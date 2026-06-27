Sport

David Popovici, legendă la Settecolli! Cu ce record apare pe „panoul” campionilor

David Popovici este la a doua participare la Settecolli, dar este o legendă a competiţiei. Înotătorul în vârstă de 21 de ani şi-a trecut numele pe lista recordurilor, deţinând cea mai bună performanţă la 200 de metri liber.
Marian Popovici
27.06.2026 | 19:47
David Popovici legenda la Settecolli Cu ce record apare pe panoul campionilor
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
David Popovici, legendă la Settecolli! Cu ce record apare pe "panoul" campionilor. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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David Popovici a revenit după trei ani în bazinul de la Roma, la competiţia Settecolli, cea mai veche întrecere internaţională de înot din lume. La ediţia din 2026, a 62-a din istorie, participă peste 700 de sportivi din 36 de ţări.

David Popovici deţine recordul în proba de 200 de metri liber la Settecolli

Românul este la a doua participare la Settecolli, competiţie la care a concurat şi în anul 2023. Însă, deja David Popovici este una dintre legendele competiţiei din Roma, reuşind să stabilească unul dintre recordurile all time.

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David Popovici deţine recordul în proba de 200 de metri liber cu timpul 1:45:49, stabilit la precedenta prezenă, în 2023. Cu acest timp, românul este pe „panoul” campionilor care deţin recordurile competiţiei, alături de alte nume mari ale nataţiei.

Această performanţă ar putea fi îmbunătăţită în acest an. David Popovici va intra duminică dimineaţa în serii la 200 de metri liber şi apoi în sesiunea de seară, în finala concursului. Este proba la care este campion european, mondial şi olimpic en-titre.

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Recordurile de la Settecolli, la masculin:

  • 50 de metri liber: Benjamin Proud – 21,16 – 2018
  • 100 de metri liber: Egor Kornev – 47,60 – 2025
  • 200 de metri liber: David Popovici – 1:45,49 – 2023
  • 400 de metri liber: Gabriele Detti – 3:43,73 – 2020
  • 800 de metri liber: Gregorio Paltrinieri: 7:40,22 – 2020
  • 1500 de metri liber: Gregorio Paltrinieri: 14:33,10 – 2020
  • 50 de metri spate: Michael Andrew: 24,39 – 2019
  • 100 de metri spate: Thomas Ceccon: 52.43 – 2024
  • 200 de metri spate: Ryosuke Irie: 1:55,05 – 2012
  • 50 de metri bras: Ludovico Blu Art Viberti: 26,27 – 2025
  • 100 de metri bras: Nicolo Martinenghi: 58,29 – 2021
  • 200 de metri bras: Arno Kamminga: 2:07,63 – 2021
  • 50 de metri fluture: Andrei Govorov: 22,27 – 2018
  • 100 de metri fluture: Noe Ponti: 50,40 – 2025
  • 200 de metri fluture: Kristof Milak: 1:53,18 – 2021
  • 200 de metri mixt: Daiya Seto: 1:57,11 – 2019
  • 400 de metri mixt: David Verraszto: 4:07,47 – 2017
David Popovici, la Settecolli 2026. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, la Settecolli 2026. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Bate recordul la Settecolli şi la 100 de metri liber?!

David Popovici intră în bazin în finala probei de 100 de metri liber sâmbătă seara, de la ora 20:50. Şi sunt mari şanse să îşi mai adauge în palmares un record stabilit la Roma. Egor Kornev a înotat în 2025 distanţa în 47,60 de secunde. În serii, David Popovici s-a apropiat vertiginos, înotând distanţa de 100 de metri în 47,72 de secunde fără să forţeze. Astfel că, sunt mari şanse ca şi acest record de la Settecolli să cadă.

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În bazinul de la Roma, David Popovici a stabilit primul său record mondial, în proba de 100 de metri liber, 46,86 de secunde, în cadrul Campionatelor Europene din 2022. În acest moment, recordul mondial e deţinut de chinezul Pan Zhangle, cu 46,40 de secunde, stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris.

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David Popovici, după victoria din serii la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, după victoria din serii la 100 de metri liber. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile

Recordul mondial la 200 de metri liber rezistă din 2009! A fost stabilit tot la Roma

Recordul mondial în proba de 200 de metri liber rezistă de mult timp. Performanţa a fost stabilită de Paul Biedermann în cadrul Campionatelor Mondiale din 2009, tot în bazinul din aer liber de la Foro Italico. Germanul a oprit atunci cronometrul la 1:42:00.

Cea mai bună performanţă a lui David Popovici în această probă în care este campion olimpic, mondial şi european en-titre este 01:42.97 de secunde, la 97 de sutimi de recordul lui Biedermann. Iar David Popovici este foarte încrezător că în perioada următoare va mai reuşi să bată un record mondial:

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„Nu știu dacă luna asta sau anul ăsta, dar nu numai cred că voi bate un nou record mondial, știu că la un moment dat voi bate recordul mondial. Amândouă orașele (n.r. Roma și Paris) mi-au purtat noroc, să zicem”, a spus David Popovici la plecarea spre Settecolli.

David Popovici, în bazin la Settecolli 2026. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
David Popovici, în bazin la Settecolli 2026. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
  • 2022 este anul în care David Popovici a stabilit recordul mondial la 100 de metri liber
  • 1:45,49 este recordul lui David Popovici în proba de 200 de metri liber la Settecolli
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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