs l-a iertat pe Darius Olaru în Bodo/Glimt – St. Gilloise din Champions League! Mijlocașul a ieșit accidentat și arbitrul român a acordat un roșu. Video
Transfer surpriză! U Cluj și-a vândut atacantul în Cipru! Exclusiv
Fanatik
Transfer surpriză! U Cluj și-a vândut atacantul în Cipru! Exclusiv
Este tot mai aproape de transferul la FCSB: „Mâine sau poimâine va semna”
Fanatik
Este tot mai aproape de transferul la FCSB: „Mâine sau poimâine va semna”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
A numit cele două echipe care vor promova direct în SuperLiga: 'Dacă e...
iamsport.ro
A numit cele două echipe care vor promova direct în SuperLiga: 'Dacă e vreun antrenor care să reușească, el e!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!