David Popovici, legendă la Settecolli! Cu ce record apare pe „panoul” campionilor

ADVERTISEMENT

David Popovici a revenit după trei ani în bazinul de la Roma, la . La ediţia din 2026, a 62-a din istorie, participă peste 700 de sportivi din 36 de ţări.

David Popovici deţine recordul în proba de 200 de metri liber la Settecolli

Românul este la a doua participare la Settecolli, competiţie la care a concurat şi în anul 2023. Însă, deja David Popovici este una dintre legendele competiţiei din Roma, reuşind să stabilească unul dintre recordurile all time.

ADVERTISEMENT

David Popovici deţine recordul în proba de 200 de metri liber cu timpul 1:45:49, stabilit la precedenta prezenă, în 2023. Cu acest timp, românul este pe „panoul” campionilor care deţin recordurile competiţiei, alături de alte nume mari ale nataţiei.

Această performanţă ar putea fi îmbunătăţită în acest an. David Popovici va intra duminică dimineaţa în serii la 200 de metri liber şi apoi în sesiunea de seară, în finala concursului. Este proba la care este campion european, mondial şi olimpic en-titre.

ADVERTISEMENT

Recordurile de la Settecolli, la masculin:

50 de metri liber: Benjamin Proud – 21,16 – 2018

100 de metri liber: Egor Kornev – 47,60 – 2025

200 de metri liber: David Popovici – 1:45,49 – 2023

400 de metri liber: Gabriele Detti – 3:43,73 – 2020

800 de metri liber: Gregorio Paltrinieri: 7:40,22 – 2020

1500 de metri liber: Gregorio Paltrinieri: 14:33,10 – 2020

50 de metri spate: Michael Andrew: 24,39 – 2019

100 de metri spate: Thomas Ceccon: 52.43 – 2024

200 de metri spate: Ryosuke Irie: 1:55,05 – 2012

50 de metri bras: Ludovico Blu Art Viberti: 26,27 – 2025

100 de metri bras: Nicolo Martinenghi: 58,29 – 2021

200 de metri bras: Arno Kamminga: 2:07,63 – 2021

50 de metri fluture: Andrei Govorov: 22,27 – 2018

100 de metri fluture: Noe Ponti: 50,40 – 2025

200 de metri fluture: Kristof Milak: 1:53,18 – 2021

200 de metri mixt: Daiya Seto: 1:57,11 – 2019

400 de metri mixt: David Verraszto: 4:07,47 – 2017

Bate recordul la Settecolli şi la 100 de metri liber?!

David Popovici intră în bazin în finala probei de 100 de metri liber sâmbătă seara, de la ora 20:50. Şi sunt mari şanse să îşi mai adauge în palmares un record stabilit la Roma. Egor Kornev a înotat în 2025 distanţa în 47,60 de secunde. În serii, David Popovici s-a apropiat vertiginos, . Astfel că, sunt mari şanse ca şi acest record de la Settecolli să cadă.

ADVERTISEMENT

În bazinul de la Roma, David Popovici a stabilit primul său record mondial, în proba de 100 de metri liber, 46,86 de secunde, în cadrul Campionatelor Europene din 2022. În acest moment, recordul mondial e deţinut de chinezul Pan Zhangle, cu 46,40 de secunde, stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris.

ADVERTISEMENT

Recordul mondial la 200 de metri liber rezistă din 2009! A fost stabilit tot la Roma

Recordul mondial în proba de 200 de metri liber rezistă de mult timp. Performanţa a fost stabilită de Paul Biedermann în cadrul Campionatelor Mondiale din 2009, tot în bazinul din aer liber de la Foro Italico. Germanul a oprit atunci cronometrul la 1:42:00.

Cea mai bună performanţă a lui David Popovici în această probă în care este campion olimpic, mondial şi european en-titre este 01:42.97 de secunde, la 97 de sutimi de recordul lui Biedermann. Iar David Popovici este foarte încrezător că în perioada următoare va mai reuşi să bată un record mondial:

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă luna asta sau anul ăsta, dar nu numai cred că voi bate un nou record mondial, știu că la un moment dat voi bate recordul mondial. Amândouă orașele (n.r. Roma și Paris) mi-au purtat noroc, să zicem”, a spus David Popovici la plecarea spre Settecolli.