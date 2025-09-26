David Popovici, lăudat de unul dintre actorii români: ”Înoată demențial, vorbește bine și gândește beton”

Nu mai este deloc un secret faptul că David Popovici este idolul unei generații întregi. Recent, sportivul în vârstă de 21 de ani a fost lăudat de unul dintre actorii români. Marius Florea Vizante are numai cuvinte de laudă la adresa sa.

ADVERTISEMENT

David Popovici, lăudat de actorul Marius Florea Vizante

David Popovici, primul campion olimpic al natației masculine din România, este în vizorul oamenilor datorită performanțelor sale. Tânărul a fost numit în anul 2022 campion mondial și european, la 100 de metri și la 200 de metri în stil liber, în SUA.

Reușitele sale sunt apreciate la scară largă, breasla de actori neputându-le trece cu vederea. Marius Florea Vizante a ținut să-și spună punctul de vedere legat de înotătorul român care și-a aniversat de cuvând ziua de naștere.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce a împlinit 21 de ani, artistul român a dezvăluit că înotătorul român poate fi văzut ca un adevărat idol. L-a lăudat atât fizic, cât și intelectual, sportivul fiind o persoană cultă, căruia i-a plăcut școala.

„A, tre’ să zic de David Popovici: e foarte tare! – la toate. Înoată demențial, arată mișto, vorbește bine și gândește beton! Dac-aș avea mai puțini ani, el ar fi idolul. Acu mă bazez pe amintiri…”, a spus actorul despre David Popovici, pentru .

ADVERTISEMENT

”Am plâns pentru Nadia și toate colegele ei”

„Desigur, pot adăuga o lungă listă de nume pe care le îndrăgesc. În copilărie dădeam mereu mâna cu vecinul, ultracampion, din blocul vecin, Ivan. Ani mulți după aceea am descoperit și superomul Patzaichin. Îl ador!

ADVERTISEMENT

M-a fascinat cât de modest și cald era Vaștag, dar și cât de împătimit de meserie e Hagi, cât de mare a fost Dobrin (asta știu de la bătrâni și din arhive), am plâns pentru Nadia, pentru Lavinia și toate colegele ei.

Am avut pielea de găină pentru Brânză, pentru Simona, pentru victoria de la Sevilla, pentru turneele din Italia și America, pentru… pentru și pentru… Vreau doar să spun că-mi amintesc bine și îndrăgesc toate amintirile astea”, a completat Marius Florea Vizante, mai arată sursa menționată anterior.

ADVERTISEMENT

Aprecieri de peste hotare

David Popovici a confirmat în repetate rânduri că este un sportiv care muncește enorm pentru a-și atinge țelurile personale. După ce a câștigat medalia de aur la 200 m liber, la Campionatele Mondiale de înot din 2025 a primit numeroase laude.

În presa internațională, românul a fost catalogat drept una dintre cele mai mari figuri ale înotului mondial. Prestația din finala memorabilă din Singapore a fost descrisă la superlativ de jurnaliștii din lumea întreagă.

Toate privirile au fost ațintite asupra sportivului care face furori în bazinul de înot. Spre exemplu, catalanii de la Mundo Deportivo au scris că numai lucruri bune. Ei susțin că „românul continuă să se impună ca una dintre cele mai mari figuri ale înotului mondial”.

„Este campionul olimpic en-titre și a explodat la Mondialele din 2022. David Popovici și-a asigurat victoria în proba de 200 m liber la Campionatele Mondiale de la Singapore, într-o cursă în care a fost împins la limită.

Un superb Luke Hobson a contestat dominația înotătorului român. Cu toate acestea, o ultimă lungime extraordinară a lui Popovici, care și-a depășit cu aproape o secund rivalul pe ultimii 50 de metri, i-a adus titlul mondial cu timpul de 1:43.63.

Un titlu care îi confirmă dominația incontestabilă la proba de 200 m liber. La douăzeci de ani, Popovici are deja o medalie de aur olimpică și două medalii mondiale de aur pe această distanță, la care este și dublu campion european”, au notat jurnaliștii, conform .

Laude din SUA pentru Popovici

De asemenea, italienii de la Gazzetta dello Sport au fost fascinați de faptul că David Popovici l-a depășit decisiv pe americanul Luke Hobson, medaliat olimpic cu bronz. Înotătorul român a fost lăudat inclusiv de de la Swim Swam.

Jurnaliștii din SUA îl numesc pe sportiv drept „fenomenul înotului mondial”. A primit această titulatură de multe ori. Mai mult, nu a dezamăgit niciodată, fiind unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați sportivi din România.

Ce sfat are David Popovici pentru părinți

În Săptămâna Europeană a Sportului David Popovici a venit cu un îndemn pentru oameni, dar mai ales pentru părinți. Înotătorul român dorește să-i încurajeze pe cei care au copii, astfel încât cei mici să prindă ”gustul mișcării”.

I-a încurajat să-i ducă la sport, indiferent că este vorba de o simplă plimbare în parc sau pe un teren. De asemenea, nu a uitat de bazinul de înot, unde face furori de fiecare dată când are ocazia. Mersul pe bicicletă nu este trecut cu vederea de român.

merge frecvent cu bicicleta prin oraș, cu toate că are un bolid de mii de euro. David Popovici este adeptul mișcării de orice fel, fiind unul dintre tinerii care vrea lucruri bune pentru sportul românesc.

„Cu dezamăgire m‑ați prins și azi: din câte știu, nu prea s‑au făcut demersuri în legătură cu bazinul Lia Manoliu, cel din interior, care are mare nevoie de renovare. Vine iarna, vine balonul.

O să vină iar aerul acela în care am reușit totuși să fac performanță, numai că sunt absolut convins că dacă am avea condițiile, inclusiv aici la Lia Manoliu, de top cum sunt în alte țări și cum sunt inclusiv în alte orașe din România…

Sunt convins că mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze”, a explicat David Popovici, la un eveniment ANS, desfășurat pe pista de atletism a Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”, relatează .