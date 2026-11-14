David Popovici, mesaj tăios pentru Guvernul Luca Niculescu: „Oricât de vocal aș fi, sunt un singur om!”

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Prezent la David Popovici a oferit un discurs memorabil, în care a îmbinat nostalgia copilăriei cu o radiografie dură a problemelor cu care se confruntă sportul românesc. Multiplul campion mondial și olimpic a subliniat importanța unor astfel de investiții private, mărturisind că i-ar fi plăcut să beneficieze de o asemenea infrastructură la începuturile sale în natație.

Amintirile din copilărie și comparația cu trecutul: „Mi-ar fi plăcut să am acces la o astfel de infrastructură”

Evocând primii pași făcuți în acest sport la vârsta de doar 4-5 ani, campionul a amintit de condițiile modeste din trecut, contrastând realitatea de atunci cu facilitățile moderne puse acum la dispoziția noilor generații. „Când m-am apucat de înot la 4 ani, înotam în bazinul de afară de la Lia Manoliu; mi-ar fi plăcut să am acces la o astfel de infrastructură. Noi avem o țară foarte talentată și copii cu un potențial imens care trebuie antrenat și exploatat”, a declarat David Popovici, subliniind valoarea uriașă a tinerelor talente din România.

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Dincolo de performanțele de top, înotătorul a ținut să pună accent pe latura pur umană a sportului, încurajându-i pe cei mici să vadă mișcarea ca pe o bucurie, dar atrăgând atenția și asupra utilității practice a înotului în viața de zi cu zi. „Eu sper că tinerii se apucă de un sport cu gândul de distracție, pentru că așa a fost la început și pentru mine, o joacă, deoarece așa pot avea o copilărie frumoasă. Înotul îți poate salva viața; nu trebuie să fii neapărat campion olimpic, e bine să poți să te descurci în apă”, a adăugat el.

Apel disperat către autorități: „Oricât de vocal aș fi, sunt un singur om!”

Trecând de la bucuria momentului la problemele structurale ale sistemului, campionul a lansat un apel ferm către autorități, subliniind că sprijinul actual este insuficient. Deși recunoaște că implicarea sa personală poate atrage atenția, Popovici a punctat limitele unui singur om în fața unor nevoi naționale majore: „Oricât de vocal aș fi, sunt un singur om. Statul ar trebui să se implice mai mult în educație și sport în rândul copiilor. Mi-ar plăcea să văd astfel de inițiative îmbrățișate și de alte companii private, dacă statul întârzie sau nu o face niciodată”.

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Unul dintre cele mai puternice momente ale discursului a vizat situația financiară precară a multor sportivi de performanță, Popovici amintindu-le direct celor în drept de promisiunile neonorate făcute de-a lungul anilor. „Vreau să le reamintesc celor care trebuie să vadă mesajul ăsta că foarte mulți colegi de-ai mei depind de premierile promise cu an în urmă, inclusiv de dinainte ca aceștia să devină campioni mondiali sau olimpici”, a transmis fără ocolișuri înotătorul român, sperând că astfel de inițiative private vor servi drept sursă de inspirație pentru guvernanți.

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Cursa de suflet de la Singapore și noul sezon competițional: „Aveam nevoie de acea victorie”

Într-o notă mai personală, campionul a vorbit despre cum își gestionează amintirile și momentele de cumpănă din carieră, dezvăluind că se uită rar la propriile curse trecute, but că una dintre ele are o semnificație cu totul aparte. „Mă uit din când în când la cursele vechi, de câteva ori pe an. Cursa de 200 de metri liber de la Singapore înseamnă mult pentru că am reușit să trec printr-o perioadă mai dificilă. Cursa mea preferată este cea de la Singapore de 200m liber, pentru că am simțit că aveam nevoie de acea victorie în acel moment”, a mărturisit el. Privind spre viitor, și a punctat că perioada următoare este dedicată exclusiv muncii grele și pregătirii pentru noul sezon competițional.