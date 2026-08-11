David Popovici, la un pas de un record istoric! Poate fi primul înotător din lume care reuşeşte asta

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David Popovici a început ca din tun Campionatele Europene de Nataţie de la Paris. probei de 100 de metri liber, cu record al competiţiei. Miercuri, de la ora 19:52, Popovici va înota pentru al treilea aur continental consecutiv în această probă.

David Popovici poate fi primul om care reuşeşte „dubla” 100-200 la trei Europene consecutiv!

Românul poate obţine o performanţă istorică la această ediţie a Campionatelor Europene. David Popovici poate fi primul înotător care face „dubla” aur la 100 şi 200 de metri liber la trei ediţii continentale consecutiv.

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Seria de succes a lui David Popovici a început în 2022 la Roma, când a luat medaliile de aur în probele de 100 şi 200 de metri liber. Doi ani mai târziu, românul şi-a păstrat titlurile continentale la Campionatele Europene de la Belgrad.

La Campionatele Europene de la Paris există toate premisele ca acest lucru să se întâmple. David Popovici a fost dominant în serii şi în semifinale la 100 de metri liber, iar specialiştii consideră că la 200 de metri va fi şi mai greu de învins. De altfel, .

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„Ţarul” Aleksandr Popov, singurul cu trei titluri continentale consecutive la 100 liber! La 200 nu a participat

Singurul înotător din istorie care a reuşit să cucerească trei medalii de aur consecutive în „proba regină”, cea de 100 de metri liber, este Aleksandr Popov. Rusul are în palmares nu mai puţin de cinci titluri la 100 de metri liber, patru dintre ele fiind consecutive, între 1991 şi 1997.

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Dar, cel poreclit „Ţarul înotului” nu a participat în probele de 200 de metri liber, astfel că David Popovici are şansa să scrie o nouă pagină de istorie în nataţie, la Campionatele Europene de la Paris. Finala la 100 de metri liber va avea loc miercuri, de la ora 19:52. Apoi, joi vor avea loc seriile şi semifinalele la 200 de metri liber, iar vineri seara e programată finala.

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