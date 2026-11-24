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David Popovici este ambasadorul fundației Hope and Homes for Children și este prezent la evenimentul organizat pentru a premia 40 de copii talentați din medii defavorizate cu o bursă de câte 2.000 de euro. Campionul român spune că le-a dat micuților mai multe sfaturi pentru a avea succes în viață.

Mesajul transmis de David Popovici copiilor talentați care vor să-i urmeze stilul de viață

„E extraordinar de important să știi că ai pe cineva, nu doar când ai un vis mare, ci și în momentele când, inevitabil, vei face doi pași în spate, te vei împiedica sau nu vei reuși. Eu, unul, nu aș fi ajuns nicăieri și n-ar fi știut nimeni de mine dacă n-aș fi avut oameni pe care să mă pot baza, plasa mea de siguranță. Asta încearcă Hope and Homes for Children, să fie, pe cât posibil, o plasă de siguranță pentru copii.

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Dacă pot să fac parte din Hope and Homes for Children, care le oferă burse pentru a-și urma pasiunile, dacă am și eu un aport acolo, sunt, sincer, mai bucuros decât am fost pentru orice medalie pe care am câștigat-o vreodată.

: «David, cum pot să fac și eu ca tine?», am tendința să-i protejez pe copii, să le povestesc doar ce-i frumos în sport. Dar vreau să-i pregătesc și pentru realitățile sportului, pentru ce înseamnă să te lași pradă obsesiilor. În funcție de vârsta pe care o au, încerc să-i sfătuiesc bine și sincer”, și-a început David Popovici discursul.

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David Popovici avea momente când era copil când se gândea de două ori dacă să se dea jos din pat dimineața

Marele campion a mărturisit că și el avut momente când era copil când se gândea dacă are rost să se dea jos din pat pentru a înota la 6 dimineața. Cu toate acestea, nu a renunțat niciodată la visul și la „obsesia” sa și a ajuns cel mai bun din lume.

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„La 9 ani, când am început să mă antrenez, să intru în apă de la 5 și jumătate dimineața, nu înțelegeam de ce ne cheamă atât de devreme, că ajungeam oricum la școală dacă intram la 6 și jumătate. În anii ăia nu-mi dădeam seama neapărat. Acum am ajuns să realizez că a fost o mare filtrare pentru cei pentru care sportul nu era, poate, cea mai bună variantă. Pe mine m-a ajutat să înțeleg că unele chestii în sport nu sunt negociabile.

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Dacă aș putea să mă întorc în timp, n-aș încerca să schimb nimic. I-aș spune doar că totul va fi bine, să fie la fel de curios, de bezmetic. Eram un copil bezmetic, sănătos. Să rămână la fel de fascinat de sportul ăsta, că o să-l ducă foarte departe.

Și eu am fost la început de drum. Bursierii sunt buni la ceva, fiecare are o nișă. Aș fi curios să știu ce-i face să se trezească dimineața. Îmi aduc aminte de diminețile de când aveam între 9 și 15 ani, când știam că vreau să merg la înot, că vreau să devin cel mai bun din lume, dar tot îmi era greu să mă dau jos din pat la ora aia, știind că intru în apa rece. Dar găseam întotdeauna ceva, mă lăsam ghidat de dorința și de obsesia pe care le aveam”, a completat David Popovici.

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