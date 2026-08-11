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David Popovici, live în FANATIK SuperLiga! Cursa românului, comentată în direct și ovaționată de experții FANATIK

David Popovici a debutat la Campionatele Europene de la Paris. Cursa starului din seriile de la 100 metri liber a fost comentată în direct la FANATIK SUPERLIGA.
Traian Terzian
11.08.2026 | 11:19
David Popovici live in FANATIK SuperLiga Cursa romanului comentata in direct si ovationata de expertii FANATIK
EXCLUSIV FANATIK
Cursa lui David Popovici din seriile de la 100 metri liber, comentată în direct la FANATIK SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
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Așa cum v-a obișnuit până acum, FANATIK SUPERLIGA vă aduce cele mai tari subiecte ale momentului. Iar prima cursă a lui David Popovici de la Campionatele Europene de natație a fost în direct în cea mai populară emisiune.

David Popovici, în direct la FANATIK SuperLiga

Așadar, iubitorii sportului care urmăresc emisiunea FANATIK SUPERLIGA de marți, 11 august, au avut o surpriză de proporții. Cursa din seriile probei de 100 metri liber în care a înotat David Popovici a fost comentată în direct de jurnalistul Gabi Safta.

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”La linia de start e David Popovici, în bazinul în care a devenit campion olimpic. A început cursa, David Popovici pe culoarul 4, cel mai bun culoar. Începe lupta astăzi pentru o nouă medalie la Europene. A început destul de bine, la jumătatea primului bazin este pe locul 1. De obicei el începea ceva mai greu și termina cursa pe locul 1.

El este lider la singura întoarcere, la 50 de metri. Suntem în partea finală, conduce și nu sunt emoții. Este câștigător. David Popovici este în prim-plan, 47.13 este timpul cu care câștigă ultima serie. A condus de la început și până la sfârșit. A plecat bine, a întors primul, a terminat primul”, a spus Gabi Safta, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Popovici a făcut show la Paris

Marele campion român a intrat în cea de-a 10-a serie a celei mai așteptate probe de la Europenele de la Paris. Popovici a înotat pe culoarul 4, cel al favoritului principal., și a obținut cel mai bun timp din serii.

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Practic, David Popovici și-a spulberat toți adversarii, iar marii săi rivali, rusul Egor Korneev și britanicul Matthew Richards, au încheiat mult în spate. Al doilea timp din serii a fost obținutde croatul Jere Hribar (47.80), iar al treilea de spaniolului Luca Hoek (47.90)

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Când va fi finala la 100 metri liber

Sportivii cu cei mai buni 16 timpi din serii s-au calificat pentru semifinale, care vor avea loc marți după-amiază, începând cu ora 20:30. Marea finală va avea loc miercuri, 12 august, de la ora 19:52.

Apoi, David Popovici își va îndrepta atenția către proba de 200 metri liber. Seriile sunt programare în sesiunea de dimineață a zilei de joi, 13 august, iar seara vor avea loc semifinalele. Lupta pentru medalii se va da vineri, 14 august.

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Cursa lui David Popovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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