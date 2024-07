David Popovici luptă pentru a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice 2024. Un singur înotător a reușit să câștige probele de 100 de metri și 200 de metri la aceeași ediție

, în proba de 200 de metri liber, după o finală fenomenală. Sportivul de la CS Dinamo a câștigat la fotografie medalia de aur, devansând-ul cu două sutimi de secundă pe britanicul Matthew Richards, pe care l-a întrecut pe ultimii metri.

David Popovici luptă pentru a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice 2024

David Popovici a intrat în istorie ca primul înotător bărbat din România medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, iar marți, 30 iulie, În istoria Jocurilor Olimpice un singur înotător a reușit să se încununeze campion olimpic atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber, la aceeași ediție a JO.

Este vorba de legendarul înotător american Mark Spitz, care a cucerit la Jocurile Olimpice de la Munchen 1972 nu mai puțin de șapte medalii de aur: 100 de metri liber, 200 de metri liber, 200 m fluture, 100 m fluture, ștafetă 4×100 metri liber, ștafetă 4×200 metri liber, ștafetă 4×100 metri mixt.

David Popovici, calificat în semifinalele probei de 100 de metri liber cu al treilea timp

La nici 24 de ore după ce a cucerit medalia de aur la 200 de metri liber, David a intrat din nou în bazinul ”La Defense Arena”, marți la 12:42, pentru . ”Rechinul” și-a menajat forțele în prima jumătate a cursei, a întors al cincilea la 50 de metri, apoi a declanșat sprintul decisiv și a terminat primul, cu timpul de 47,92, depășindu-l cu o sutime de secundă pe ungurul Nandor Nemeth.

David Popovici, fost recordman mondial la 100 m liber (46,86), s-a calificat în semifinale cu al treilea timp din serii. Campionul nostru va concura pe culoarul 5 și va lupta pentru un loc în marea finală de miercuri, 31 iulie, avându-i ca adversari pe campionul mondial la 100 de metri, Zhanle Pan (China), și pe americanul Jack Alexy, care a realizat cel mai bun timp din serii (47,57).

Adversarii lui David Popovici din semifinale la 100 de metri

Chinezul Zhanle Pan, deţinătorul recordului mondial la 100 de metri liber, 46 de secunde și 80 de sutimi, şi olimpic (46,92), stabilit sâmbătă, 27 iulie, la ştafetă, s-a calificat cu al 13-lea timp din serii, 48,40.

Sportivi cu care se confruntă David Popovici în semifinală:

Velimir Stjepanović (Serbia, timpul din serii 48,40)

Josha Salchow (Germania/48,25)

Jordan Crooks (Insulele Cayman/48,01)

Jack Alexy (SUA/47,57)

Alessandro Miressi (Italia/48,24)

Josh Liendo (Canada/48,34)

Zhanle Pan (China/48,40)

David Popovici: ”Sunt un pic mai relaxat”

David Popovici a spus după ce a devenit campion olimpic la 200 de metri liber că nu și-a făcut un scop în sine din a câștiga medalii la JO. “Ieri (n.r. duminică, 28 iulie) am spus că habar nu am dacă voi câştiga sau nu, pentru că pur şi simplu nu mi-a păsat de medalie, aşa am câştigat. Nu ăsta este obiectivul, obiectivul este să te simţi bine, să vii la Jocurile Olimpice, să concurezi împotriva celor mai buni din lume. Este un privilegiu doar să fii aici, aşa că pentru că nu am luptat pentru medalie, am reuşit să câştig”, a declarat campionul olimpic la 200 de metri liber.

David a mai spus după aurul istoric: ”A fost o luptă de câini, fix aşa aş descrie-o. Pe ultimii 50 de metri l-am văzut pe american că e în faţa mea. Chiar dacă nu te uiţi la ei îi simţi acolo în ceafă. Chiar dacă nu m-am uitat la ei, nu mi-am permis nici pentru o secundă să o las moale. Nu trebuia să plec nici prea tare, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care trebuia să o fac. Bineînţeles că mă bucur pentru medalie şi mă bucur că am făcut istorie pentru un înot”.

“Da, sunt primul campion olimpic din istoria înotului masculin şi la sută vedem mâine (n.r. marți, 30 iulie). Exact cum v-am răspuns şi pentru 200, habar nu am ce se va întâmpla. Sunt un pic mai relaxat, bineînţeles, am trecut de jumătate din cea mai importantă competiţie a anului pentru mine. Când o să fiu în vacanţă, o să am un pic de timp să mă bucur cu adevărat. Sunt curse diferite, efort diferit” – David Popovici, campion olimpic la 200 de metri liber