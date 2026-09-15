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Iubita lui David Popovici preferă să fie rezervată, dar s-a aflat care este cea mai mare pasiune a sa. Tânărul înotător român este mândru de parcursul șatenei care muncește din greu pentru a-și atinge țelurile.

Ce meserie are partenera lui David Popovici

Campionul olimpic David Popovici (22 ani) se află în lumina reflectoarelor datorită performanțelor sale, dar și a acțiunilor umanitare. E unul dintre cei mai de succes sportivi din România, cariera sa fiind una care promite mulți ani de acum înainte. Românul, supranumit Rechinul în presa internațională, .

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Înotătorul are contract cu Dinamo, club unde ar avea un . Afirmația a fost făcută de președintele Nicușor Dan. Tânărul se numără printre cei mai apreciați din domeniul său, dar se concentrează și pe alte pasiuni. Tenisul este o activitate pe care o urmărește cu sufletul la gură. În plus, este focusat pe relația amoroasă.

Formează de foarte mulți ani un cuplu cu o fostă colegă de liceu pe nume Taisia Nițuleasa. Puțini știu care este meseria acesteia, dar și faptul că este un sprijin real pentru sportiv. La rândul său acesta este mândru de iubita sa care de ceva vreme face parte dintr-o trupă de dans. E pasionată de mișcare încă din copilărie.

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Pe social media are mai multe clipuri de la repetiții, coregrafiile fiind unele speciale. De asemenea, tânăra adoră machiajul și postează uneori filmări cu această latură artistică. Partenera lui David Popovici este o persoană discretă care nu apare des în lumina reflectoarelor. Totodată, șatena se află de fiecare dată în tribune atunci când campionul merge la competiții.

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Ce spune David Popovici despre iubita sa

Taisia Nițuleasa este studentă la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). David Popovici a oferit câteva informații despre iubita sa pe care a întâlnit-o când era elev la Colegiul „George Coșbuc” din București. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu 5 ani, în perioada în care ambii învățau în același liceu.

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„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat.

Acum două zile a intrat într-o trupă de dans. Ea a făcut dans de performanță, acum a dat o audiție, ceva mai serios. O susțin, ea mă susține. Acum abia aștept să înceapă și ea acest regim de antrenament”, a explicat în urmă cu ceva vreme David Popovici, la , pe YouTube.