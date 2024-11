David Popovici, mesaj important pentru tineri înainte de turul 2 dintre Georgescu și Lasconi: „E crucial să ne apărăm democrația și viitorul”

David Popovici, simbol al performanței sportive din România, și-a exprimat ferm poziția cu privire la importanța participării la vot și a îndemnat tinerii români să iasă să-și voteze viitorul.

David Popovici a explicat importanța participării la vot pentru tinerii României

”Eu am votat, este foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele. Nu voi vorbi despre cine am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru lume și pentru tineri: Să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul.”, a declarat David.

În ziua votării, campionul olimpic ”Hai la vot! Implicați-vă!”.

Pe lângă mesajul său de implicare civică, Popovici a atras atenția asupra influenței tot mai mari pe care rețelele de socializare, precum TikTok, o au în modelarea opiniilor. „Bineînțeles că TikTok poate influența alegerile. Sunt mai puțin șocat ca voi. Știu că mulți tineri petrec multe ore pe rețelele de socializare,” a precizat el.

Cuvintele lui David Popovici vin într-un moment crucial, când prezența la urne și responsabilitatea deciziei civice sunt dezbătute intens. Mesajul său este o invitație directă către generația sa, arătând că implicarea fiecăruia contează pentru un viitor mult mai bun.

David Popovici, elogiat de George Simion, participant din partea AUR la alegerile prezidențiale

Participantul la alegerile prezidențiale din partea partidului AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), ce a ocupat poziția a patra în urma voturilor din primul tur, îl admiră foarte tare pe înotător, politicianul

Liderul AUR a rămas plăcut surprins atât de performanțele lui David Popovici cât și de discursul său despre cât de slabe sunt condițiile de antrenament pentru un sportiv în România, declarație ce a venit neașteptat într-un context fericit și anume câștigarea celor două medalii în cadrul Jocurilor Olimpice.

Rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale 2024

După voturile de ieri, în turul 2, peste două săptămâni vor merge Călin Georgescu, pentru care au votat 2.120.401 de români (22.94 %) și candidata din partea USR, Elena Lasconi care a adunat 1.772.500 de voturi (19,18%)

Pentru prima dată de la Revoluția, PSD și PNL nu vor avea un candidat în finala alegerilor prezidențiale. Marcel Ciolacu a fost votat de

1.769.760 de cetățeni (19,15%), în timp ce Nicolae Ciucă a adunat 811.952 de voturi (8,79%).